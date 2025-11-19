米其林推薦餐酒館轉型Brunch！鴨肝牛肉堡、開放三明治道道藏驚喜

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

好久沒有吃到那麼美味的早午餐了，曾經連續幾年榮獲米其林推薦肯定的餐酒館JE Kitchen，如今轉身經營Brunch新品牌「Savora 白日慢嚐」，提供豐富美味的Fine dining早午餐，優雅輕鬆的環境搭配精緻細膩的餐點，就如同店名一樣白日慢嚐，每一道都值得細細品味、慢慢體會，顛覆了原本印象中早午餐的味道，更多了許多創意跟巧思。

位置＆環境

位於仁愛路四段的小巷弄內，距離捷運信義安和站大約五分鐘內的路程，白色系簡約的外觀，內部是木質感的裝潢，白天有自然光灑落，雖說是九月才開幕，不過憑藉著JE Kitchen的實力與吸引力，有不少死忠老顧客上門報到、新顧客慕名而至，平日午後來吃早午餐店內是八分滿的狀態，可以線上訂位，建議一定要預約。

菜單

以早午餐為主，原本以為就是輕食吃巧不吃飽的早午餐，沒想到份量真的都挺多的，除了有早午餐外，晚上主要是提供包場的服務，平日包場40,000元起加一成服務費，一人低消2,500元，有私人宴客或是公司聚餐，都可以洽詢。

西西里檸檬咖啡

咖啡風味帶有檸檬酸甜氣息也喝得到咖啡香氣，比例調配得非常好，尤其餐點有點牛肉漢堡口味偏重，有西西里檸檬咖啡搭配特別清爽解膩。

比利時巴克斯手工啤酒

喝起來有細緻的泡沫以及淡淡的黑糖與蜂蜜香氣，苦味適中，尾韻帶有淡淡香甜味，早午餐就來喝一杯好像有點太奢侈了，不過搭餐非常適合。

軟殼蟹班尼迪克蛋

班尼迪克蛋的靈魂荷蘭醬是使用氮氣瓶製作出來的，醬料的口感更加細緻輕盈，英式馬芬搭配著酪梨醬、半熟水波蛋，酪梨醬帶著點檸檬香氣，搭配起來更加清爽不膩口。酥炸軟殼蟹一口咬下蟹肉的鮮甜與油脂的香氣真的太喜歡了，先前吃過的酥炸軟殼蟹冷掉後都是偏軟，冷掉吃就會偏油，不過這裡厲害的是口感就算是涼了依舊是酥酥脆脆的口感。

鮭魚開放三明治

平常就非常喜歡吃芝麻葉，這道鮭魚開放三明治底部搭配的酸種麵包十分出色，還搭配了滿滿的芝麻葉，鋪太滿根本看不到中間的配料，其中還加了松子、青蘋果增添口感以及香氣，白日慢嚐的料理厲害的地方就是原本既定印象中的味道，但是入口的滋味完全是不一樣的，每一道都是驚喜。

經典牛肉漢堡＋鴨肝

牛肉漢堡肉煎的熟度嫩度剛剛好，使用的手打美國牛漢堡肉，上頭還有融化的帕瑪森起司，口感香嫩多汁，搭配的漢堡麵包也很厲害，帶著微酥的口感，重點是加上鴨肝也太好吃了吧，鴨肝的口感香氣與牛肉漢堡交織，每一口都是奢侈的享受。

千層吐司

層層疊疊口感酥脆的千層吐司吃起來充滿楓糖與奶油香氣，一定要搭配優格冰淇淋一起吃，味道口感會更清爽更有層次，雖然吃完主餐都已經飽到不行了，但是遇到這道千層吐司還是忍不住吃光光。

心得

從品嚐第一道餐點上桌後，就越來越期待後面的餐點味道，Savora 白日慢嚐的餐點絕對是值得等待與期待的，已經好久沒吃到那麼令人滿意的早午餐點，推薦給懂的享受生活、品味美食的你們！

Savora 白日慢嚐

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷26弄13號

電話： 02－27417115

營業時間：10：30～17：00（周一公休）

