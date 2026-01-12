1923年裕仁皇太子訪台宴席為靈感　台北福華「天皇御宴」開箱

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

今年十月開始，台北福華大飯店的蓬萊邨台菜料理餐廳，推出考據1923年裕仁皇太子（昭和天皇），當時來台享用宴饗菜為靈感的精緻佳餚「天皇御宴」；資深領軍的陳冠閔主廚以融合當代精緻的手法，將日料與台菜做了變化使其以「Fine Dining」方式呈現，推出10道經典與創新結合，各具視覺味覺不同特色的極致饗宴料理。

突破創新傳統台菜

2025年的蓬萊邨除了得到500盤永續餐廳獎的殊榮之外，由大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽雙獎榮耀的主廚陳冠閔領軍，在復刻經典並突破框架模式，使傳統台菜擺脫以往的風格，為了確保食材品質，「天皇御宴」需於提前三日預約。

桌菜套餐

價格為22,800元加一成，此次限定推出的菜餚反應極佳，所以原本只至今年再延長至2026年三月，內容以桌菜套餐方式提供，食客也可以加價單點菜餚，佳餚上桌時，也會有專人服務並進行菜色的解說。

▲餐桌上的天皇御宴菜單也很有特色，以皇室菊花紋圖案做設計，讓十道料理的菜餚名稱印在背面。



雪白官燕

初次看到會感覺很有精緻西點的質感，但口味卻是道地中菜的風味，滑嫩的蛋白配上鮮鹹的滋味，讓潤滑的蛋白燕窩更加可口。精美的官燕以台灣素材容器裝盛，本身將魩仔魚搭配麵粉與玉米粉製作的托底，配上萬華的小魚花生，讓慢火炒滑的蛋白霜搭配燕窩金箔呈現高貴視覺。

水晶鴿蛋

以宜蘭紅露酒、紅麴及雞湯凍製成調味高湯，讓來自屏東鴿蛋在甜菜根及洛神花的醃漬染色下，呈現鮮紅的顏色，看起來如紅寶石般晶瑩剔透。品嚐時，淡雅的酒香與發酵的麴味湯凍，讓帶有層次風味的鴿蛋更加美味，也是一道相當亮眼的特色料理。

紅燒海鮮羹

將紅蔥頭、白蝦、紅蘿蔔絲、中卷絲、埔里香菇絲、魚皮絲、筍絲、魚板絲、蔥絲等，混融於燉煮12小時的老母雞高湯中。再以紅燒魚翅常用的湯頭滋味，添加黑醋及醬油做調和，令這道更加豐富有味，也是道極費工的湯品。

烏魚子高麗菜飯

以台灣宜蘭產的梨山高麗菜，結合傳統台式菜飯的作法，讓煸煎過後的烏魚子粒添加做點綴，使自帶香甜風味的菜飯，多了鮮香海味的底蘊，也提升了口感味覺和香氣，是讓人一嚐便欲罷不能的主食。

如意捩魚

以干貝汁和老母雞高湯做湯底，搭配打成汁的菠菜水加玉米水及蛋白調均後，做成襯底，並將干貝泡好後油炸的方式成顆粒。最後，再將季節限定的捩魚（澎湖海鱺魚）的里肌部位，先油煎再做魚子醬點綴，結合成這道風味十足的料理。其魚片特意呈現台灣寶島的造型，讓極具滋味更添象徵意涵！

海參竹菇

將川燙的蘆筍和發泡燒醬入味以包蘆筍清蒸的竹笙，搭白果及百合點綴裝飾的油炸烏參，搭佐蔥蒜醬油製作的特色醬汁。令這道擺盤精緻的，不僅視覺畫面一流，就連品嚐時也可以感受到食材自帶的口感，海蔘的彈性及蘆筍的脆甜，各自成就這道美味，讓人讚嘆！

雪白木耳

這道料理是以傳統海鮮卷做為延伸的特色台菜，其以高麗菜為外皮包覆銀耳、松葉蟹干貝、（究好豬）松阪豬肉，裹麵包粉去油炸，搭配襯底米香增加口感脆度，以薄荷葉點綴去油膩增添香氣，讓外觀如鮮果般，不單美味外觀也很有型。

金錢火雞

在元寶酥皮裡添加蘿蔔絲、嘉義火雞肉飯用的火雞肉絲、提升香氣口感的羊肚菌，再配合雲林食材製作的紅蔥酥提振香氣。小巧酥皮元寶放置在早期台灣常見的雕花玻璃特製木盒裡，除了提升尊榮感外，也讓這道不單酥香可口也帶出話題。

八寶飯與杏仁茶

搭配時令綜合水果也是很棒的結尾組合，杏仁茶本身以南杏及台灣花生仁泡發研磨後，添加砂糖及糯米使其自帶香濃黏稠韻味，讓人每一口都能感受它所來的香氣美好。

▲配上切片烘烤六小時的大樹鳳梨乾，讓造型更加獨特，也是道很棒的收官料理。



▲而八寶飯是先將糯米、桂圓肉混二砂糖及米酒拌炒後再蒸熟，接著將米飯塞入到椰棗當中再清蒸，使其風味更加融合。

壽桃豆沙包

時值射手座的Ｗ爸83歲大壽在即，所以餐廳還特意準備了老麵製作壽桃豆沙包，上頭的綠葉是以抹茶製作，不單吸睛也增加風味，裡頭的豆沙餡香滑不油膩，是免費供應壽星的最佳心意。

▲用餐日剛好是象徵冬季正式來臨的「大雪」，所以加點了麻油腰花來小補一下，味道超棒很好吃，很值得品嚐的古早味。

整體心得

用餐完畢眾人皆相當地滿足，讓常吃的風味菜在不同的創意手法變化下，沿襲傳統精髓而成的「天皇御宴」，更是感受到台菜原來還可以有如此的呈現！而時值年末的耶誕佳節將至，在一樓彩虹座拍拍照打打卡留個身影回憶，也為這回的約訪劃下完美的句點。

蓬萊邨台菜餐廳 Formosa（台北福華大飯店）

地址：台北市大安區仁愛路三段160號B1

電話：02－23267433

時間：11：30－14：30／17：30－21：30

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

