全台3處療癒系熊熊景點！泰迪熊登軍艦　百隻萌熊現身落羽松水岸

▲定情碼頭德陽艦園區推出全台首座海上泰迪熊樂園。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

冷冷的冬天，就讓柔軟可愛的熊熊療癒你吧！全台有3處景點、飯店紛紛推出熊熊主題體驗，不僅有百隻萌熊進駐落羽松林，還有可愛泰迪熊登上軍艦，讓民眾盡情拍照。

▲熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對展覽即日起展出至年底。

台南 熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對展

台南景點「定情碼頭德陽艦園區」即日起推出全新年度特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」，打造成一座海上泰迪熊樂園，還能近距離了解軍艦樣貌。

德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年10月1日由美國移交我國海軍，在台服役長達28年，服役期間經歷19任艦長，曾為國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，2005年4月正式除役。2009年1月由高雄的左營軍港移泊安平港進行修復工程，現已成為全國首座除役軍艦再利用為博物館。

▲有許多不同造型的泰迪熊現身。

德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化與大眾生活產生更多連結，打造多種特色展覽。本次特展以「熊熊艦到你」為主題，以療癒萌趣的泰迪熊元素，打造全新沉浸式互動體驗空間，邀請全齡層遊客登艦參與「最可愛的海上任務」。

例如原有艙間改造成「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動式展區，並於德陽艦前草坪設置大型泰迪熊造景與互動裝置，打造最療癒的拍照熱點。

▲▼和逸飯店台南西門館。（圖／業者提供）

台南 和逸飯店台南西門館

和逸飯店‧台南西門館以親子旅客最愛的「熊熊遇見你」為主題，打造從入住、餐飲到館內互動的完整親子假期體驗。Cozzi KITCHÉN餐廳即日起新推出「熊熊晨光早餐」主題套餐，同時延續熱賣的「卡通森友會 冒險趣」一泊二食住房專案，入住享用熊熊主題午茶套餐，從早到晚都能沉浸在熊熊陪伴的歡樂時光。

鎖定寒假平日出遊，和逸飯店·台南西門館推出「早安！熊熊早餐食光」住房專案，平日周一至周三預訂入住，舒適客房每晚3600元起，專案包含「熊熊晨光早餐」雙人主題套餐，讓親子旅客從早上開始就有驚喜。

此外，深受親子旅客喜愛的「卡通森友會 冒險趣」一泊二食住房專案廣獲好評，延長銷售至2026年3月31日，雙人入住3760元起，並贈送「熊熊愛吃in台南 森林系套餐」，內含熊熊主題鹹食及甜點，搭配主題飲品，打造不同於早餐形式的午後輕食餐點。

▲理想大地百隻熊熊進駐。（圖／業者提供，下同）

花蓮 理想大地渡假酒店

理想大地2026冬日全新旅宿計劃「熊熊暖冬節」，從即日起至2026年3月31日登場，號召上百隻造型可愛萌熊進駐園區，隱身於飯店大廳、歐風街區、水岸碼頭、客房陽台、餐廳桌前，都可以見到可愛萌熊的身影。

▲▼可愛萌熊現身在不同角落。

此次百隻萌熊化身迎賓熊、管家熊、主廚熊與船長熊等角色，悄悄現身於理想大地各處。從落羽松林、水岸碼頭、湖畔小鎮到遊船體驗，讓旅人彷彿走進一座正在生活的熊熊村落，從1月15日起，遊客只要和萌熊拍照上傳並留下五星評論即可兌換限量「理想小熊吊飾」一隻。

▲還有星座熊。

同時，業者也推出主題專案，平日一泊一食6099元起、一泊二食7599元起，壽星入住當日符合星座日期期間，即加碼贈送壽星蛋糕、房型升等及限定「星座熊」一隻。每隻星座熊皆穿上專屬造型服裝，衣擺綴有皮革質感的星座標誌與星座小語。