宜蘭極厚鬆餅烤到光滑蓬鬆！隱藏版花室咖啡　限時3小時超充裕

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

有次上網找宜蘭咖啡廳，就被這間「花室咖啡」的鬆餅照片給吸引住，烤得光滑蓬鬆的鬆餅外層，看起來就是好吃樣，想說有空的話一定要去試試。咖啡廳位置有點偏，附近都是住宅區，室外擺放了很多綠色植栽，環境放鬆悠閒，飲料品項非常多種，厚鬆餅一定要點！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲位於員山路一段上，附近很好停車，平日下午來喝下午茶，生意真的很不錯，如果客滿的話限時三小時，時間也算是給的很充裕，加分！

▲店裡店外都整理得很好，乾乾淨淨的，大部分都是木質桌椅，還有一些乾燥花當作擺飾，窗明几淨有大片落地窗，採光很好，感覺起來溫暖舒適。

菜單

頁數實在很多，後面有些就沒放了，不過大部分人常喝的義式、手沖通通有，也有茶飲類，選擇很多。甜點部分有鬆餅以及布丁，也有鹹食薄餅以及咖哩飯，想吃飽或吃巧都可以。厚鬆餅則有原味、紅豆、焙茶黑糖、棕起司，第一次來就點試試原味試試味道。

卡布奇諾

▲上層有厚厚奶泡，喝起來有香濃肉桂味，如果不喜歡肉桂味的也可以不加，不過多了肉桂香氣冷冷的天氣喝起來特別溫暖。

蜜香紅茶

▲蜜香紅茶很好喝，喝起來帶有蜜香，口感順口不苦澀，搭配鬆餅非常棒。

招牌原味厚鬆餅

基本的組合就很好吃，現烤的厚鬆餅大約要等二十分鐘才會上桌，搭配鮮奶油、蜂蜜。不得不說，這厚鬆餅的尺寸真的很大，又厚又大塊，之前有吃過類似的鬆餅都沒有這麼厚，大約只有二分之一的厚度而已。先吃原味試試口味，老實說味道真的很原味，沒什麼甜味，就是要搭配蜂蜜跟鮮奶油才好吃，加了層次味道才會跳出來，單吃真的沒什麼味道，口感外酥內軟，熱熱吃最棒！

▲厚鬆餅的份量真的很大份，因為吃過午餐才來，兩個人分食都覺得有點撐，整體味道是不錯的，下次會想點焙茶口味鬆餅的來吃看看。



花室咖啡

地址：宜蘭縣員山鄉三鬮路213號

電話：03－9233757

營業時間：10：30～17：00（周二／三／四公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！大支只要35元 花生粉＋香菜蓋好蓋滿

►古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！ 熟客大推外酥內軟奶香可頌

►有貓店長陪曬太陽！遠離鹿港觀光人潮秘密景點 大庭院老屋超愜意