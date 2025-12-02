ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！大支只要35元　花生粉＋香菜蓋好蓋滿

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

記得好幾年前有來吃過這家華陰街商圈的豬血糕，Google Maps上的店名就叫「豬血糕」，那時候也是因為被排隊人潮吸引，這次經過看到又在排隊，就再買一次試試看味道有沒有像記憶中一樣好吃，價格很平價，大支的只要35元，有香濃花生粉還有大量香菜！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

▲攤位就在華陰街跟太原路的交叉口7-11前面，網友說平日沒在排隊，假日才在排隊，另外對面的蔥油餅也在排隊，兩邊可以一起買來吃看看。

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

▲小份25元，大份35元。

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

豬血糕（大）
點了大份豬血糕真的還蠻大支的，35元這種份量算是很便宜，點餐之後阿嬤從蒸籠裡拿出豬血糕，刷上醬汁再裹上滿滿花生粉跟香菜，花生粉很細緻，花生香氣濃郁，香菜也給得很大器。不過這次吃覺得豬血糕的口感偏硬一點，感覺沒有蒸得特別透，覺得之前的味道比較好，有點可惜，但是口感很Q就是了。

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

▲有網友說這家豬血糕已經賣了幾十年了，真的算是擺攤擺很久的攤位，價格也沒有漲太多，有來到華陰街附近的話可以來試試這家阿嬤的豬血糕。

▲▼北門站排隊美食「華陰街商圈豬血糕」，香濃香菜花生粉。（圖／部落客水晶提供）

豬血糕

地址：台北市大同區華陰街72-54號
電話： 0988－929082
營業時間：15：00～20：00

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

有貓店長陪曬太陽！遠離鹿港觀光人潮秘密景點　大庭院老屋超愜意
新竹河畔市集「40家甜點」位置一覽　東門城麵包超人遊具免費玩
米其林推薦餐酒館轉型Brunch！鴨肝牛肉堡、開放三明治道道藏驚喜

關鍵字： 華陰街豬血糕 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

推薦閱讀

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地　看到披薩開爐一定要點

失眠來找貓店長喝咖啡！板橋深夜秘密基地　看到披薩開爐一定要點

寧靜咖啡廳深藏花蓮老宅街區　低調零招牌僅開放12席座位

寧靜咖啡廳深藏花蓮老宅街區　低調零招牌僅開放12席座位

全台宵夜飯店懶人包！吃至尊寶牛肉麵看夜景　24小時點心吧免費吃

全台宵夜飯店懶人包！吃至尊寶牛肉麵看夜景　24小時點心吧免費吃

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區　沒吃到菜脯辣椒白來

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區　沒吃到菜脯辣椒白來

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

曾連6年摘星Longtail明年元旦暫休

「元旦登七星山」參加升旗！　3登山口領馬年紀念品

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

「名字同音」送加菜金！王品3中餐品牌優惠

6米史努比在信義區！北市燈飾一次看

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

傑克兄弟牛排全台3分店全收攤

古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！

台中美登利壽司吃到飽新增980元方案

台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區

熱門行程

最新新聞更多

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

東京哈利波特影城買1送1明開搶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366