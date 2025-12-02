假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！大支只要35元　花生粉＋香菜蓋好蓋滿

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

記得好幾年前有來吃過這家華陰街商圈的豬血糕，Google Maps上的店名就叫「豬血糕」，那時候也是因為被排隊人潮吸引，這次經過看到又在排隊，就再買一次試試看味道有沒有像記憶中一樣好吃，價格很平價，大支的只要35元，有香濃花生粉還有大量香菜！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲攤位就在華陰街跟太原路的交叉口7-11前面，網友說平日沒在排隊，假日才在排隊，另外對面的蔥油餅也在排隊，兩邊可以一起買來吃看看。

▲小份25元，大份35元。

豬血糕（大）

點了大份豬血糕真的還蠻大支的，35元這種份量算是很便宜，點餐之後阿嬤從蒸籠裡拿出豬血糕，刷上醬汁再裹上滿滿花生粉跟香菜，花生粉很細緻，花生香氣濃郁，香菜也給得很大器。不過這次吃覺得豬血糕的口感偏硬一點，感覺沒有蒸得特別透，覺得之前的味道比較好，有點可惜，但是口感很Q就是了。

▲有網友說這家豬血糕已經賣了幾十年了，真的算是擺攤擺很久的攤位，價格也沒有漲太多，有來到華陰街附近的話可以來試試這家阿嬤的豬血糕。

豬血糕

地址：台北市大同區華陰街72-54號

電話： 0988－929082

營業時間：15：00～20：00

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►有貓店長陪曬太陽！遠離鹿港觀光人潮秘密景點 大庭院老屋超愜意

►新竹河畔市集「40家甜點」位置一覽 東門城麵包超人遊具免費玩

►米其林推薦餐酒館轉型Brunch！鴨肝牛肉堡、開放三明治道道藏驚喜