老賴茶棧2飲品買1送1！手搖飲優惠整理　麻古茶坊免費加料

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「半熟烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲手搖飲最新優惠整理。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

各大手搖飲品牌持續推出優惠，《ETtoday新聞雲》整理各業者促銷活動，老賴茶棧、CoCo指定飲品買1送1，可不可熟成紅茶線上寄杯86折，麻古茶坊則有2大系列免費加料。

▲▼麻古茶坊。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊指定飲品享免費加料。（圖／麻古茶坊提供）

●老賴茶棧
老賴茶棧1月15日前於Uber Eats祭出「青霧綠茶」、「玄米穀麥茶」同品項買1送1，詳細資訊依APP為主。

●迷客夏
迷客夏1月20日前有「39元鮮奶茶」優惠，於門市購買2杯飲品可享39元加購中杯茶拿鐵1杯，品項有大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵，優惠可累計。

1月21日至2月3日期間再推「A+B組合優惠」，於門市購買A區醇濃鮮奶茶L杯+B區愛茶的牛即享折扣，北部優惠價89元、南部優惠價79元，優惠可累計。南部價區域：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。北部價區域：基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、澎湖、金門。

●日出茶太
日出茶太1月20日前「飲品88折」，適用門市包括台北天成、新莊幸福、淡水老街、內壢莊敬、新竹站前、竹北文興、竹北三民、台中中友、桃園環球A8、板橋環球、台中JMALL。

●CoCo
CoCo2月4日前於foodpanda推「莓好雙果茶」、「生椰職人拿鐵」同品項買1送1，詳細資訊依APP為主。

即日起至2月28日「2杯99元」，優惠品項有冬韻擂焙珍奶、莓好雙果茶、28茉輕乳茶、21歲輕檸烏龍與日焙珍珠奶茶，限大杯。門市、都可訂平台同享優惠，詳情依各門市公告為主。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶至2月28日於官方商場祭出「線上寄杯優惠」，「大杯春梅冰茶11杯特價550元（原價605元）」約91折、「大杯麗春紅茶11杯特價330元（原價385元）」約86折、「大杯胭脂多多11杯特價583元（原價660元）」約88折。

優惠有一般杯票券、環保杯票券，使用環保杯請購買環保杯寄杯票券；票券也分為北部價格、中南部價格，購買前要確認使用地區；特規店（百貨商場／休息站／車站／機場門市）不適用寄杯票券；線上寄杯票券有效限期90天。

●麻古茶坊

麻古推出「免費加料」，購買濃醇或鮮奶系列，玉米圓、波波、波霸、雙Q果、椰果、仙草凍、綠茶凍（限冷飲）、紅萱粉粿（限冷飲）任選1款免費加。

業者提醒，濃醇、鮮奶系列中已含配料飲品不適用此活動；另外，濃醇系列不含阿華田與玫瑰奶茶，鮮奶系列不含阿華田拿鐵與玫瑰紅茶拿鐵。優惠暫無使用期限。

