古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！ 熟客大推外酥內軟奶香可頌

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

古亭站附近巷弄中有間空間小巧的咖啡廳就叫「A Small Place」，座位真的不多，天氣很差的日子裡跟朋友來這約喝咖啡居然幾乎客滿，坐到一個有點憋的座位，感覺很多都是熟客，沒辦法訂位，可頌非常好吃，外酥內軟的口感極度優秀，咖啡也很好喝，難怪客人一直來。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲本來以為下雨天應該沒什麼人，而且還是平日的時間，沒想到進去已經是快客滿狀態，後面還是有客人一直進來想要內用或外帶。

▲位於牯嶺街上，距離古亭站大約五分鐘的步行距離。

▲座位不多空間也很小，難怪叫Small place，店裡還有販售咖啡豆、濾掛咖啡以及周邊商品，看起來都蠻有質感的。

菜單

▲本來想點吐司的但是賣光，看到櫃台後方的可頌看起來也太好吃，直接點下去。

▲濃粹小白就是牛奶比例比較少，咖啡味道比較香濃，這次換了燕麥奶，口感濃郁，非常好喝。

▲熱拿鐵也不錯，奶香味較豐富。

可頌

口感是外酥內軟的，朋友用手撕成兩半，一開始還覺得沒有一直掉渣渣應該不酥，沒想到吃起來的口感是輕薄酥脆的，微酥微脆，奶油香氣十足，內層鬆軟的口感實在是非常優秀。

心得

這次點的濃粹小白搭配可頌整體味道真的太棒了，很久沒吃到那麼好吃的可頌，而且是無預警無期待之下吃到，感覺上更美味。不少人會帶著電腦來「A Small Place」坐著，如果想要悠閒喝咖啡的話這裡比較不適合，客滿的機率很高，而且空間有點太小，不過想要喝好咖啡吃美味可頌的話，一定要來！

A Small Place

地址：台北市中正區牯嶺街95巷51號

營業時間：09：00～16：30（周日公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►有貓店長陪曬太陽！遠離鹿港觀光人潮秘密景點 大庭院老屋超愜意

►新竹河畔市集「40家甜點」位置一覽 東門城麵包超人遊具免費玩

►米其林推薦餐酒館轉型Brunch！鴨肝牛肉堡、開放三明治道道藏驚喜