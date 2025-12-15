宜蘭鄉間低調窯烤餐廳！蘭陽風味「蒜苗鴨賞」披薩必吃

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

這次跟朋友到宜蘭員山鄉附近走走，午餐時間就找了一家看起來不錯的窯烤披薩餐廳「鄉村風味」，評價很不錯，實際吃起來沒想到那麼厲害！手作披薩現點現做，送到桌上的都是熱騰騰會牽絲的，另外窯烤德國豬腳也很強，外皮是酥脆的，比一些專賣店的豬腳都來得要好吃很多，真的是太晚發現這家餐廳了！

位置＆環境

「鄉村風味」的環境就跟名字一樣，周圍就是鄉村景色，四周是田野，還有放養雞鴨，悠閒的可以。用餐區有室內與室外，戶外有點涼但是還蠻舒適的，可以看到老闆現烤披薩，還聽得到雞鴨的叫聲，真的是台北看不到百分百的田園景色，不過要注意的是一周只營業四天。

菜單

餐點以披薩為主，整鍋的雞湯需要預訂，這次六人來用餐，點了三個披薩跟單點豬腳份量差不多。披薩的口味很多，來到宜蘭當然就點宜蘭特色的三星蔥披薩！

窯烤德國豬腳

口味跟口感都高於期待值，沒想到豬腳的外皮那麼酥脆，咬起來會有卡滋卡滋的聲音，而且豬腳的肉質也很嫩，去骨豬腳吃得很過癮，搭配酸菜跟黃芥末味道非常好，單點的份量比較多，多人分食吃起來比較過癮。

蘭陽風味披薩

蒜苗搭配鴨賞口味的披薩，老實說跟另一款三星蔥披薩吃起來味道蠻像的，不過鴨賞的煙燻香氣比較突出一點，起司也加了不少，熱熱吃還會牽絲，本來沒有很喜歡厚皮披薩，不過他們家的披薩邊緣跟底部都是烤的酥酥脆脆的，口感真的很棒。

三星蔥披薩

▲三青蔥搭配培根外，還加了杏鮑菇在裡頭，除了有三星蔥的甜味外，更多了杏鮑菇水嫩的口感。

海鮮披薩

配料有鮮蝦、透抽、蟹肉棒、洋蔥等等，真的沒看過海鮮披薩的蝦子放得那麼大隻的，蝦肉大隻又新鮮，起司感覺加得更多，吃起來起司味道比較重，咬到鮮蝦的時候真的有驚喜感，Q彈又有甜味。

心得

「鄉村風味」的窯烤披薩以及豬腳都算好吃，中上水準，就是遠了點，不過來到宜蘭度假旅遊挑選餐廳的話，這家絕對值得專程造訪一趟！

鄉村風味

地址：宜蘭縣員山鄉深福路275號

電話：0978－616117

營業時間：11：00～17：00（周一／二／三公休）

