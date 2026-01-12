日本首波賞櫻預測！東京最快3/21開花　釧路壓軸登場

▲第一回櫻花開花預測公布。（圖／翻攝自 Weathernews）

記者蔡玟君／綜合報導

日本氣象公司 Weathernews 公布2026年「第一回櫻花開花預測」，今年3、4月全日本氣溫將與往年平均相當或略高，以東日本、北日本為中心，櫻花開花時間預估將較過去提早或與2025年相同時期。

▲東京隅田公園櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲奈良吉野山花矢倉展望台俯瞰櫻花美景。（圖／記者蔡玟君攝）

Weathernews預估，開花時間最早的東京為3月21日，福岡、熊本為3月23日，大阪則為3月27日；東北與北海道地區則預計在4月上旬以後陸續開花。

▲京都仁和寺御室櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

Weathernews 指出，今年冬季東日本與北日本地區已出現花芽開花所需的低溫條件，西日本雖稍晚，但預估將於1月內達到所需程度。加上4月晴朗天氣偏多，櫻花開花時間可望較過去提早。

