有貓店長陪曬太陽！遠離鹿港觀光人潮秘密景點　大庭院老屋超愜意

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱

之前去了不少鹿港的咖啡廳都是老屋改建的，不過這次去的「大手咖啡」距離老街有點距離，是有著寬敞大庭院的老屋咖啡廳，開車蠻容易錯過的，整體的裝潢帶點韓式小文青，最可愛的是還有一隻貓咪在店裡，去的時候一直待在院子裡發呆放空實在是太可愛了！

大手咖啡位置
不在老街上，看起來觀光客也很少會走到這，這次是下午時想說找個地方喝咖啡，滑了一下地圖看到這家「大手咖啡」的老屋庭院實在是太有特色，所以才特地開車來，附近很好停車，也有人直接停在院子前面的空地，只是位子不多就是了，路邊很多停車格隨便都好停。

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲戶外也可以坐，本來想坐在戶外還被旁邊客人制止說千萬不要，說蚊子很多。

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲院子裡的貓咪，聽說很愛待在院子裡，天黑才回家。

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲店內的裝潢布置帶著韓風，看了一下他們的IG，有活動的話也可以包場使用。

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

大手咖啡菜單
除了菜單上的品項外，也有一些不在菜單上的飲料甜點在櫃檯，可以使用LINE Pay更加分，低消一人一杯飲料，客滿限時90分鐘，甜度冰塊不能調整。

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

檸檬咖啡氣泡、芭樂冰美式
點了兩杯咖啡特調都很好喝，檸檬咖啡氣泡喝起來酸甜度很夠，甚至有再偏酸一點，帶有氣泡感的清爽口味我很愛，芭樂冰美式也很好喝，芭樂味道很自然，兩款喝起來都很有層次感，優秀！

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

伯爵奶茶司康

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲司康不用塗奶油果醬本身味道就很夠，吃起來的口感偏酥脆一點，奶香茶香都豐富，還吃得到茶葉的細碎口感。

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲▼鹿港老屋改建「大手咖啡」。（圖／部落客水晶提供）

▲晚上打起燈來更有氣氛，有點後悔平日那麼熱的天氣在老街閒晃了那麼久，早點發現早點過來喝咖啡就好了。

Da_sho_coffee大手咖啡

營業時間：10：30－18：30（周三公休）
地址：彰化縣鹿港鎮復興南路388號
電話：0906－233096

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

