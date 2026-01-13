京都拉麵魁力屋台北店1/16開幕　烏魚子雞白湯貝拉麵限定登場

▲京都拉麵魁力屋台北店1/16開幕。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」去年8月登台，品牌規劃今年前往台中、台北展店，繼1月6日進駐新光三越台中中港店後，位於台北南西店三館的台北旗艦店，也將於1月16日正式開幕，同時推出限定口味「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。

去年8月登台的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不過鹹卻醇厚。除了經典湯頭，魁力屋拉麵也打造出台灣專屬的「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。

在開出台南店後，魁力屋接著規劃前往台中、台北展店，繼1月6日進駐新光三越台中中港店後，位於台北南西店三館的台北旗艦店，也將於1月16日正式開幕，同時推出限定口味「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。

▲日本二層泡雞白湯拉麵高雄2號店進駐夢時代。（圖／夢時代提供）

另外，繼漢神巨蛋店後，日本拉麵名店「二層泡雞白湯神宮寺」台灣的第2家店也開在高雄，2月5日正式進駐夢時代購物中心，慶祝開幕，當天全品項8折優惠。

2021年開業的「神宮寺」是日本名古屋人氣拉麵店，以醬油沾麵、拉麵獲得好口碑，由於限定菜單「雞白湯拉麵」廣受歡迎，因此在2024年7月創立新品牌「二層泡雞白湯神宮寺」，主打在雞白湯底加上濃郁泡沫，形成雙層湯頭；使用小麥粉混合烘焙過的小麥麩皮，製作出香氣濃郁的麵條；叉燒肉以低溫慢慢烹調，保留了溼潤的口感與香氣。

