達美推商務艙專屬登機報到體驗　1對1服務、行李托運一站完成

▲▼達美至臻商務艙專屬登機報到體驗。（圖／達美航空提供）

▲達美航空針對至臻商務艙推出專屬登機報到體驗。（圖／達美航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著高艙等旅客需求不斷增加，各大航空公司也透過提升各方面服務，讓旅客搭機過程更舒適，並提升忠誠度。達美航空宣布在美國樞紐機場擴大「達美至臻商務艙專屬登機報到」新體驗，從登機、托運到候機，都能在專屬空間完成。

達美航空的「達美至臻商務艙專屬登機報到」目前可在美國的亞特蘭大、波士頓、底特律、洛杉磯、明尼阿波利斯-聖保羅、紐約、鹽湖城以及西雅圖的機場使用。

▲▼達美至臻商務艙專屬登機報到體驗。（圖／達美航空提供）

▲▼達美至臻商務艙專屬登機報到體驗可以一站式完成商務艙旅客的需求。

▲▼達美至臻商務艙專屬登機報到體驗。（圖／達美航空提供）

每一處達美至臻商務艙專屬報到區皆提供由尊尚服務大使一對一個人化協助，並協助快速辦理登機報到、行李托運，接著就能在舒適的休憩區域享受精選輕食與各類飲品。

對台灣旅客而言，目前達美航空每日提供台北與西雅圖之間的直飛航班，搭乘達美至臻商務艙的旅客，可於西雅圖機場使用「達美至臻商務艙專屬登機報到」區域及「達美至臻商務艙貴賓室」。

▲▼達美航空。（圖／業者提供）

▲達美航空目前在台有「台北－西雅圖」航線。

達美航空「台北－西雅圖」每天提供來往航班，以A350-900客機執飛，機上共設有 306 個座位，包括 32 個套房式「達美至臻商務艙」座位、48 個「達美尊尚客艙」座位、36 個「達美優悅經濟艙」座位，以及 190 個經濟艙座位。達美自台北出發至西雅圖為當天早上出發及抵達，為商務客和休閒旅客增加便捷性。從西雅圖轉機，遊客可以自由探索亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾50個北美城市。

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Boeing787-9,波音787-9,B-17885,出國,旅遊,航空業,觀光,派飛。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮航空將開飛「台北－華盛頓」。（圖／記者李毓康攝）

此外，今年台美航班又有好消息！長榮航空宣布，今年7月將開航台北直飛華盛頓航線，每周4班，以最新的波音787-9三艙等機型執飛，開航後在北美將達到10個航點、每周98班。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年在客機架數沒有變，仍看好市場成長性的情況下，預計7月開航桃園直飛華盛頓航線，時間帶跟目前紐約航線時間點差不多，細節還在申請中，已經著手開航前的準備，應該可以如期開航。「台北－華盛頓」開航後，長榮航空在北美將達到10個航點、每周98班。

長榮航空目前在北美的航線跟航網是國籍航空中最密集的，但在東南岸還是缺了一塊，華盛頓是政治中心，當地政治、金融、科技及軍事都是重要市場，目前華盛頓地區亞裔人口就有32萬人，其中1.4萬人是台裔居民，在商業、觀光及政府活動都有市場，預估開航後可以補足北美網絡。

孫嘉明表示，目前北美市場主要還是轉機客占6成最多，華盛頓航線開航後，預估也會維持同樣比例，對商業、政治都有重大意義。

