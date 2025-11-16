鑽進窄巷才能找到！金門閩式古厝咖啡館　昏黃微光擺滿古董收藏

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

金門好多厲害的店都隱藏在巷弄間，遊客根本不會路過，而且很多都是古董商開的店，感覺就是租或買一間古厝，裝潢美美的收藏著古董然後閒著也是閒著，不然順便營業，這家給我感覺就是這樣，位於後浦商圈巷弄間，會看到夏夜裡微光中隱藏著一間很美的閩南古厝，店內裝潢充滿著英式古董風情，超多很美的藝術收藏品，像一間藝廊美術館咖啡館，而且還是夜間限定每周只營業三天而已。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲真的是在這種窄巷，隱室．微光就在巷內深處閃著微光歡迎你。

▲真的是隱室無誤，實在有夠隱密。

▲外觀就是閩式古厝建築。

▲裡面是英式復古風情，有一種低調奢華又古典的氛圍。

▲裡面擺著老闆的各種古董老件收藏。

▲就像一間間小藝廊。

▲溫馨但微弱的燈光，讓人不用喝也感覺微醺了起來。

▲老闆是個斯文人，溫文儒雅。

菜單

▲提供咖啡、茶、酒、甜點，溫馨提醒這裡每周只營業三天。

▲今日甜點，都很大人味。

▲直接坐吧台，搖滾區看老闆親自製作調酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

咖啡馬丁尼

▲很美耶！跟這裡的氛圍很搭，由伏特加、濃縮咖啡、利口酒和糖漿製成冷咖啡味雞尾酒，喝了感覺又醒又醉，好咖也好酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



金萱烏龍拿鐵

▲這杯拿鐵有夠茶，很濃郁的茶香拿鐵，我好喜歡。

▲搭配這迷人的氛圍感，微醺之夜無誤。

紅茶可麗露

▲這大人味可麗露推薦必點，外脆酥內綿密香甜，還有濃郁的紅茶香氣，很好吃。

▲來金門真的不要錯過這家，激推。

隱室．微光

地址：金門縣金城鎮莒光路124巷4號

電話：0987－903833

時間：19：00～22：00（每周一、二、六、日固定公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►桃園「少女粉甜菜根麻糬」每日手搗限量20盒！口感柔軟不甜膩

►隔壁就是九孔池現撈上桌！隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

►貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落 踏完浪還有沖洗室超方便