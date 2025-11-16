ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鑽進窄巷才能找到！金門閩式古厝咖啡館　昏黃微光擺滿古董收藏

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

金門好多厲害的店都隱藏在巷弄間，遊客根本不會路過，而且很多都是古董商開的店，感覺就是租或買一間古厝，裝潢美美的收藏著古董然後閒著也是閒著，不然順便營業，這家給我感覺就是這樣，位於後浦商圈巷弄間，會看到夏夜裡微光中隱藏著一間很美的閩南古厝，店內裝潢充滿著英式古董風情，超多很美的藝術收藏品，像一間藝廊美術館咖啡館，而且還是夜間限定每周只營業三天而已。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲真的是在這種窄巷，隱室．微光就在巷內深處閃著微光歡迎你。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲真的是隱室無誤，實在有夠隱密。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲外觀就是閩式古厝建築。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲裡面是英式復古風情，有一種低調奢華又古典的氛圍。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲裡面擺著老闆的各種古董老件收藏。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲就像一間間小藝廊。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲溫馨但微弱的燈光，讓人不用喝也感覺微醺了起來。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲老闆是個斯文人，溫文儒雅。

菜單

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲提供咖啡、茶、酒、甜點，溫馨提醒這裡每周只營業三天。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲今日甜點，都很大人味。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲直接坐吧台，搖滾區看老闆親自製作調酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

咖啡馬丁尼

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲很美耶！跟這裡的氛圍很搭，由伏特加、濃縮咖啡、利口酒和糖漿製成冷咖啡味雞尾酒，喝了感覺又醒又醉，好咖也好酒。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

金萱烏龍拿鐵

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲這杯拿鐵有夠茶，很濃郁的茶香拿鐵，我好喜歡。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲搭配這迷人的氛圍感，微醺之夜無誤。

紅茶可麗露

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲這大人味可麗露推薦必點，外脆酥內綿密香甜，還有濃郁的紅茶香氣，很好吃。

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲▼金門「隱室．微光」咖啡館！夜間限定每周只營業三天，隱藏版古厝咖啡館、微醺調酒茶香入味搭配大人味甜點。（圖／部落客Mika提供）

▲來金門真的不要錯過這家，激推。

隱室．微光

地址：金門縣金城鎮莒光路124巷4號
電話：0987－903833
時間：19：00～22：00（每周一、二、六、日固定公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

桃園「少女粉甜菜根麻糬」每日手搗限量20盒！口感柔軟不甜膩
隔壁就是九孔池現撈上桌！隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區
貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落　踏完浪還有沖洗室超方便

關鍵字： 隱室微光 金門旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 Mika出走美食日誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

圭賢告白口誤「我ㄔㄠˋ你」 台灣E.L.F.嚇壞：蛤？！

推薦閱讀

曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村　橫跨日據光復後的生活空間

曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村　橫跨日據光復後的生活空間

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　一晚2500有找

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　一晚2500有找

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！從機場市區一路銜接到馬公港

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！從機場市區一路銜接到馬公港

地圖搜不到！22樓私廚料理高空俯瞰台北　有獨立包廂＋管家服務

地圖搜不到！22樓私廚料理高空俯瞰台北　有獨立包廂＋管家服務

超萌馬來貘氣偶現身高雄漁港

超萌馬來貘氣偶現身高雄漁港

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

新北山佳棒壘球場、賽車場升級啟用

新北山佳棒壘球場、賽車場升級啟用

鑽進窄巷內才能找到！閩式古厝咖啡館

鑽進窄巷內才能找到！閩式古厝咖啡館

洲際酒店插旗新北金山　IHG：觀光潛力媲美礁溪

洲際酒店插旗新北金山　IHG：觀光潛力媲美礁溪

純白清幽別墅藏身嘉義！

純白清幽別墅藏身嘉義！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

5家網友狂推冬季必喝焙茶系手搖飲

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

桃園580元羊肉爐吃到飽！

碧潭「12米水豚君氣偶」期間限定

最新「北海溫泉洲際酒店」開箱

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

普發萬元餐飲優惠懶人包

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

超萌馬來貘氣偶現身高雄漁港

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

新北山佳棒壘球場、賽車場升級啟用

鑽進窄巷內才能找到！閩式古厝咖啡館

洲際酒店插旗新北金山　IHG：觀光潛力媲美礁溪

純白清幽別墅藏身嘉義！

普發萬元餐飲優惠懶人包

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366