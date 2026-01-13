拉亞漢堡推《葬送的芙莉蓮》6款聯名包裝　1門市有打卡裝置

▲拉亞漢堡聯名《葬送的芙莉蓮》。（圖／拉亞漢堡提供）

記者蕭筠／台北報導

拉亞漢堡攜手動畫《葬送的芙莉蓮》推出6款限量包裝，漢堡盒、蛋餅袋、飲品杯都換新，更於永和安樂門市設置互動打卡裝置，活動即日起開跑。

▲▼一共推出6款限量包材。

《葬送的芙莉蓮》動畫第2季1月16日開播，現在與拉亞漢堡聯名，以角色「芙莉蓮」、「阿烏拉」為主視覺推出6款漢堡袋、漢堡盒、點心袋、蛋餅袋以及2款飲品杯等6種包材，數量有限、用完為止。

拉亞漢堡永和安樂門市更設置《葬送的芙莉蓮》專屬小型打卡裝置，芙莉蓮、費倫、修塔爾克、欣梅爾、海塔全現身，有人形立牌以及整面角色牆。

▲▼拉亞漢堡永和安樂門市更設置《葬送的芙莉蓮》打卡裝置。

▲Q Burger世界風味賞推出全新「台灣讚」系列。（圖／Q Burger提供，下同）

Q Burger最近也推出「台灣讚」系列，一共有8款新品。「三杯杏鮑菇雞堡」以去骨香煎雞腿排搭配三杯杏鮑菇片，售價95元；「糖醋脆雞漢堡」以酥脆雞胸裹糖醋醬，售價85元；鹹豬肉系列有「塔香鹹豬肉蛋吐司」、「塔香鹹豬肉蛋餅」，售價皆為65元。

還有台農57號台灣地瓜製成的「台農地瓜薯薯（售價50元）」、雙拼組合「台雞搭薯薯（售價65元）」；飲品則有青梅搭配氣泡的「美梅氣泡飲（售價60元）」、「鮮奶黑糖珍珠（售價65元）」。

▲一共有8款台灣味新品選擇。