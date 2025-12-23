ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
沉浸在檜木香裡！花蓮木材工廠轉型民宿　開車10分鐘到東大門夜市

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

住民宿往往就是尋求那種去朋友家玩的親切感，而這家真的讓我有去朋友家過夜的感覺，而且還有著濃郁檜木香氣，不但有肥美家貓陪伴，還有很居家的清粥小菜早餐招待，跟民宿主人們閒聊話家常等等，都是讓我這次花蓮行很難忘的溫馨回憶。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲原本是木材工廠第二代，現在轉型做觀光民宿業，後面更發展出檜木精油香氛生活周邊商品，老闆夫婦真的有認真的把檜木發揚光大。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲環境很清幽，室外綠意盎然，室內檜木香氣濃郁。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲是一個用檜木打造的家園。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲檜木居園區共有三間民宿，都是木質調風格。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲白天晚上各有不同風情。院子裡的綠色草坪真的是有夠夢幻美。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲溫馨布置的暖木房型，檜木香氣瀰漫整室。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲雙人一大床房型，兩間風格有一點不一樣，但都很溫馨。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲備品巧妙的被木架擺放起來。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲這間雙人床房的浴室有浴缸。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲沐浴用品也是檜木居自製的檜木精油沐浴乳、洗髮精。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲雖然我們習慣自備吹風機，但這家用的吹風機也很好用。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲夜景真的沒話說，打燈後更美。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲住戶的車子可以直接停放在民宿內。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲晚上就在附近的東大門夜市逛街。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲隔天一早出門吃早餐時，一打開門就看到肥美的臭臉貓，可愛死。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲餐廳也很有居家氛圍的民宿。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲主要是以清粥小菜為主，搭配吐司麵包，很家常親切的早餐。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲剛好非常合我媽的胃口，她吃得很開心。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲吐司夾荷包蛋跟肉鬆，有夠家常的。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲吃飽後來參觀檜木居的香氛王國。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲除了精油香氛以外，還有按摩滾珠系列等等。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲佛珠手鍊好看。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲買了這一組按摩精油組合，回去用精油放鬆一下自己。

▲▼花蓮木材工廠二代轉型「檜木居民宿」，以台灣檜木打造的木質調獨棟民宿，有肥美家貓叫起床，還有清粥小菜早餐招待。（圖／部落客Mika提供）

▲這趟跟民宿主人聊天聊得特別愉快，彼此交流一下還是很有收穫，喜歡這種來朋友家玩的氛圍，這才是真正住民宿的意義，這家給推。

檜木居民宿

地址：花蓮縣吉安鄉慈惠一街58號
電話：03－8546535

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

