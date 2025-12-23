喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

住民宿往往就是尋求那種去朋友家玩的親切感，而這家真的讓我有去朋友家過夜的感覺，而且還有著濃郁檜木香氣，不但有肥美家貓陪伴，還有很居家的清粥小菜早餐招待，跟民宿主人們閒聊話家常等等，都是讓我這次花蓮行很難忘的溫馨回憶。

▲原本是木材工廠第二代，現在轉型做觀光民宿業，後面更發展出檜木精油香氛生活周邊商品，老闆夫婦真的有認真的把檜木發揚光大。

▲環境很清幽，室外綠意盎然，室內檜木香氣濃郁。

▲是一個用檜木打造的家園。

▲檜木居園區共有三間民宿，都是木質調風格。

▲白天晚上各有不同風情。院子裡的綠色草坪真的是有夠夢幻美。

▲溫馨布置的暖木房型，檜木香氣瀰漫整室。

▲雙人一大床房型，兩間風格有一點不一樣，但都很溫馨。

▲備品巧妙的被木架擺放起來。

▲這間雙人床房的浴室有浴缸。

▲沐浴用品也是檜木居自製的檜木精油沐浴乳、洗髮精。

▲雖然我們習慣自備吹風機，但這家用的吹風機也很好用。

▲夜景真的沒話說，打燈後更美。

▲住戶的車子可以直接停放在民宿內。

▲晚上就在附近的東大門夜市逛街。

▲隔天一早出門吃早餐時，一打開門就看到肥美的臭臉貓，可愛死。

▲餐廳也很有居家氛圍的民宿。

▲主要是以清粥小菜為主，搭配吐司麵包，很家常親切的早餐。

▲剛好非常合我媽的胃口，她吃得很開心。

▲吐司夾荷包蛋跟肉鬆，有夠家常的。

▲吃飽後來參觀檜木居的香氛王國。

▲除了精油香氛以外，還有按摩滾珠系列等等。

▲佛珠手鍊好看。

▲買了這一組按摩精油組合，回去用精油放鬆一下自己。

▲這趟跟民宿主人聊天聊得特別愉快，彼此交流一下還是很有收穫，喜歡這種來朋友家玩的氛圍，這才是真正住民宿的意義，這家給推。

檜木居民宿

地址：花蓮縣吉安鄉慈惠一街58號

電話：03－8546535

