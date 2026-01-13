▲壽司郎再度聯名魔物獵人，消費集點可抽「全熟肉面紙套」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎再度攜手Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）於1月16日至2月12日展開聯名合作，以「壽司郎狩獵祭」為主題，限定餐點將隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡，消費滿額也可加購行獵便當袋、食器套組，消費集點還可以抽「全熟肉面紙套」、「絨毛爆彈桶」。

聯名餐點送插卡 滿額贈波段式推出

壽司郎與魔物獵人的聯名菜單，以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計，1月16日首推「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds帶骨香腸」、「MHWilds增益食物」，每份皆隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡。2月6日起另推出盲袋藥水飲料組，「熱飲」、「冷飲」、「元氣飲料」3款能量飲料瓶設計，還原遊戲中熟悉的圖示。

1月16日起，消費滿額500元，即可以200元加購「行獵便當袋」，將遊戲經典道具圖示融入設計；「獵盤2入組」印有魔物圖紋的食器套組，象徵獵人榮譽之盤，加購價250元，每款皆全台限量20,000組。

滿額贈則是從1月23日起，單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」1份；2月9日起，單筆消費滿1000元即可獲得「開運狩獵籤」1張，款式共10款，分為小吉、中吉、大吉、大狩運及特上幸運，若抽中「特上幸運」者，可立即兌換500元折價券1張。

食力挑戰！百盤狩獵令×緊急任務限時展開

聯名活動期間還有限定挑戰任務，可前往壽司郎台灣官方粉絲專頁接取任務。

百盤狩獵令：凡於活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點，依此類推。集滿1點有機會抽中「全熟肉面紙套」、集滿5點有機會抽中「絨毛爆彈桶」。

緊急任務：每周一上午10:00公布，獵人可前往壽司郎台灣官方粉絲專頁接取，完成指定條件即可獲得抽獎報酬機會。

全台6家壽司郎×魔物獵人主題限定店

為重現Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）的壯闊世界觀，壽司郎特別打造6家主題限定店，包含壽司郎台北民權建國店、壽司郎南港CITYLINK店、壽司郎桃園國際路店、壽司郎台中福科路店、壽司郎台南永康店、壽司郎高雄中正店。

