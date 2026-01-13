高雄林園首間藏壽司1/20試營運「連14天9折」　三麗鷗聯名同登場

▲高雄林園首間藏壽司1/20試營運。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司再度拓點南台灣！高雄全新門市「林園沿海路店」1月20日起展開試營運，同時祭出為期14天的9折優惠，1月27日正式開幕。

藏壽司持續拓展南台灣版圖，看準高雄林園兼具海岸自然景觀與濃厚的人文生活氣息，藏壽司特別選址於交通要道沿海路、緊鄰熱鬧的鳳林與東林兩大商圈，開設林園沿海路店，除服務林園在地居民外，也鎖定高雄南區與屏東沿線的客群就近享用藏壽司。

林園沿海路店採獨立街邊店型態，並附設專屬停車場，1月20日試營運，1月27日正式開幕，為歡慶開設新店，藏壽司祭出限時優惠，1月20日至2月2日到店用餐並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，整筆訂單即享9折優惠。

▲藏壽司林園沿海路店開幕，攜手三麗鷗家族加碼推出滿額贈好禮。（圖／藏壽司提供）

除開幕優惠外，三麗鷗聯名扭蛋同步登場，而且藏壽司攜手三麗鷗家族加碼推出滿額贈好禮，1月20日起至林園沿海路店消費滿1,200元，並完成官方指定流程，即可獲得可愛又實用的「束口便當袋」1個，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款人氣設計，限量300份，送完為止。

▲香菇天婦羅。（圖／藏壽司提供）

此外，在社群平台上被網友瘋狂敲碗的「香菇天婦羅」終於在1月正式回歸，藏壽司也同步祭出3款限定新品，分別是暖心料理「豬肉薑絲烏龍麵（溫）」、全新「炙烤塔塔醬鮭魚」及「鮮蝦佐千島沙拉醬」。

▲聯名餐點「灼熱鎖刃龍翼甲」送插卡。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎再度攜手Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）於1月16日至2月12日展開聯名合作，以「壽司郎狩獵祭」為主題，限定餐點將隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡，消費滿額也可加購行獵便當袋、食器套組，消費集點還可以抽「全熟肉面紙套」、「絨毛爆彈桶」。

▲盲袋藥水飲料組。（圖／壽司郎提供）

壽司郎與魔物獵人的聯名菜單，以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計，1月16日首推「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds帶骨香腸」、「MHWilds增益食物」，每份皆隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡。2月6日起另推出盲袋藥水飲料組，「熱飲」、「冷飲」、「元氣飲料」3款能量飲料瓶設計，還原遊戲中熟悉的圖示。

▲行獵便當袋。（圖／壽司郎提供）

1月16日起，消費滿額500元，即可以200元加購「行獵便當袋」，將遊戲經典道具圖示融入設計；「獵盤2入組」印有魔物圖紋的食器套組，象徵獵人榮譽之盤，加購價250元，每款全台皆限量20,000組。