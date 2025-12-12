ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
開箱日本倉敷木質暖風飯店！走3分鐘就到車站　還能泡大浴場

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

來倉敷這麼多次，好像是第一次住在倉敷，以往都是匆匆來去，這次入住體驗感超好！因為交通方便以外，周邊生活圈也很齊全，有一種從古代穿越到城市的感覺，雖位於市區但鬧中取靜，日式暖木風格的房型裡，還有添加倉敷兒島的丹寧風裝潢特色。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲距離JR倉敷站走路僅3分鐘。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲但其實飯店整體來說都是偏時尚高雅的裝潢。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲大廳沙發區還有日式庭園可以觀賞。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲現在飯店不主動提供備品，拋棄式備品請自取。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲住客可以自助取用咖啡、無糖茶等。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲我們的住宿方案是有提供早餐。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲整間飯店的光線都很明亮。

雙人床
岡山縣獨有的丹寧風飯店，居家服，以及丹寧顏色的馬克杯等，都很有倉敷的特色。全客房禁菸，並備有空氣清淨機與席夢思名床等。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲抱枕也是丹寧風。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲桌子與電視櫃，一個人很夠用。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲備品除了拋棄式以外，都有提供。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲該有的都有。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲丹寧風居家服。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲有浴缸可以泡澡。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲日本飯店馬桶都是免治的，對我的屁股很友善。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲竟然還有空間可以塞小沙發跟桌子，是不是超寬敞的。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲公共空間有自動販賣機跟微波爐，除此之外還有沒拍的投幣式洗衣機。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲大浴場更是必須的。

自助早餐

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲早餐的餐廳是一樓的「Kurashiki白壁」，採自助式，也是很日式的木質裝潢，很有高級感。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲以在地瀨戶內地區季節美味的海鮮與山產為主。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲豐盛而且精緻用心。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲在日本飯店吃早餐特別有儀式感，九宮格餐盤一擺就整個很日式精緻了。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘，日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

▲神清氣爽的吃完早餐繼續逛倉敷美觀地區。

▲▼日本岡山住宿推薦「倉敷可哥大飯店」，距離JR倉敷車站走路3分鐘,日式木質溫暖搭配丹寧風裝潢。（圖／部落客Mika提供）

倉敷可哥大飯店

地址：3 Chome-9-1 Achi, Kurashiki, Okayama 710-0055日本

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

關鍵字： 倉敷可哥大飯店 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 Mika

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ET

【黑絲窄裙男】毒駕載男網友！眼尖警抓包搜出喪屍煙彈

