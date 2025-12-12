喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

來倉敷這麼多次，好像是第一次住在倉敷，以往都是匆匆來去，這次入住體驗感超好！因為交通方便以外，周邊生活圈也很齊全，有一種從古代穿越到城市的感覺，雖位於市區但鬧中取靜，日式暖木風格的房型裡，還有添加倉敷兒島的丹寧風裝潢特色。

▲距離JR倉敷站走路僅3分鐘。

▲但其實飯店整體來說都是偏時尚高雅的裝潢。

▲大廳沙發區還有日式庭園可以觀賞。

▲現在飯店不主動提供備品，拋棄式備品請自取。

▲住客可以自助取用咖啡、無糖茶等。

▲我們的住宿方案是有提供早餐。

▲整間飯店的光線都很明亮。

雙人床

岡山縣獨有的丹寧風飯店，居家服，以及丹寧顏色的馬克杯等，都很有倉敷的特色。全客房禁菸，並備有空氣清淨機與席夢思名床等。

▲抱枕也是丹寧風。

▲桌子與電視櫃，一個人很夠用。

▲備品除了拋棄式以外，都有提供。

▲該有的都有。

▲丹寧風居家服。

▲有浴缸可以泡澡。

▲日本飯店馬桶都是免治的，對我的屁股很友善。

▲竟然還有空間可以塞小沙發跟桌子，是不是超寬敞的。

▲公共空間有自動販賣機跟微波爐，除此之外還有沒拍的投幣式洗衣機。

▲大浴場更是必須的。

自助早餐

▲早餐的餐廳是一樓的「Kurashiki白壁」，採自助式，也是很日式的木質裝潢，很有高級感。

▲以在地瀨戶內地區季節美味的海鮮與山產為主。

▲豐盛而且精緻用心。

▲在日本飯店吃早餐特別有儀式感，九宮格餐盤一擺就整個很日式精緻了。

▲神清氣爽的吃完早餐繼續逛倉敷美觀地區。

倉敷可哥大飯店

地址：3 Chome-9-1 Achi, Kurashiki, Okayama 710-0055日本

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

