頂樓陽光席近賞百年古城！韓國水原華城旁爆紅廢墟風咖啡廳

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

水原華城行宮是保留很完好的世界文化遺產之一，有城牆、宮殿、四個城門以及兩座水門，周邊咖啡廳林立，是很適合約會的地方。這家「鄭智永咖啡烘焙店」是廢墟風咖啡廳，超有特色，是水原當地的咖啡品牌，走累了在這裡喝杯咖啡，剛剛好的享受。

地點＆環境

在水原華城對面過馬路就到了，看起來是兩層樓的洋房，裡面裝潢風格走廢墟風。這家是水原當地的咖啡品牌，光是在水原就有5家分店。

▲1F是咖啡吧、烘焙室，還有選物空間。

▲2F是用餐空間，看起來很簡陋、很獨特。

▲看起來像裝潢工程做到一半，也可以說是粗獷的工業風格、現代藝術。

▲採光非常良好，旁邊就是水原華城長安門口，落地窗灑入一室陽光。

▲室內有安裝冷氣。

▲這個位子很搶手，因為在窗戶旁，採光好以外還有窗景可賞，缺點就是陽光直曬，真的很熱。

▲這裡沒有提供廁所，不過旁邊就有公廁。

▲屋頂還有地標，從水原華城就可以拍到屋頂地標。

▲從屋頂看過去風景很好，水原華城的城牆好長，是很適合約會散步的地方。

餐點

▲雖然是內用但一樣給外帶紙杯，不過咖啡是真的好喝，草莓蛋糕也很推薦。



鄭智永咖啡烘焙店 ｜정지영커피로스터즈 ｜Jung Jiyoung Coffee Roasters

地址：韓國京畿道水原市八達區正祖路905街13號

時間：平日11：00－22：00、假日10：00－22：00

