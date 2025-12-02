ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
頂樓陽光席近賞百年古城！韓國水原華城旁爆紅廢墟風咖啡廳

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

水原華城行宮是保留很完好的世界文化遺產之一，有城牆、宮殿、四個城門以及兩座水門，周邊咖啡廳林立，是很適合約會的地方。這家「鄭智永咖啡烘焙店」是廢墟風咖啡廳，超有特色，是水原當地的咖啡品牌，走累了在這裡喝杯咖啡，剛剛好的享受。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

地點＆環境
在水原華城對面過馬路就到了，看起來是兩層樓的洋房，裡面裝潢風格走廢墟風。這家是水原當地的咖啡品牌，光是在水原就有5家分店。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲1F是咖啡吧、烘焙室，還有選物空間。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲2F是用餐空間，看起來很簡陋、很獨特。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲看起來像裝潢工程做到一半，也可以說是粗獷的工業風格、現代藝術。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲採光非常良好，旁邊就是水原華城長安門口，落地窗灑入一室陽光。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲室內有安裝冷氣。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲這個位子很搶手，因為在窗戶旁，採光好以外還有窗景可賞，缺點就是陽光直曬，真的很熱。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲這裡沒有提供廁所，不過旁邊就有公廁。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲屋頂還有地標，從水原華城就可以拍到屋頂地標。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲從屋頂看過去風景很好，水原華城的城牆好長，是很適合約會散步的地方。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

餐點

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

▲雖然是內用但一樣給外帶紙杯，不過咖啡是真的好喝，草莓蛋糕也很推薦。

▲▼鄭智永咖啡烘焙店｜정지영커피로스터즈｜Jung Ji Young Coffee。（圖／部落客mika授權提供）

鄭智永咖啡烘焙店 ｜정지영커피로스터즈 ｜Jung Jiyoung Coffee Roasters

地址：韓國京畿道水原市八達區正祖路905街13號
時間：平日11：00－22：00、假日10：00－22：00

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

