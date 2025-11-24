ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
安藤忠雄打造清水模銀行！還有免費專人導覽　日本岡山隱藏版景點

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

岡山除了有很多美術館跟藝術展以外，超多特色小店、電車、街景都好美，飯店價格也不貴，真的可以來這裡深度旅遊。岡山信用金庫內山下分行是建築大師安藤忠雄的作品，如果在接待處要求參觀，工作人員會帶你參觀大樓，包括電梯廳、二樓和三樓的會議室和研討室，及頂樓花園和室外旋轉樓梯，即使語言不通，也會用平板翻譯讓你盡量理解，好親切。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲建議先預約，但對於觀光客來說預約有困難，所以我們也是查了營業時間直接衝去，外觀本身就很美很壯觀，但人家也真的是信用金庫沒錯。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲直接走進去櫃台說你要參觀，然後填寫資料後，會有專人導覽，而導覽人員會詢問你來自哪個國家，盡量用平板翻譯跟你溝通。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲安藤忠雄是將「清水模建築」發揚光大的世界級日本建築師，他以清水混凝土為主要建材創造出原始極簡質樸美的建築風格，現代簡約又時尚。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲這真的是信用金庫你敢信？

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲室內有電梯可以搭乘，室外也有旋轉梯。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲藉由光影、幾何線條、自然元素與畫作和建築巧妙結合，將極簡風格發揮到極致。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲二樓的招待廳，這沙發看起來超舒服。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲圓柱建築體還有大片落地窗與室外旋轉梯。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲頂樓露天花園也很讓人驚艷！

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲這麼現代時尚的信用金庫，我也是第一次見！

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲就連會議室都好好看，這景點雖然冷門但很值得來，營業時間與銀行上班時間相同，勇敢的走進來就是了，會有專人導覽無料參觀。

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山陽「岡山信用金庫」由世界知名建築師安藤忠雄設計，現代簡約時尚，免費參觀還有專人導覽。（圖／部落客Mika提供）

岡山信用金庫 內山下分行／廣場

地址：岡山縣岡山市北區內山下1丁目7－1
時間：09：00～15：00（周六／日公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

