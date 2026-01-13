紅豆餅親水天梯亮相　竹縣「鳳坑沙灣」新增枕木格框步道

▲竹縣鳳坑濱岸遊憩區第二期工程近日完工。圖為定砂竹圍籬與步道。（圖／新竹縣交通處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹縣增添夏季旅遊新亮點！鳳坑濱岸遊憩區第二期工程近日完工，增設停車場、淋浴區等完善服務設施，並以紅豆餅意象打造圓弧型親水階梯、綠蔭植栽等景觀設施，已於1月8日正式啟用，成為親子踏浪、攝影愛好者的新去處。

▲鳳坑沙灣遊憩區以紅豆餅意象打造圓弧型親水階梯。



新竹縣交通處表示，鳳坑漁港因淤沙問題閒置多年，縣府於110年向交通部觀光署爭取補助4,500萬元，完成第一期工程，將漁港轉型為觀光景點「鳳坑沙灣」。此區往北可連接新豐紅樹林生態保育園區與坡頭漁港，往南則有新月沙灣與水月景觀橋，串連為一日遊路線。

▲新豐紅樹林。（圖／記者彭懷玉攝）



第二期工程於113年申請到2,000萬元補助，依循海岸遊憩與生態復育理念進行規劃，新增活動廣場及停車區、休憩鋪面約794平方公尺、四座簡易廁所、男女戶外淋浴區、長約97公尺的碎石枕木格框步道、定砂竹圍籬約290公尺，以及紅豆餅造型的圓弧型親水階梯，並增加綠蔭植栽，提升遊客玩沙踏浪的便利與舒適度。

▲▼四座簡易廁所、男女淋浴區；長約97公尺的碎石枕木格框步道。



新竹縣長楊文科指出，鳳坑濱岸遊憩區啟用後，遊客可沿北至南的濱海自行車道系統騎乘單車，一路欣賞鳳坑沙灣風光。尤其在夕陽西下時，數十個圓形水泥柱從岸邊延伸至海中，吸引不少攝影愛好者駐足，盡覽絕美日落景致。