韓星愛店Yoajung台灣首店1/17開幕　主打客製化招牌優格冰

▲韓國超人氣客製化優格冰淇淋品牌「Yoajung（요아정）」首度進軍台灣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國客製化優格冰淇淋「Yoajung（요아정）」進軍台灣，首店插旗台北小巨蛋，主打清爽優格冰與客製化配料混搭，1月17日正式開幕。菜單、售價也同步公開。

▲Yoajung主打招牌優格冰自由搭配各種配料。

「Yoajung」近年在韓國爆紅，深受藝人喜愛，像是RIIZE成燦、BOYNEXTDOOR成員明宰鉉都吃過，更被粉絲暱稱為「愛豆優格冰」。

▲必吃組合「Yoajung Signature」選用蜂巢蜜+穀物+經典優格冰。

▲烤蕉糖Yoajung吃得到炙烤焦糖香蕉結合優格冰。

Yoajung主打「招牌優格冰客製化組合」以清爽酸甜的優格冰為基底，再自由搭配客製化配料，如蜂巢蜜、新鮮水果、堅果或淋醬。

今天台灣店菜單、售價同步公開。「Yoajung Signature」選用蜂巢蜜+穀物+經典優格冰，售價280元；「烤蕉糖Yoajung」有炙烤焦糖香蕉結合優格冰，售價150元。

▲同步推出台灣消費者專屬口味的飲料系列。

業者更推出為台灣消費者口味調整的飲料系列，如「優格草莓優冰飲」把優格冰淇淋結合草莓牛奶，還有咖啡、氣泡飲等選擇。

▲▼Yoajung台灣店菜單。（圖／翻攝Yoajung臉書粉專）

1月17日開幕當天消費即贈Yoa角色扇子1支；單筆消費滿500元再送Yoa限量壓克力鑰匙圈1個，送完為止；追蹤台灣官方帳號再送指定配料1份，限量500份。

Yoajung優格冰台北小巨蛋店

地址：台北市松山區南京東路四段2號一樓（台北小巨蛋19、20號櫃）

營業時間：11:00-21:00

開幕日期：1月17日

▲爆彈燒本舖來台快閃，首推爆彈燒裡面有章魚、蛤蜊、玉米、鵪鶉蛋等10多種食材。

東京名店「爆彈燒本舖」也將在1月16日登台，3月31日前快閃進駐LaLaport南港5樓，預計提供15種口味，每顆售價180元起。

業者首推「爆彈燒」，內有章魚、蛤蜊、玉米、鵪鶉蛋等10多種食材，麵糊經過調配確保在10多分鐘的翻轉烘烤後，能達到外酥內嫩的口感。

▲日本爆彈燒本舖購買人潮。

「爆彈燒本舖」發跡東京池袋，目前在日本已有10家門市，韓國也有4家分店，捨棄傳統章魚燒的小巧尺寸，放大成直徑8公分、重達200克的巨型球體，像是結合了大阪燒、文字燒與御好燒優點的「究極合體」，1顆就能帶來如正餐般的飽足感，最高紀錄是日銷2500顆。

更在日本曾與動漫、手遊IP合作，如鬼滅之刃、咒術迴戰、鏈鋸人、初音未來、原神等，合作推出立牌或是小卡等週邊，日前與「刀劍亂舞」聯名口味，還在東京巨蛋創下連續1個月、每日銷售破千顆的紀錄。