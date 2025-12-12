喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

這趟來花蓮晚餐指明要吃海鮮熱炒，朋友激推花蓮市海產熱炒必吃這家。看得出來他確實N訪很多次，根本熟門熟路，點起餐來真的是有夠專業，多虧了他，除了飽餐一頓以外，還吃到了只有當季才有的烏魚膘跟烏魚腱，這兩道對我來說還真是初體驗。

▲試問這家海產店生意到底有多好，在市區店附近至少租了兩個停車場。

▲但其實店面本身規模不大，看得出來都是在地客居多。

▲這家是無菜單料理，都是需要自己點菜的那種，當然店家會給建議，也會告知目前當季海鮮有哪些，可以點哪幾種料理方法等等。

▲這家生意也是真的很好，平日晚餐經常滿座。

客家小炒

▲我還真的沒想過會在花蓮點客家小炒，然後還能炒得這麼鹹香脆辣，很夠味超下飯。

炒飯

▲炒得粒粒分明，鑊氣十足，好吃。

鱔魚炒麵

▲吃起來沒有台南這麼酸甜，口味上相對溫和許多，但我很喜歡就是了，這調味對我來說很友好。

炸烏魚腱

▲聽說這是烏魚的胃，在烏魚三寶中被稱為「烏魚魨」，炸過真的很好吃，口感帶嚼勁，像雞胗口感。

炒青菜

嫩豆腐鮮蚵

▲帶點鹹甜口感，滑嫩豆腐搭配新鮮蚵仔的組合，怎麼可能輸。

烏魚膘

是指公烏魚的精巢，又稱「烏魚白」，我真的沒吃過這麼大一條的烏魚膘，真的也是初體驗了！其實口感比較像嫩豆腐，只是帶著一點點腥味，搭配甜鹹醬汁還蠻好吃的。

▲這一道是招待的，但我忘記是什麼了，反正這家海鮮料理確實很夠水準，有來花蓮市玩激推。

福源海鮮

地址：花蓮縣花蓮市中福路208號

電話：03－8311817

時間：17：00～23：00

