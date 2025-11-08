桃園「少女粉甜菜根麻糬」每日手搗限量20盒！口感柔軟不甜膩

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云
這家純糯米手工麻糬成分單純、口感特別柔軟，除了有一般常見的原味麻糬以外，還有紫米跟新推出的甜菜根麻糬，裡面包的餡料有花生、紅豆、芝麻這三種可選。別看這不起眼的小攤販，老闆一賣就是7年，生意一直很好，尤其新口味甜菜根粉色麻糬，真的有夠少女的。
▲就位於黃昏市場跟保叔便當對面路口處。
▲看到美而美跟康家客家手工麻糬的招牌就是了。
▲很久沒來，老闆都沒變。
▲口味可以綜合也可以雙拼，很客製化。
菜單
▲糯米麻糬就是原味，還有棋格麻糬、甜菜根口味，內餡部分就是花生／芝麻／紅豆可選擇雙拼或綜合。
▲攤位始終保持得很乾淨。
純手工製作
老闆從凌晨就起床製作麻糬，因為無法用機器製作，真的是純人力在搗麻糬，難怪這純手工古早味麻糬的柔軟程度吃起來跟外面買的就是不一樣，而且還是純天然食材、無添加物，當日早上新鮮出爐，現場買真的還是溫熱的。
▲甜菜根也是天然的植物，會呈現粉色，是超少女的麻糬。
▲麻糬都是現點現做，直接搖滾區看老闆捏出一粒粒丸子麻糬，很療癒。
▲白泡泡的麻糬搭配紅豆餡最對味。
▲也有花生跟芝麻內餡。
▲甜菜根的粉色真的好好看。
▲原本都是使用紫米做棋格麻糬，現在也可以改成甜菜根棋格麻糬。
▲不過糯米麻糬還是最經典、最多人點。
▲裹上厚厚一層花生粉就是大家最熟悉的經典麻糬。
甜菜根棋格麻糬
▲就是跟糯米麻糬一起搭配，粉白相間很是好看，搭配當日現做的紅豆泥，口感不甜膩還很綿密。
▲還買了不包餡的甜菜根麻糬，我喜歡吃不包餡的。
▲純手工古早味麻糬是純天然食材，不加任何添加物，所以當日一定要吃完，吃不完要放冷凍。
▲甜菜根其實口感上沒有太大差異，就是顏色很粉嫩好看。
▲我花生粉是另外包，想吃再灑。
▲當天吃口感是最棒的，真的就是這麼軟黏！
▲不包餡的甜菜根麻糬、每日限量20盒。
▲我最喜歡這種純粹的吃法，甜菜根麻糬真的太討喜了。
▲粉嫩嫩、軟綿綿的，少女粉感搭配花生粉，細緻柔軟超好吃。
▲沒吃完的麻糬請記得放冷凍，隔天也可以做成熱壓麻糬鬆餅，超好吃。
康家客家手工麻糬 大業總店
地址：桃園市桃園區寶山街316號
電話：0987－358304
時間：14：30～20：30（周一公休）
出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團
