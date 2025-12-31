全球5大「一生必去一次」跨年聖地！環球影城參加一日倒數派對

首圖／TM & © Universal Studios. All rights reserved.

文／ReadyGo

今年即將進入尾聲，你準備好迎接全新的一年了嗎？每到跨年時刻，世界各地都會上演壯觀的煙火與倒數盛典，無論是城市街頭還是摩天塔頂，氣氛都開心又熱血。本篇整理出5個最有代表性的跨年地點，如果你正在計畫2027要在哪裡迎接新年，這篇一定要先收藏起來！

#1 澳洲 雪梨歌劇院

作為全球第一個迎接新年的城市，澳洲雪梨歌劇院無疑是觀賞新年倒數煙火秀的熱門地點，而跨年時正值澳洲的夏季，平均溫度約攝氏18至26度之間，氣候舒適宜人！

跨年煙火將從雪梨歌劇院、雪梨港灣大橋以及港口的多艘船上施放，呈現出壯觀又璀璨的煙火盛宴，值得一提的是，為了小朋友能感受跨年氣氛，在當地時間晚間九點會先提前有一場小型的煙火秀，建議提早至歌劇院前廣場卡位。

圖／IG@lee_outdoorlife

#2 日本 日本環球影城

提供一整天體驗行程，跨年夜將在潟湖、格拉梅西公園和影城四處施放華麗煙火，園區內還會有許多表演者炒熱氣氛，最吸引人的還有各種熱門遊樂設施，最多可無限玩樂達26小時！不僅如此，為迎接新年，史努比、查理布朗、Elmo等人氣角色將以和服登場，穿梭在園區中跟大家打招呼！

圖／TM & © Universal Studios. All rights reserved.



圖／TM & © Universal Studios. All rights reserved.

#3 韓國 樂天世界塔

想去首爾跨年嗎？高達555公尺，共123層樓的樂天世界塔，是目前首爾最高的建築物，跨年夜通常會安排DJ表演等活動，將氣氛推向最高潮！每年樂天世界塔跨年倒數煙火都會結合燈光效果，現場充滿活力與熱情，是首爾最具指標性的跨年煙火地點之一。

圖／Copyrights (c) 韓國觀光公社版權所有

#4 香港 維多利亞港

由香港旅遊發展局主辦的香港跨年倒數，每年都在維多利亞港兩岸舉辦，當午夜一過，璀璨奪目的煙火與燈光便在維多利亞港上空綻放，五光十色點綴著夜空，畫面可說是相當震撼！另一方面，你也可以預約豪華遊艇體驗行程，穿行於維多利亞港的夜色當中，並在海風與絢爛煙花的映襯下，迎接新一年的到來，並留下難忘的回憶。

圖／© 2025 香港旅遊發展局

#5 美國 時代廣場

全球最盛大的跨年活動就在美國！紐約時代廣場在12月31日晚間11：59開始倒數，最著名的就是一顆巨大水晶球緩緩降落，在步入午夜零時整時完全落下，大家會親吻與擁抱身邊的人，迎接新年的到來！

要注意的是，時代廣場倒數活動若想搶到好位置，需要提早一天或甚至更久之前往卡位，且管制區內沒有流動廁所，無法自由離開人群，再加上長時間等待跨年，建議做好準備再前往。

圖／IG@timessquarenyc



