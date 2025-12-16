體驗雪中泡湯！日本6處溫泉名所玩法懶人包　吃硫磺泉黑蛋延壽

首圖／写真AC

日本溫泉向來以療癒身心聞名，而規劃一場完美的溫泉之旅，更是許多旅人前往日本旅行時的目標！從冬季可以滑雪的北海道，到風光明媚、氣候宜人的九州，由於地理位置的不同，每一處溫泉鄉都各有獨特的泉質，周邊還會有充滿特色的旅遊景點，以及像在時代劇中出現的傳統日式溫泉旅館。本次就精選出幾個結合自然景觀、歷史文化與在地美食的日本溫泉勝地，帶大家逐一認識這些溫泉鄉的魅力！

#1 九州別府溫泉

位於九州的別府溫泉向來以「八湯」聞名，意指鐵輪、明礬、柴石、觀海寺、堀田、龜川、濱脇、別府這8個各具特色的溫泉區，泉質涵蓋硫磺泉、碳酸氫鹽泉等10種泉質，堪稱世界級的溫泉博物園。其中，鐵輪溫泉的「地獄巡禮」特別受到歡迎。

包含海地獄、鬼石坊主地獄、灶地獄、鬼山地獄、白池地獄、血池地獄和龍卷地獄，每一個都各有特色。例如噴氣繚繞的海地獄呈現蒂芬妮藍色，血池地獄則如名字般一片艷紅，而鬼山地獄還能看見鱷魚泡溫泉的景象！

交通方式：從福岡機場搭乘特急巴士約2小時，或由博多站乘JR特急「音速號」至別府站

#2 神奈川箱根溫泉

箱根溫泉群環繞著富士箱根的伊豆國立公園，擁有山川與湖泊的雙重魅力。在這裡能找到許多擁有百年歷史的日式溫泉旅館，沿著斜坡建造成層次式的街景，亦可在蘆之湖一帶一邊泡湯、一邊眺望富士山。

如果是在秋天造訪，還可乘坐登山電車，近距離欣賞楓紅美景。此外，箱根的觀光資源豐富，溫泉街上有許多店家都會利用硫磺泉煮出獨特的「黑蛋」，在日本傳說中吃一顆就能延壽！

交通方式：從新宿站搭乘小田急「浪漫特快」約85分鐘至箱根湯本站

#3 北海道登別溫泉

登別溫泉的泉源來自俱多樂火山，囊括了硫磺泉、酸性鐵泉等11種泉質，據稱每日的天然湧出量高達一萬噸。這裡的地獄谷是熱門景點，荒涼的火山口終年噴發硫磺煙霧，夜晚點燈時就像來到了另一個異世界。

而在溫泉街的盡頭，可以觀賞到沸騰的泥漿泉，附近還有昭和新山熊牧場、伊達時代村等景點，冬季更可搭配支笏湖的冰濤祭，輕鬆安排一趟多采多姿的充實行程。

交通方式：從新千歲機場搭乘道南巴士約75分鐘，或由札幌站乘JR至登別站約1小時，之後轉乘巴士15分鐘

#4 群馬草津溫泉

連續多年蟬聯日本溫泉百選榜首的草津溫泉，以 pH值1.7的強酸性硫磺泉著稱，標榜擁有全日本最出色的抗菌效果。此處以「湯畑」景觀最為人所知，可說是日本溫泉文化的活教材。

站在大池子邊緣，會看見每分鐘湧出多達4,000公升的泉水，以磅礡之姿通過上百根木樁來降溫，構成絕無僅有的特殊景觀。此外，周邊還有白根火山噴煙口、草津熱帶園等景點，而西之河原公園則有占地遼闊的露天風呂，冬季可以來嘗試雪中泡湯的新奇體驗。

交通方式：從東京站搭乘JR新幹線至輕井澤站，轉乘關東巴士約75分鐘

#5 大分由布院溫泉

由布院又稱為湯布院，地處於九州大分縣的由布岳山麓，以無色透明的弱鹼性「美肌之湯」深受女性遊客喜愛，是日本最具人氣的溫泉鄉之一。這裡散發悠閒的鄉村氛圍，有美麗如畫的山野景緻環繞，代表性的旅遊景點有花卉村、昭和館、湯之坪街道、足湯列車以及金鱗湖。

每天早晨，溫泉的蒸氣會與冰冷的金鱗湖水交匯，產生出如夢似幻的煙霧。同時，由布院也聚集了美術館、選品店、手工藝品工作坊，以及鮮甜美味的豐後牛料理等美食。

交通方式：從福岡博多站搭乘JR特急「由布院之森」約2小時15分鐘

#6 靜岡熱海溫泉

作為距離東京首都圈最近的溫泉勝地，熱海自江戶時代就是文人雅士最愛的溫泉鄉。此處的氯化物泉質地滑潤，泡完之後會感到肌膚晶瑩剔透。在熱海城還可俯瞰相模灣的全景，當每年夏季舉辦海上花火大會時，溫泉旅館的觀景台更是一位難求。

而熱海溫泉街古色古香，完美保留了昭和風情，還有必嚐的名產－溫泉饅頭。不僅如此，MOA美術館收藏了大量的東洋藝術品，而梅園與糸川遊步道則是春季的賞櫻名所，可說是一次看遍自然美景與文藝珍品。



交通方式：從東京站搭乘新幹線約45分鐘，或乘JR特急「踴子號」約1小時

日本溫泉常見問題



去日本泡溫泉要選自由行還是跟團？

要選自由行還是跟團，取決於個人想要的旅行節奏與深度。如果希望行程豐富、每天踩點，而且不想煩惱交通規劃的話，參加旅行團就是輕鬆又有效率的選擇。但若想深入探索溫泉鄉的文化，享受自由安排泡湯與散步時間的愜意感，那麼自由行無疑更能滿足需求，以便隨心所欲地沉浸在當地的氛圍中，發掘專屬於自己的私房景點。

日本溫泉住宿怎麼選？

挑選日本溫泉住宿時，可以將交通便利性與溫泉設施作為首要考量。特別是初次到訪或行程緊湊的人，就能選擇位於溫泉街中心、從車站步行即可抵達的旅館，如此方能省去拖著行李奔波的辛勞。此外，也建議著眼於本身設有溫泉的日式旅館或溫泉飯店，這類住宿大多提供品質絕佳的泉源掛流溫泉，部分客房更附有私人露天風呂，讓人得以在專屬的空間裡盡情享受泡湯樂趣，並在房內品嚐旅館精心準備的日式會席料理。

