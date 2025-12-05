ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
走讀台灣百年製糖史！盤點全台8座必去老糖廠　體驗搭懷舊五分車

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

在現代城市裡，糖廠常常被視為舊時代的工業遺跡。然而，它們不只是回憶的符號，更是承載著社區記憶、文化與故事的場所，這次以「糖廠巡禮」為主題，從台北到台東，小編帶你走訪全台8座觀光糖廠。用腳步探索甘蔗、鐵道、紅磚建築與當地人的生活樣貌。無論你是親子出遊、鐵道控、文青拍照，或喜歡輕旅行的旅人，都能在這條路線中找到驚喜。

台北製糖所文化園區
園區整體免費參觀，設有地下停車場與一小公園。倉庫後方還有香草花園與菜園（請勿隨意摘採），在那裡看到不少家長帶小孩來玩火車玩具，周末清晨幾乎包場狀態。建築後方設有共融遊戲場，也很適合小朋友使用。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／台北市政府觀光傳播局

城市中的甜蜜記憶場域
歷史方面，這裡原屬「台北製糖株式會社」，隨著工商業發展與都市化變遷，糖廠逐漸停止製糖功能，並被台糖收編後轉為倉儲用途。紅磚倉庫、拱門、梯形柱與大跨度梁式構架仍保留原貌，是北部少見的製糖遺構。

如果你問小編在台北市區想找一個輕鬆＋文青＋小孩能玩的地方，小編會推薦這裡。只是展館不大、展品較為簡單，但對於想用慢步方式體驗城市記憶的人，是個很不錯的選擇。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／台北市政府觀光傳播局

台北製糖所文化園區

地址：台北市萬華區大理街132之10號
電話：02－23067975
營業時間：10：00－16：30（周一公休）

台中帝國糖廠
踏進帝國糖廠，第一眼就是那片湖面，水光倒映天空與樹影，在微風中輕輕搖曳。沿著湖畔步道走，你會發現這裡特別適合放慢腳步：孩子可以奔跑、家長可休憩、毛孩也能散步。園區綠意盎然、視野開闊，給人舒服放鬆的氛圍。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@xolubean_950309

百年歷史的製糖文化再現
糖廠本身建築融合復古紅磚與現代修繕設計，走近近看能感受到歲月沉澱的痕跡。拍照視角很多，是小編很喜歡的城市中的綠洲之一。當然，它的地理也很有利：鄰近台中新地標LALAPORT，若行程想要「文史+購物」串聯，帝國糖廠是個舒適的起點或中繼。

但若從展示內容角度來說，這裡展館數量不算多，有些旅人可能會覺得「來了但沒看太多展品」略有遺憾；販售區與飲食部分也稍微偏高價。對我而言，若主要目的是拍照與戶外走走，那是非常值得的。

台中帝國糖廠

地址：台中市東區樂業路30號
電話：04－22112898
營業時間：10：00－18：00（周一公休）

彰化溪湖糖廠
糖廠主建築可能暫未開放所有製糖內部參觀路線，但已有部分鐵道文物、小火車頭展示區可走走。園區入口對面即是台糖冰品販售部，走累時可好好補一支冰。若遇雨天，五分車車廂是半開放式的，部分區段雨勢大時可能會被雨灑到，是要稍微注意的地方。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

搭五分車重返製糖黃金時代
小編特別喜歡溪湖糖廠的小細節：鐵道展示車廂到廠區步行區、販售區散步路線，讓人可以慢慢逛；還有許多懷舊零食店、周邊文物店可以繞去逛。整體感受是：這裡不只是拍照景點，而是適合放慢腳步、細細品味舊工業、冰棒與鐵道氣味。

彰化溪湖糖廠

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號
電話：04－8855868
營業時間：08：00－17：00

雲林虎尾糖廠
虎尾糖廠是小編最推薦給鐵道與工業遺構愛好者的一站，園區內保留許多蒸汽火車、日式宿舍、老機具與紅磚廠房。一走進去就能聞到空氣裡帶著微微甘蔗味，可以在那裡拍出有歲月感的畫面。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／台灣糖業公司

糖業首都的懷舊風情之旅
走在老舊建築間，有種時間倒流的錯覺。附近的虎尾鐵橋（目前部分維修中）與同心公園也很值得順道走走，是個整體區域串聯散步與探索的好地方。遊覽糖廠內部後，不妨去冰品部享受糖廠特製冰棒，沁涼消暑也滿足味蕾。

雲林虎尾糖廠資訊

地址：雲林縣虎尾鎮中山路2號1之3號
電話：05－6321540
營業時間：08：00－17：00（周末公休）

嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區
蒜頭糖廠是小編最喜歡的一站之一。不只是因為它有懷舊氛圍，更因為它的空間與鐵道串連設計極佳。園區佔地約21公頃，保留許多日治時期製糖設施、木造宿舍群、風車站、鐵道文物館等，是既歷史感又具觀光價值的糖廠。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／台灣糖業公司

鐵道ｘ甘蔗的復古浪漫
亮點之一是五分車鐵道，可以從高鐵嘉義站一路坐到園區，沿途看到鄉村風景與鐵道軌跡，是非常受歡迎的行程，園區內還有文創攤販、休憩步道、冰品部販售紅豆牛乳冰、古早味三明治等，走累了就坐下來品冰聊故事。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／台灣糖業公司

嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號
電話：05－3800735
營業時間：08：00－17：00

台南後壁烏樹林糖廠
烏樹林糖廠原名烏樹林製糖所，是後壁區相當有名的懷舊景點。園區內設有鐵道文化博物館、五分車搭乘、舊車站與木造車站等，是攝影、探索歷史與親子共遊的好選擇。

體驗五分車搭乘＋導覽解說，非常適合親子行。一路上導覽員會分享糖廠過去作業場景、鐵道演進與地方故事，讓旅程不只是看風景，更有文化理解。糖廠還有賣手工古早糖與伴手禮，相當有風味。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ccstreet1216

夢回昭和的糖廠秘境
整體來說，烏樹林糖廠不算大，規劃也有些老舊感，但那種老屋與鐵道交錯的懷舊氛圍，是許多人來此朝聖的理由。若行程不趕，一站在此能深刻體會台灣糖業的過去與在地人情。

台南後壁烏樹林糖廠

地址：台南市後壁區烏樹林184號
電話：06－6852681
營業時間：09：00－17：00

高雄橋頭糖廠
橋頭糖廠是南台灣非常具代表性的糖廠之一，交通便利，很多人搭捷運就能抵達。園區免費入場，但如果要乘坐五分車則需購票。園區裡有日式建築群、廠長宿舍、神社遺址與舊工業機具展示，是拍照、散步、慢旅行的好去處。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hi_di_jyun

老建築中的甜點與文化創意
小編特別喜歡租腳踏車在園內騎一圈，沿途看到綠意、紅磚、鐵道與藝術裝置混搭的畫面，讓人覺得意外舒服，建議留至少半天時間給橋頭糖廠，好好逛、拍照、品味那股糖香與歷史交織的氛圍。

高雄橋頭糖廠

地址：高雄市橋頭區糖廠路24號
電話：07－6119299
營業時間：09：00－18：00

台東新東糖廠文化園區
東海岸的藝術糖廠新生，新東糖廠位於東河鄉，是東部少數保留糖廠文化的場域。園區幾乎全年開放，參觀免費。內部有三個倉庫展示空間，藝術家工作室、木雕、文創商品、手作工坊等，讓糖廠與藝術跨界融合。商店或咖啡館還會提供古早味冰品、奶茶與周邊小物，是我每次到東部必訪的「慢生活」點。

▲▼全台觀光糖廠Top 8推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／台東觀光旅遊網

台東新東糖廠文化園區

地址：台東縣東河鄉61號
電話：08－9531212
營業時間： 08：30－18：00；周六 08：30－20：00

全台觀光糖廠常見問題

全台觀光糖廠是否需要門票？
 大部分糖廠免費入園，但部分園區設施（如五分車、導覽）可能需付費，建議出發前查詢各糖廠官網資訊。

全台觀光糖廠園區內有販售冰品嗎？
 有的！多數糖廠都販售古早味冰棒、枝仔冰與特色霜淇淋，其中「台中帝國糖廠」與「高雄橋頭糖廠」的手作冰品特別受歡迎。

全台觀光糖廠有提供導覽服務嗎？
 多數大型糖廠如「嘉義蒜頭」、「台南烏樹林」有定時導覽或團體預約服務，適合深入了解糖業歷史與製糖流程。

嘉義親子農場｜7間森林系農場療癒登場，大人小孩都愛的親子景點

【你可能也想看】

►台中「0元景點」盤點！軍事坑道清水鬼洞探險、復古飯店喝下午茶
►12輛經典火車頭齊聚苗栗！登高七層展望塔賞景　還能體驗投煤練習
►迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

