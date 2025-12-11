ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
士林官邸賞菊一日遊景點&美食攻略！順遊微風平台賞金橘日落

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@nikopapa9

文／ReadyGo

一日走訪士林賞菊、拍貼與夜市美食，安排這樣最剛好！每年秋天最期待的，就是到士林官邸賞菊花！這次小編安排了一趟放鬆又好拍的一日遊，從早午餐開場、花海賞景，到傍晚夕陽與夜市美食，一整天超充實。重點是所有點都靠近劍潭站和士林站，交通超方便，走跳完全不費力！

士林賞菊一日遊行程表

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

士林官邸菊展－台北最美秋季花海就在這
接著搭個公車或走路約15分鐘，就能抵達每年秋季最盛大的花展地點「士林官邸菊展」。官邸花園每到11月就被上萬株菊花包圍，從大立菊、造型菊到地景裝置，怎麼拍都超美。尤其是下午陽光灑進來時，菊花顏色更顯飽滿，手機隨手拍就是IG美照。

*照片為過往活動示意圖，實際依現場為主

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nikopapa9

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@nikopapa9、@sandra800905

士林官邸菊展

時間：11／28－12／24
地點：台北市士林區士林官邸公園
地址：台北市士林區福林路60號
建議時間：15：00－17：00 光線最美、遊客較少

HIMATE!
位在劍潭捷運站附近的 HIMATE! 是這趟旅程的第一站。店內風格清新，有大面落地窗和植栽布置，早上光線超美。餐點主打創意早午餐，小編點了「香料奧客雞腿排」和紅茶，雞腿肉超嫩，皮也很酥脆，酸種麵包感覺有先用奶油下去煎，奶香又酥脆！

朋友點「炙烤嫩煎牛排」，牛肉完全不油而且也很嫩～太陽蛋煎得恰到好處還會流心，而薯條超級酥脆，吃完超滿足！這間是小編會想二訪的店！平日大約中午時間去也要排隊，所以這間真的很夯。

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@aaaaliccee

HIMATE!

地址：台北市士林區中山北路五段505巷22號
營業時間：10：00－17：00（周一公休）
電話：02－28833803

微風平台
早上來讓你精神百倍，傍晚來超療癒，欣賞美麗的夕陽！從士林官邸步行10分鐘左右，可以抵達「微風平台」，這裡是當地人才知道的夕陽景點。站在河堤平台上，遠眺淡水河與關渡大橋，黃昏時整片天空被染成金橘色，風景非常療癒。建議傍晚5點前抵達，天氣好時絕對不會失望。

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ja0413

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ja0413

微風平台

地點：台北市士林區中山北路五段近基河路口（近士林電機舊址旁）
最佳拍攝時段：17：00－17：30

Serendipic 士林店
拍貼機體驗超療癒！賞完花、看完夕陽後，如果還有體力，不妨到附近的「Serendipic 士林店」拍個貼。這間韓系拍貼機超熱門，有多種風格背景與道具可選，拍完還能現場加框印出，是跟朋友約會、留下紀念的好選擇。

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@aaaaliccee

Serendipic 士林店

地址：台北市士林區大東路122號1樓
營業時間：12：00－21：00（假日延長至22：00）

士林夜市
逛街＋美食一網打盡！最後壓軸當然就是士林夜市啦！士林夜市是臺北市範圍最大的夜市，也是國外觀光客造訪臺北必遊的觀光夜市。不只吃，也要逛街。小編推薦幾家必吃美食：海友十全排骨、士林大香腸包小腸、好朋友涼麵和豪大大雞排，不論鹹甜都能滿足。吃飽再買點伴手禮，完美收尾這趟賞菊一日遊！

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／台北市政府觀光傳播局

▲▼士林賞菊一日遊攻略。（圖／ReadyGo提供）

圖／台北市政府觀光傳播局

士林夜市

地址：台北市士林區基河路101號（捷運劍潭站1號出口）
營業時間：16：00－00：00（周末最熱鬧）

士林賞菊一日遊攻略常見問題

士林官邸菊展有門票嗎？
 不需要門票，全程免費參觀。

什麼時候是賞菊最佳時間？
 建議平日下午2點到4點，光線好、人潮少。

士林官邸附近有廁所嗎？
 園區內設有乾淨的公廁，也可至鄰近捷運站使用。

士林官邸有停車場嗎？
 周邊設有士林官邸地下停車場（入口在福林路），也有周邊付費停車格，但展期間人潮較多，建議搭乘大眾運輸。

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 士林旅遊 士林官邸

