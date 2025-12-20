ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房　免門票逛客家老宅聚落

▲▼新竹私房景點攻略大公開。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

每次到新竹，很多人第一直覺就是逛巨城，但這次想帶大家換一個方式認識這座城市。從紅磚老屋聚落開始，用散步的節奏走進在地故事；再到充滿家常味的客家粄條店吃一碗熱呼呼的板條；最後入住一晚一個人只要1,300元，就能享受的大浴缸汽車旅館，開箱房間、浴室、設備，完全超出預期。

這趟路線小資、輕鬆、好拍、又很有在地味，不需要排滿行程，也不用花很多錢，就能輕鬆玩一整天，如果你也想探索不一樣的新竹，這篇完整攻略一定要收藏起來！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

新瓦屋客家文化保存區
新瓦屋客家文化保存區是一個很容易愛上的地方，不是觀光式的大景點，而是介於生活與歷史之間的文化角落，整個園區保留了完整的客家紅磚建築群，推開通往巷弄的入口，就像走進時間停在半世紀前的庄頭，老房子的木窗、長廊、門牌都經過細心維護，看得出當地人對這片土地有多珍惜。

▲▼新竹私房景點攻略大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

免門票就能逛到飽的紅磚老屋
聚落更有趣的是，新瓦屋並不是單純的古蹟，而是把「現代生活」溫柔地放進「老空間」裡，20多家店鋪分散在各棟老屋之間，包括：獨立書店、手作品牌與文創店家、咖啡館與甜點店、農特產品專區等，每一家都像一個小故事。

▲▼新竹私房景點攻略大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

假日市集也是亮點之一
攤位不會太密集，保留空氣與日光的流動，整體氛圍很舒服。市集販售的商品比一般商業市集多了溫度，從小農醬料到甜點、乾燥花、編織手作，每個攤主都會願意分享自己的故事，最重要的是，這裡完全免門票，卻能從文化到生活一次感受到新竹柔軟的一面，是非常適合拍照與散步的景點。

新瓦屋客家文化保存區

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號
電話：03－6580651

老菜櫥客家粄條
像回到阿嬤家的味道，走了紅磚老屋後，肚子也差不多餓了。這時候，「老菜櫥客家粄條」就是那種一想到就會笑的午餐選擇，店內的裝潢不花俏，木桌、鐵椅、磚牆，配上熱湯的蒸氣與隔壁桌的聊天聲，整個空間有一種「家」的感覺。

老菜櫥賣的不是華麗料理，而是客家人日常會吃的樸實家常味。湯板條是很多網友口中的靈魂餐點，板條薄到幾乎半透明，但口感卻不會軟爛，相當Q彈。熱湯一入口不油不膩，帶著一點甜與穀物香氣，是屬於家庭料理的溫柔。

▲▼新竹私房景點攻略大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

黑糖米苔目
另一碗黑糖米苔目更是直接把人拉回童年，米苔目本身就很Q彈，搭上天然黑糖的香氣，甜味不刺喉，是那種會讓人邊吃邊點頭的好吃，看似簡單、沒有多餘的裝飾，但整碗甜品就是讓人感受到阿嬤煮給你吃的那種真誠。老菜櫥的強大在於，什麼都不複雜，但什麼都剛剛好。

老菜櫥客家粄條

地址：新竹縣竹北市華興街205號
電話：03－5544190
營業時間：11：00－14：00、16：00－19：00／周三11：00－13：30、16：00－19：00（周日公休）

惟爾精品旅館
住宿是這趟旅程最令人驚喜的亮點。惟爾精品行旅位於竹北，是許多人心中的高CP值旅宿，而且是那種會住了就想再住一次的類型。首先是獨立停車空間，不用在大太陽或雨天找停車位，下車就能直接進房，對開車族來說超級加分，床的部分是獨立筒雙人床，軟硬適中，很容易一躺就不想起來，房內的65吋液晶電視也是重點，各大平台影片都能看，晚上直接變成私人電影院。

▲▼新竹私房景點攻略大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

一人只要1300的超值汽車旅館
浴室更是絕對亮點。有寬敞的大浴缸可以泡澡，水溫好控制、空間乾淨，整個使用感受非常舒服；乾濕分離的設計保持浴室乾爽不黏膩，對女生來說非常加分。房間裡的吹風機風量大、溫度穩定、吹起來很順手，長髮旅客也能快速吹乾，是那種一用就知道有挑過的等級。

▲▼新竹私房景點攻略大公開。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

住一次就回不去了
Minibar也準備了味味一品等小物，宵夜時刻有一碗熱呼呼的泡麵就是幸福，最重要的是，這樣的設備與舒適度，最低一人只要約1,300 元，價錢真的漂亮得讓人意外，整體乾淨、安靜又好睡，絕對讓你一覺到天亮，下次來新竹還會想住。

惟爾精品旅館

地址：新竹縣竹北市中華路340之17號
電話：03－5519261

新竹一日遊常見問題

新瓦屋需要門票嗎？
 不需要，全區免門票自由進出。

老菜櫥客家粄條推薦什麼必吃？
 推薦湯板條（薄透又彈性）、以及黑糖米苔目（Q 彈滑順），是最受在地人喜歡的兩道經典客家味。

惟爾精品旅館的價格大約多少？
 惟爾精品旅館的房價相當親民，最低一人約1,300元左右（依房型與日期不同），以新竹 CP 值來說非常划算。

乘高空滑索飛越樹海眺望太平洋！長濱一日遊攻略　在銀行吃海鮮

特搜上海6家秋蟹名店！從清朝乾隆老字號到金黃濃郁蟹黃麵

紗帽山泡湯攻略！5家溫泉會館內部空間一次看　還有百坪露天池

2025追楓8景點一次打包！北中南楓紅「最佳賞期」全攻略

高雄義大世界跨年交管、免費接駁攻略

紐西蘭超值觀星飯店！5分鐘到牧羊人教堂

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房

快訊／中山站耶誕燈飾今起關閉3天

壽司郎宣布進駐微風南山

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行

