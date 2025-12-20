ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行！盤點6攤人氣排隊美食

文／ReadyGo

每次到台中，小編總會安排一晚留給夜市。這次挑戰的是位在南區、靠近中山醫學大學的大慶夜市，規模雖不若逢甲那麼觀光化，卻多了份在地氣息。攤位一字排開，從炭火香氣到甜點香氣交錯，邊走邊聞就能讓人胃口大開。

不同於那種人擠人的觀光夜市，大慶夜市的氛圍更輕鬆、價格更親民，整個夜市充滿人情味。這次小編用500元吃大慶夜市，不論是海味、異國、甜點通通有，每攤都能感受到老闆對料理的堅持，讓人意猶未盡。

東石海之星蚵仔飽（80元）
酥脆薄皮加爆汁蚵仔的開場白，第一攤就鎖定人氣超高的蚵仔飽！每一顆都是現包現炸，外皮金黃酥脆、內餡飽滿。咬下去那瞬間，蚵仔鮮味直接在嘴裡爆開。搭配蔬菜和蛋的層次，鹹香又帶點海味清甜。冷掉也不油膩，老闆親切又健談，難怪是許多人來大慶夜市的第一站。

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

小筆記：每顆都是東石直送蚵仔，粉絲專頁會公告出攤時間

老潼關肉夾饃（90元）
酥皮與滷肉交織的完美比例，幾乎每次來都要排隊的老潼關肉夾饃，真的名不虛傳。餅皮是現烙現煎的燒餅，外酥內Q；內餡則是滷得入味的五花肉、青椒、香菜與半顆滷蛋。一口咬下，酥香、鹹香、辣香層層堆疊，尤其加上店家秘製辣醬更涮嘴。雖然排隊要等，但現做現吃才是靈魂所在。

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

阿三甩餅（100元）
道地印度人甩出香氣，鹹甜都能滿足，來到這攤，空氣中瀰漫著香料與咖哩味。老闆來自印度，手勁俐落地甩出一張張薄Q餅皮。鹹食派推薦點「綜合 Special」：雞肉＋咖哩＋鮪魚＋起司，濃郁又有層次。想吃甜的可以試試「巧克力起司」，起司鹹甜交錯，完全不膩口。

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

小筆記：現做現煎，雖然要等，但看著餅在鐵鍋上翻飛的畫面就已經值回票價！

喜道手沖泰奶（65元）
泰國原料，一口重現泰國街頭的香氣，夜市裡有這樣一攤講究的手沖泰奶真的難得。老闆堅持使用泰國進口原料「手標牌」茶葉，現場手沖、過濾且不額外加糖，每杯香氣濃郁、甜度剛好，不會過膩。小編這次點的是雙色泰奶（泰奶＋奶綠），喝起來滑順不膩，茶香明顯，和小編在泰國喝到的味道一模一樣。另外還有販售泰式玫瑰奶茶，也是很值得一試！

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

方臉師傅豆干（90元）
銷魂蒜香與入味滷汁的經典組合，這攤是小編心中「夜市豆干的天花板」。豆干滷得透，咬下去蒜香與滷汁會直接在嘴裡炸開。撒上滿滿蔥花，一口接一口停不下來。喜歡重口味的朋友一定要試，米血和三杯口味也很有水準。熱吃最香、冷掉也不乾柴，超適合重口味控，配啤酒超搭，是那種會讓人想打包回家的滋味。

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

賴芙甜點工作室（60元）
現烤布蕾焦糖香氣四溢，甜脆與滑嫩交織成夜市最療癒的句點，最後以甜點收尾最剛好！這家烤布蕾是現烤，外層脆、內餡滑順。我選了黃金蕎麥口味，入口先是奶香再帶出茶韻，甜度剛好。另外也有販售其他甜點，像是磅蛋糕和可麗露，都是老闆每天早起製作，當天口味都不一樣，想吃限定口味要追蹤官方IG。

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

▲▼大慶夜市500元吃透透！（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

大慶夜市500元吃透透常見問題

大慶夜市營業時間是？
 夜市每周三、五、六、日營業，時間約16：30－00：00，建議傍晚五點左右抵達最剛好。

大慶夜市有停車場嗎？
 建國南路與福田路口設有付費停車場，機車可沿路邊停放。

大慶夜市有遮雨或休息區嗎？
 部分區域設有簡易棚架，雨天仍可營業，但建議攜帶雨具。飲料攤附近也有座位可稍作休息。

大慶夜市適合外國遊客嗎？
 非常適合！攤商普遍親切，也有中英對照菜單或簡單英文可溝通。建議準備現金，但部分攤位已支援行動支付（LINE Pay、街口）。

