解鎖老北投人古早味記憶！7家必吃老字號　剉冰配料多達五十種

提到北投，除了是大名鼎鼎的溫泉勝地之外，還有許多值得探訪的美味！尤其是當你走進熱鬧的北投市場，不僅能感受到傳統市場的人情味，更能發現隱藏於此的寶藏美食，每一道都承載著北投居民的日常滋味。而不只市場裡的小吃，周邊巷弄也有許多老字號餐館與特色美食，都能讓人感受到屬於北投的樸實與溫度，趕緊與我們看看必吃的北投市場美食有哪些吧！

#1 矮仔財滷肉飯

位在中繼市場D區美食街的「矮仔財滷肉飯」，是北投知名的排隊名店，他們家的滷肉選用溫體豬的脖子肉和肉皮，並以醬油、冰糖和香料等滷製長達八小時而成，入口便可以感受到滿滿的膠質跟滷肉香，搭配粒粒分明的白飯，更是一絕。滷肉飯是店家必點品項，其他人氣餐點還有紅燒蹄膀、滷豆腐、滷大腸、白菜滷、排骨湯，是許多人儘管大排長龍仍要一嘗的滋味。

矮仔財滷肉飯

地址：台北市北投區磺港路33號D419

營業時間：07：00－13：00（周一、四公休）

#2 高記茶莊

北投紅茶品牌眾多，其中人氣始終居高不下的莫過於「高記茶莊」。高記茶莊老闆來自種茶世家，茶飲使用坪林茶葉，牛奶部分則選用四方鮮奶、光泉鮮奶、義美鮮奶，只為了讓每一位客人都能喝得安心。而高記茶莊的招牌有無憂茶、烏龍茶、綠茶、葡萄柚綠茶、鮮奶茶、桑椹檸檬等等，其中無憂茶是烏龍茶加綠茶，茶味層次分明，比例調得剛剛好！

高記茶莊

地址：台北市北投區清江路25巷54號

電話：02－28963568

營業時間：06：30－22：00

#3 北投市場小籠包

「北投市場小籠包」從中午一路營業至晚上十一點，是在地人午餐、點心和宵夜的好選擇。菜單方面，提供小籠包、燒賣及小饅頭，而小籠包每籠十個，純手工製的外皮是屬於皮厚的類型，口感相當Q彈、略帶嚼勁，至於蔥肉內餡則非常扎實，也推薦加入店家的辣醬換換口味，體驗另一種風味。

北投市場小籠包

地址：台北市北投區公舘路1號小籠包

營業時間：周一～周三 11：00－23：00、周四、周五 16：00－23：00（周末公休）

#4 阿婆麵

傳香三代的七十年老店！位在北投中繼市場的「阿婆麵」，是一家歷史悠久的北投名店，主要販賣陽春麵、切仔麵、切仔米粉、紅燒肉、嘴邊肉、腿庫肉、豬心等傳統小吃，其中紅燒肉可以選擇瘦肉或三層肉，口感酥脆同時又吃得出肉質的軟嫩。值得一提的是，阿婆麵的麵類都會淋上由辣椒、黑醋等配方的「紅醬」，與麵條的甜鹹交織著，讓人忍不住一口接著一口！

阿婆麵

地址：台北市北投區磺港路33號449攤

電話：0933－153502

營業時間：07：30－13：30（周一～三公休）

#5 陳家剉冰

喜歡吃冰或豆花嗎？「陳家剉冰」的刨冰分量十足，豆漿豆花也很多人推薦，最讚的是配料多達約五十種的選擇，像是芒果蒟蒻、九份芋圓、芋頭、桂圓、黑糖粉粿、蜜地瓜、蓮子、米苔目、粉圓、麥片、湯圓、紅豆、綠豆等應有盡有！陳家剉冰可以選擇外帶或者內用，而冬季還會推出燒仙草、花生湯、桂圓湯等熱甜湯，料多味美，經過可以試試。

陳家剉冰

地址：台北市北投區新市街22之1號

電話：02－28972858

營業時間：15：00－23：00

#6 營養蚵仔

位於北投中繼市場D棟的「營養蚵仔」，提供東石港鮮蚵料理，主食包含招牌鮮蚵、蚵仔湯、蚵仔麵線、蚵仔麵、蚵仔米粉、蚵仔冬粉、乾麵，以及鯊魚煙、嘴邊肉、肝連、透抽等小菜。為了能滿足客人的味蕾，店家不惜成本、用料實在，當那大顆、肥美又新鮮的蚵仔上桌時，光是看著就會想流口水，更別提許多饕客可是吃過就回不去了！

營養蚵仔

地址：台北市北投區磺港路33號D437

營業時間：09：00－14：30（周一、四公休）

#7 阿輝伯蘿蔔絲餅

創立於1983年，餐車位置靠近北投市場，早上六點就開始營業，且等待的隊伍經常排得很長，是遠近馳名的北投美食！菜單品項很簡單，主要是蘿蔔絲餅和飯糰，而蘿蔔絲餅採半煎炸的方式。

其中最多人推的點法是蘿蔔絲餅加蛋、加辣，建議拿到之後趁熱吃，可以品嘗到軟Q帶點嚼勁的麵皮，再加上蘿蔔絲些許的清甜香，讓人欲罷不能。

阿輝伯蘿蔔絲餅

地址：台北市北投區光明路72巷65號

電話：0916－142091

營業時間：06：00－11：00（周一公休）

