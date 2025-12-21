ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

解鎖老北投人古早味記憶！7家必吃老字號　剉冰配料多達五十種

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@turkey.tky、IG@gegmandy

文／ReadyGo

提到北投，除了是大名鼎鼎的溫泉勝地之外，還有許多值得探訪的美味！尤其是當你走進熱鬧的北投市場，不僅能感受到傳統市場的人情味，更能發現隱藏於此的寶藏美食，每一道都承載著北投居民的日常滋味。而不只市場裡的小吃，周邊巷弄也有許多老字號餐館與特色美食，都能讓人感受到屬於北投的樸實與溫度，趕緊與我們看看必吃的北投市場美食有哪些吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

#1 矮仔財滷肉飯
位在中繼市場D區美食街的「矮仔財滷肉飯」，是北投知名的排隊名店，他們家的滷肉選用溫體豬的脖子肉和肉皮，並以醬油、冰糖和香料等滷製長達八小時而成，入口便可以感受到滿滿的膠質跟滷肉香，搭配粒粒分明的白飯，更是一絕。滷肉飯是店家必點品項，其他人氣餐點還有紅燒蹄膀、滷豆腐、滷大腸、白菜滷、排骨湯，是許多人儘管大排長龍仍要一嘗的滋味。

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@turkey.tky

矮仔財滷肉飯

地址：台北市北投區磺港路33號D419
營業時間：07：00－13：00（周一、四公休）

#2 高記茶莊
北投紅茶品牌眾多，其中人氣始終居高不下的莫過於「高記茶莊」。高記茶莊老闆來自種茶世家，茶飲使用坪林茶葉，牛奶部分則選用四方鮮奶、光泉鮮奶、義美鮮奶，只為了讓每一位客人都能喝得安心。而高記茶莊的招牌有無憂茶、烏龍茶、綠茶、葡萄柚綠茶、鮮奶茶、桑椹檸檬等等，其中無憂茶是烏龍茶加綠茶，茶味層次分明，比例調得剛剛好！

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@helloteddyyyyy

高記茶莊

地址：台北市北投區清江路25巷54號
電話：02－28963568
營業時間：06：30－22：00

#3 北投市場小籠包
「北投市場小籠包」從中午一路營業至晚上十一點，是在地人午餐、點心和宵夜的好選擇。菜單方面，提供小籠包、燒賣及小饅頭，而小籠包每籠十個，純手工製的外皮是屬於皮厚的類型，口感相當Q彈、略帶嚼勁，至於蔥肉內餡則非常扎實，也推薦加入店家的辣醬換換口味，體驗另一種風味。

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@alma_8082

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@alma_8082

北投市場小籠包

地址：台北市北投區公舘路1號小籠包
營業時間：周一～周三 11：00－23：00、周四、周五 16：00－23：00（周末公休）

#4 阿婆麵
傳香三代的七十年老店！位在北投中繼市場的「阿婆麵」，是一家歷史悠久的北投名店，主要販賣陽春麵、切仔麵、切仔米粉、紅燒肉、嘴邊肉、腿庫肉、豬心等傳統小吃，其中紅燒肉可以選擇瘦肉或三層肉，口感酥脆同時又吃得出肉質的軟嫩。值得一提的是，阿婆麵的麵類都會淋上由辣椒、黑醋等配方的「紅醬」，與麵條的甜鹹交織著，讓人忍不住一口接著一口！

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@eator_lili

阿婆麵

地址：台北市北投區磺港路33號449攤
電話：0933－153502
營業時間：07：30－13：30（周一～三公休）

#5 陳家剉冰
喜歡吃冰或豆花嗎？「陳家剉冰」的刨冰分量十足，豆漿豆花也很多人推薦，最讚的是配料多達約五十種的選擇，像是芒果蒟蒻、九份芋圓、芋頭、桂圓、黑糖粉粿、蜜地瓜、蓮子、米苔目、粉圓、麥片、湯圓、紅豆、綠豆等應有盡有！陳家剉冰可以選擇外帶或者內用，而冬季還會推出燒仙草、花生湯、桂圓湯等熱甜湯，料多味美，經過可以試試。

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@han_eatwithyou

陳家剉冰

地址：台北市北投區新市街22之1號
電話：02－28972858
營業時間：15：00－23：00

#6 營養蚵仔
位於北投中繼市場D棟的「營養蚵仔」，提供東石港鮮蚵料理，主食包含招牌鮮蚵、蚵仔湯、蚵仔麵線、蚵仔麵、蚵仔米粉、蚵仔冬粉、乾麵，以及鯊魚煙、嘴邊肉、肝連、透抽等小菜。為了能滿足客人的味蕾，店家不惜成本、用料實在，當那大顆、肥美又新鮮的蚵仔上桌時，光是看著就會想流口水，更別提許多饕客可是吃過就回不去了！

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@gegmandy

營養蚵仔

地址：台北市北投區磺港路33號D437
營業時間：09：00－14：30（周一、四公休）

#7 阿輝伯蘿蔔絲餅
創立於1983年，餐車位置靠近北投市場，早上六點就開始營業，且等待的隊伍經常排得很長，是遠近馳名的北投美食！菜單品項很簡單，主要是蘿蔔絲餅和飯糰，而蘿蔔絲餅採半煎炸的方式。

其中最多人推的點法是蘿蔔絲餅加蛋、加辣，建議拿到之後趁熱吃，可以品嘗到軟Q帶點嚼勁的麵皮，再加上蘿蔔絲些許的清甜香，讓人欲罷不能。

▲▼精選7家必吃的北投市場美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@oscarlife.tw

阿輝伯蘿蔔絲餅

地址：台北市北投區光明路72巷65號
電話：0916－142091
營業時間：06：00－11：00（周一公休）

台北一日遊｜士林賞菊一日遊攻略！從早午餐、賞花到夜市美食的完美行程！

【你可能也想看】

►走讀台灣百年製糖史！盤點全台8座必去老糖廠　體驗搭懷舊五分車
►大胃王集合！全台8家巨無霸美食　5kg拉麵、巨可頌通通吃得到
►石碇一日慢遊指南！體驗親手甩麵、吃豆腐冰淇淋　俯瞰鱷魚島夕陽

關鍵字： ReadyGo 達人美食 美食情報 台北美食 美食雲 北投市場美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【善導寺站外傳隨機攻擊】男接近女路人、攔車猛踹被壓制

推薦閱讀

乘高空滑索飛越樹海眺望太平洋！長濱一日遊攻略　在銀行吃海鮮

乘高空滑索飛越樹海眺望太平洋！長濱一日遊攻略　在銀行吃海鮮

特搜上海6家秋蟹名店！從清朝乾隆老字號到金黃濃郁蟹黃麵

特搜上海6家秋蟹名店！從清朝乾隆老字號到金黃濃郁蟹黃麵

台中「0元景點」盤點！軍事坑道清水鬼洞探險、復古飯店喝下午茶

台中「0元景點」盤點！軍事坑道清水鬼洞探險、復古飯店喝下午茶

12輛經典火車頭齊聚苗栗！登高七層展望塔賞景　還能體驗投煤練習

12輛經典火車頭齊聚苗栗！登高七層展望塔賞景　還能體驗投煤練習

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

速食店聖誕美食整理包　肯德基巨大桶、必勝客花圈比薩回歸

速食店聖誕美食整理包　肯德基巨大桶、必勝客花圈比薩回歸

高雄駁二必住5間飯店

高雄駁二必住5間飯店

桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制

桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制

悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉：我承擔責任

悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉：我承擔責任

破解大阪最容易迷路車站！

破解大阪最容易迷路車站！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

秘境美術館藏身苗栗　參觀需預約

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

「牛室炙燒牛排」林口、板橋店今熄燈

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

高雄「五星飯店級港點」只要銅板價！

高雄LaLaport明年開幕

7種肉品＋蝦仁花枝滑吃到飽「400有找」

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

2025最粉耶誕村！台中審計新村超好拍

盤點北市10家人氣湯圓店

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

速食店聖誕美食整理包　肯德基巨大桶、必勝客花圈比薩回歸

高雄駁二必住5間飯店

桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制

悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉：我承擔責任

破解大阪最容易迷路車站！

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長至明年2/6

「牛室炙燒牛排」林口、板橋店今熄燈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366