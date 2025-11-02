腿排飯＋配菜5道只賣70元！台東30年快餐店　飯量也是不手軟

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

如意坊簡速快餐在地經營30年，鄰台東市四維夜市、台東中央市場，價格親民、口味實在，速度快又美味是不少人的台東便當心頭好，菜單提供玫瑰油雞、柳丁排骨、雞腿、控肉等，配菜已事先搭配好，還能品嘗到菜脯炒蛋以及五道豐盛的素菜，真是令人滿足。

▲老闆娘相當親切，為來自板橋的夫妻師傅所掌廚，多種餐點一字排開，不過炸物都是一種品項一種品項現炸，賣完了就要等下一輪。

▲提供玫瑰油雞、柳丁排骨、雞腿、腿排、控肉、排骨、魚排、香腸、炸肉排、日式炸豬排、豬腳，還有雙拼可以選擇。

▲我們點了一個腿排飯，因為當時快賣完了，老闆娘送了我們一小塊柳丁排骨。



腿排飯70元

便當的菜色直接鋪陳在白飯上，儘管主菜的份量沒有突出，但是配菜誠意滿滿，配菜五道一字排開，超澎湃飯量真的吃好飽，除了蛋類還附有豆製品與蔬菜。

如意坊簡速快餐

電話：08－9353313

營業時間：10：30－14：00,16：30－20：00（周日公休）

地址：台東縣台東市中正路193號

