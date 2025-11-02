ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
腿排飯＋配菜5道只賣70元！台東30年快餐店　飯量也是不手軟

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

如意坊簡速快餐在地經營30年，鄰台東市四維夜市、台東中央市場，價格親民、口味實在，速度快又美味是不少人的台東便當心頭好，菜單提供玫瑰油雞、柳丁排骨、雞腿、控肉等，配菜已事先搭配好，還能品嘗到菜脯炒蛋以及五道豐盛的素菜，真是令人滿足。

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲老闆娘相當親切，為來自板橋的夫妻師傅所掌廚，多種餐點一字排開，不過炸物都是一種品項一種品項現炸，賣完了就要等下一輪。

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲提供玫瑰油雞、柳丁排骨、雞腿、腿排、控肉、排骨、魚排、香腸、炸肉排、日式炸豬排、豬腳，還有雙拼可以選擇。

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲老闆娘相當親切，為來自板橋的夫妻師傅所掌廚，多種餐點一字排開，不過炸物都是現炸，賣完了就要等下一輪。

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲我們點了一個腿排飯，因為當時快賣完了，老闆娘送了我們一小塊柳丁排骨。

腿排飯70元
便當的菜色直接鋪陳在白飯上，儘管主菜的份量沒有突出，但是配菜誠意滿滿，配菜五道一字排開，超澎湃飯量真的吃好飽，除了蛋類還附有豆製品與蔬菜。

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台東雞腿排飯70元菩薩價格，配菜五道超彭湃飯量超多。（圖／部落客美熊提供）

如意坊簡速快餐

電話：08－9353313
營業時間：10：30－14：00,16：30－20：00（周日公休）
地址：台東縣台東市中正路193號

關鍵字： 如意坊簡速快餐 台東美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊很愛吃

萬華深夜限定站食街景！

腿排飯＋配菜5道只賣70元

東部唯一野生動物協會　窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸水套」只送不賣

九州由布院之森＆內部座位美食一次看

日本越洋航空明年開航「台北－沖繩」

天母搞什麼鬼園遊會直擊！石油大亨、蟑螂家族超吸睛

