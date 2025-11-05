ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
中壢紅豆餅「3顆10元」不漲價！真材實料一賣30年

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

桃園中壢的「3個十元紅豆餅」在地經營近30年，菜單提供紅豆餅、菜脯餅等餐點，鄰近中壢新明市場、新勢公園、中平商圈、中壢農會，價格親民、口味實在，是不少人的中壢小吃、中平商圈美食好選擇。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲奶茶一杯70元的年代，竟然可以買到三個10元紅豆餅，而且用的是鮮奶不是奶粉。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲中壢區建國路的桃園3個十元紅豆餅，經營近30年菜單提供紅豆、奶油、芋頭、菜脯等餐點，價格親民、懷舊風味受到許多人推薦。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

在哪裡？
位於桃園市中壢區建國路56號，距離桃園市公車站－中壢農會走路2分鐘、中壢火車站走路4分鐘，鄰近中平商圈、中壢農會、中壢新明市場、新勢公園，周邊有源記牛肉麵、大四喜家常麵食、瞎仔巷50年麵店、老巷小館、中壢肉圓等餐飲場所。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲菜單提供紅豆、奶油、芋頭、菜脯四種餐點。

料理過程

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲由老闆娘與老闆一同打理，不因為價格親民而馬虎，熟練地倒入粉漿製作餅皮，接著依序倒入配料製成不同口味。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲我們點了奶油、紅豆、芋頭、菜脯紅豆餅大全餐。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲用料實在，雖然不是爆漿，但以這個價格誠意滿滿。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

芋頭

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲外皮像餅乾般酥脆，包覆古早味的內餡，芋頭還算不錯，包入香甜芋頭香的芋頭內餡，整體算是滑潤。

奶油

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲相比於常見的奶油內餡，這裡則更偏向布丁的口感與香氣，外皮酥脆帶點Q，餡料雖然不多但是傳統的香氣而不膩口。

紅豆

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲紅豆更是誠意滿滿，單價比外面一顆還便宜，內餡還比別人多，不僅有紅豆香氣還可以吃到紅豆的顆粒感，甜感不會太重。

菜脯

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

▲鹹的口味只有菜脯，算是經典的車輪餅口感，有點像是菜脯餅的滋味，外皮酥脆菜脯脆口，相比於便當的辣菜脯不會那麼鹹。

▲▼桃園中壢美食「3個十元紅豆餅」雞蛋糕竟然用鮮奶而不是奶粉！（圖／部落客美熊提供）

3個十元紅豆餅

地址： 桃園市中壢區建國路56號
營業時間：10：00～18：00

