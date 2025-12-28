ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

紅到日韓觀光客都來朝聖！雙連巨無霸潤餅　配料滿到會邊吃邊掉

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

雙連市場美食、台北好吃潤餅絕對要推薦這家，營業時間都會排隊的「建國潤餅」，主打超大份量潤餅，料多實在、清爽好吃，菜單口味有好幾種，要做成素食潤餅也沒問題，連日本韓國觀光客都會來朝聖，身為雙連在地人的我強力推薦，真的是很好吃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲距離捷運雙連站2號出口僅60公尺，出站後步行1分鐘左右即可抵達，從巷口就能看到排隊人潮的就是那家。

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲越接近中午人潮越多，不想等太久的話，建議早上11點前要到，或者提前打電話預約預定，滿2,000元的話有外送服務。

菜單
這些年有漲價過，但我覺得CP值還是很高，目前是一卷65元、三卷185元，口味有原味、辣味、哇沙米、雙辣，如果有客製化需求、哪些不想加的，都能在點餐時主動向店家提出。像我自己是習慣點無糖，店家就會灑上純花生粉，不然一般灑的都是花生糖粉，要半糖也是可以的。

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲配料有高麗菜、豆芽菜、胡蘿蔔絲、紅糟肉、菜脯、豆干、 香菜、香菇酥，每份潤餅捲都是巨無霸的大尺寸，拿在手上沉甸甸，吃的時候要小心，因為內餡飽滿到可是會邊吃邊掉。

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲沒有特別指定的話，所有配料都會加，像我是不愛香菜的人，就會先說我不要加香菜，所以要做成素食潤餅也是沒問題的。

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲用手當比例尺就知道份量有多大，或許價格比別人貴一些，但相對的吃完也更飽。

▲▼雙連市場排隊美食推薦「建國潤餅」！日本觀光客都愛的大份量台北潤餅。（圖／部落客周花花提供）

▲我一律建議潤餅拿到就要馬上吃，因為蔬菜有水分，擺久多少會出水，潤餅皮濕掉多少會影響美味度。

心得
每口咬下都能感受滿滿蔬菜的清爽口感，豆干等其他配料的調味也很好吃，雖然多少跟地緣關係、很常吃有關，但這間真的是我覺得最好吃的台北潤餅捲，喜歡潤餅的人，或是剛好來到雙連市場附近，強力推薦這家排隊也要吃的雙連美食建國潤餅。

建國潤餅

地址：台北市中山區民生西路45巷3弄11號
電話：02－25224266
營業時間：07：30～13：30（周六、日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續
冬至吃湯圓「盤點北市10家人氣店」　這2間曾入選米其林必比登
台北「看飛機起降」首選！免預約免門票　開放時間長達12小時

關鍵字： 建國潤餅 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

推薦閱讀

板橋300元鐵板牛排還送海鮮自助吧！補菜超快魚蝦淡菜無限供應

板橋300元鐵板牛排還送海鮮自助吧！補菜超快魚蝦淡菜無限供應

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！燉內臟是招牌　離峰時段也要排隊

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！燉內臟是招牌　離峰時段也要排隊

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍　近看慵懶店貓睡到翻肚

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍　近看慵懶店貓睡到翻肚

搭斗笠纜車穿梭山林！越南峴港最美酒店　私人露台飽覽療癒山海

搭斗笠纜車穿梭山林！越南峴港最美酒店　私人露台飽覽療癒山海

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366