紅到日韓觀光客都來朝聖！雙連巨無霸潤餅　配料滿到會邊吃邊掉

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

雙連市場美食、台北好吃潤餅絕對要推薦這家，營業時間都會排隊的「建國潤餅」，主打超大份量潤餅，料多實在、清爽好吃，菜單口味有好幾種，要做成素食潤餅也沒問題，連日本韓國觀光客都會來朝聖，身為雙連在地人的我強力推薦，真的是很好吃！

▲距離捷運雙連站2號出口僅60公尺，出站後步行1分鐘左右即可抵達，從巷口就能看到排隊人潮的就是那家。

▲越接近中午人潮越多，不想等太久的話，建議早上11點前要到，或者提前打電話預約預定，滿2,000元的話有外送服務。

菜單

這些年有漲價過，但我覺得CP值還是很高，目前是一卷65元、三卷185元，口味有原味、辣味、哇沙米、雙辣，如果有客製化需求、哪些不想加的，都能在點餐時主動向店家提出。像我自己是習慣點無糖，店家就會灑上純花生粉，不然一般灑的都是花生糖粉，要半糖也是可以的。

▲配料有高麗菜、豆芽菜、胡蘿蔔絲、紅糟肉、菜脯、豆干、 香菜、香菇酥，每份潤餅捲都是巨無霸的大尺寸，拿在手上沉甸甸，吃的時候要小心，因為內餡飽滿到可是會邊吃邊掉。

▲沒有特別指定的話，所有配料都會加，像我是不愛香菜的人，就會先說我不要加香菜，所以要做成素食潤餅也是沒問題的。

▲用手當比例尺就知道份量有多大，或許價格比別人貴一些，但相對的吃完也更飽。

▲我一律建議潤餅拿到就要馬上吃，因為蔬菜有水分，擺久多少會出水，潤餅皮濕掉多少會影響美味度。

心得

每口咬下都能感受滿滿蔬菜的清爽口感，豆干等其他配料的調味也很好吃，雖然多少跟地緣關係、很常吃有關，但這間真的是我覺得最好吃的台北潤餅捲，喜歡潤餅的人，或是剛好來到雙連市場附近，強力推薦這家排隊也要吃的雙連美食建國潤餅。

建國潤餅

地址：台北市中山區民生西路45巷3弄11號

電話：02－25224266

營業時間：07：30～13：30（周六、日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

