搭斗笠纜車穿梭山林！越南峴港最美酒店　私人露台飽覽療癒山海

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

位於山茶半島的「峴港洲際陽光半島度假酒店」，被譽為「亞洲最美、此生必住的飯店」之一，度假村設計完美融入自然環境，很多細節都富含低調奢華高質感，硬體設施、軟體服務、餐廳美食都是五星級，在裡面移動居然是搭私人纜車、高爾夫球車，在這裡的一切全是最高級的享受！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

酒店介紹
這是由建築設計大師Bill Bensley打造，佔地廣達35公頃，將峴港山茶半島的自然景觀發揮到極致，五星奢華的質感應該是目前越南峴港飯店之最，更曾連續三屆蟬聯年度「世界頂級豪華度假村金獎」，度假村內不僅擁有各式絕美房型、獨棟Villa，私人海灘、無邊際游泳池等設施皆很厲害，在飯店裡移動還能搭乘特色斗笠纜車。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

五星尊榮服務
一走進酒店大廳，就能感受五星飯店尊榮感，我很喜歡每個角落都擺滿鮮花的設計，整座度假村擁有非常多位員工，在環境維護等整潔乾淨工作上做得非常好；園區內無論室內戶外皆有無線網路Wi-Fi，而且訊號非常好，即使是在樹林中依舊相當穩定。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

空間環境
空間分成四層：Heaven、Sky、Earth、Sea。分別有著不同房型、各式美食餐廳，入住時建議要好好保存度假村內地圖，或者先多花點時間在園區內探索，因為佔地35公頃的超大範圍，所包含的項目、可以體驗的細節實在太多，如果你腳力夠好的話，要全部用走的也行，但我會建議可以搭斗笠纜車，或是高爾夫球車移動，這些服務都是免費的，包含在房費裡面不用再額外花錢。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

斗笠纜車
酒店的一大特色之一，就是這個超酷斗笠纜車，總計停靠Heaven、Sky、Earth、Sea四個樓層，搭纜車移動到該樓層後，再步行去其他地方都不會太遠，我這趟是住在Sky，要去Heaven吃飯、Sea玩水都是搭斗笠纜車，搭乘方式跟電梯一樣，只要按下按鈕就會有人來載你囉！

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

高爾夫球車
如果你完全懶得走路，或是有老人、小孩同行的旅客，也能直接打電話叫高爾夫球車，房間內的電話就能叫，也能請所遇到的任何一位服務人員幫你叫，只是尖峰時段比較多人叫車的話，可能要稍微等一下。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

房型
總計有88間套房、17棟獨棟別墅Villa，房價依照淡季旺季有所不同。我這次住的是Sky層的海景套房，位在轉角位置、擁有超大陽台，露台區的景觀非常棒，連發呆都是種享受。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

室內光線柔和
開門進來會先來到玄關，用書桌區將臥房空間區隔開來，因為是蓋在自然森林中的度假村，所以即使是在室內，燈光都不會做得太亮，我自己是有帶電腦、晚上需要工作的人，我並不會覺得光線太暗、不易閱讀，但如果你覺得光線不足的話，可以請服務人員額外拿檯燈來。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

窗外就有山海景緻
臥室採光極好，能夠同時坐擁山景、海景。床鋪的舒適度更是沒話說，枕頭的高度、軟硬度全部恰到好處，我是個很淺眠、會認床的人，但在這裡的兩晚都睡得非常好，實在是太滿意了！

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

露台區
超大露台區絕對是看海放空的絕佳位置，但大家記得回房間的時候，要把門窗關緊，避免猴子跑進來房間搗蛋，這部分真的要切記啊！

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

用畫筆記錄每一刻
下午在房間休息的時候，突然想用畫畫的方式把這片海景記錄下來，我不是個會畫畫的人，卻突然很想畫點什麼，即使成品很陽春，但這些不經意都是旅程中最有趣的部分。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲衛浴空間也是超級大，可以兩個人同時洗臉刷牙沒問題。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲浴缸、淋浴設備兩者皆有，讓你可以依照喜好選擇用哪種方式洗澡。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲廁所則是在旁邊一間，和浴室有區隔開來。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲備品和設備上當然全是最高規格。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲盥洗包裡的東西都可以拿走，但包包可要記得留下來。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲旅客住宿時會需要的所有東西，已經全部幫你準備好，應該是沒什麼缺漏的。

冰箱飲料需額外付費
瓶裝水、膠囊咖啡機、茶包皆可免費使用，水喝完可以再請工作人員補充，迎賓巧克力也是可以免費享用的，僅有冰箱裡的飲料需要額外付費，價格均標示得很清楚。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

酒店Villa
17棟別墅Villa包含了各種房型，房間數從1至4間都有，住在獨棟Villa裡面，可以盡情享受私人空間，適合夫妻度蜜月、家族旅遊、朋友出遊的旅行需求。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

專屬管家
最棒的是不管哪種房型，都會有獨立的私人泳池，讓你在別墅內就能享受玩水樂趣。不僅房間空間大、裝潢更奢華，還能擁有更多私人空間，並且還會配置專屬管家給你。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

游泳池
即使是住在套房的人，公共空間依舊有很多設施可供使用，戶外泳池非常漂亮，現場備有毛巾、飲水等，一旁也能做簡單沖洗，或者直接下到私人海灘游泳也很讚。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

健身房
健身房應該是我目前住過的飯店之最，根本就是專業健身房的規格，而且冷氣開很強，戶外區還有桌球、沙包、戰繩等，健身人來度假一樣能持續運動。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

生態導覽
這裡有不少付費體驗行程，像是生態導覽、品酒、音療等。我這天參加的是生態體驗，會帶你在園區內繞一圈，介紹這裡有的生物、自然景觀，並帶你尋找紅腿白臀葉猴。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

紅腿白臀葉猴
我們住宿的這兩天非常幸運，看到好多隻紅腿白臀葉猴，甚至還遇見全家出動吃早餐，如果是自己找的話，不一定會有機會遇到，若是時間預算許可，參加生態導覽是個不錯的選擇。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

美食餐廳
這裡擁有多間主題餐廳，從道地越南美食到米其林一星餐廳、日式鐵板燒、海灘燒烤、貴婦下午茶通通有，早餐午餐晚餐一日三餐都能在度假村裡品嚐！

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／部落客周花花授權提供）

入住心得
住過一次「峴港洲際陽光半島度假酒店」，完全能體會為什麼會被譽為「亞洲最美、此生必住的飯店」，硬體設備、裝潢設計都極為優秀不說，員工服務、語言能力、整潔衛生等細節都做得很好，實在找不到理由不推薦這裡，想體驗頂級住宿推薦來一趟越南峴港吧，讓你重新定義對奢華度假的想像！

峴港洲際陽光半島度假酒店

地址：Son Tra Peninsula, Danang 550000 Vietnam
入住時間／退房時間：15：00／12：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

關鍵字： 峴港洲際陽光半島度假酒店 越南旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

