ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！燉內臟是招牌　離峰時段也要排隊

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

富山市這間「糸莊」，是曾入選富山米其林必比登推薦的超強美食，更五度被選進日本烏龍麵百名店中，Tabelog分數高達3.68分，絕對值得列入富山美食推薦清單中，菜單招牌為燉內臟烏龍麵，味道非常有自家特色，好吃到讓人吃上一口就留下深刻印象！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

糸莊交通方式
距離JR富山車站約3公里，步行時間需40分鐘左右，可以轉乘富山路面電車至「西中野站」、「小泉町站」，下車後約步行750公尺、約10分鐘可抵達。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

離峰時段也要排隊
營業時間平日分成午餐、晚餐兩段餐期，週末則是全天候營業，下午茶時段沒有休息，早已耳聞「糸莊」生意很好，所以刻意選在周末下午三點多的離峰時段前往，沒想到前面還是排了這麼多人，大約等了半小時才順利入座。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲另一側有土產店，要直接買商品、伴手禮的人，可以去那邊買不用排隊。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲店門口還有一台自動販賣機，這個在JR富山車站裡也有，就知道烏龍麵是人氣很高的富山伴手禮了。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲曾入選富山米其林必比登推薦，更五度進榜Tabelog日本烏龍麵百名店。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲店內座位數有41席，所以客滿時大多不會等上太久。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲加上師傅煮烏龍麵的手完全沒停過，出餐速度算是蠻快的。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲只是現煮出爐的烏龍麵非常燙，一般人都沒辦法吃太快，這才是影響排隊隊伍前進的主因。

糸莊菜單
初訪者建議點不動一番人氣商品「もつ煮込みうどん」，如果不敢吃內臟的人，可以點牛肉烏龍麵、蝦子烏龍麵、雞肉烏龍麵等其他選擇，想吃白飯、雞蛋、生啤酒可再額外加點。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

もつ煮込みうどん－1,100円（約新台幣218元）
燉內臟烏龍麵有著滿滿腸子，搭配炸蝦天婦羅、雞蛋、魚板、大蔥，底層則為吸飽湯汁的冰見烏龍麵，份量差不多是吃完剛剛好的飽度，男生想吃飽一點的話可以加飯。基底高湯是以四種海鮮食材與昆布熬製而成，在烹煮過程中內臟的醬汁會融入其中。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲內臟有先處理乾淨，再用特製醬料醃漬燉煮，不僅入味、口感更是軟嫩，沒有絲毫異味非常好吃。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲炸蝦天婦羅在鍋中會越泡越軟，不喜歡軟爛口感的人可以先吃他，魚板是富山名物之一，口感彈脆、鮮度十足，與燉內臟烏龍麵的組合相當對味。

▲▼五度入選日本烏龍麵百名店的燉內臟烏龍麵。（圖／部落客周花花提供）

▲使用同為富山名物的冰見烏龍麵，純手工製作有著似麻糬般的彈牙口感。

整體心得
店家提醒吃的時候要邊攪拌，不然底層的烏龍麵可能會黏住，這樣就會燒焦，前往交通並不是非常方便，距離各大富山景點也有一小段距離，周末離峰時段門口依舊大排長龍，就知道人氣有多高，排隊的很多都是日本人。喜歡吃烏龍麵的人，很推薦這家富山美食名店，燉內臟烏龍麵相當有特色，好吃到想買回去當伴手禮。

糸莊（糸庄）

地址：1 Chome-7-6 Taromaruhonmachi, Toyama, 939-8272日本
營業時間：平日11：00－15：00、17：00－22：00／周末11：00－22：00（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►排隊站喝也心甘情願！停車場藏無座位迷你咖啡吧　京都神秘排隊店
►單品手沖只要80元！台中科博館旁寧靜角落　還是寵物友善空間
►佐賀新開幕海濱飯店！遼闊視野對望唐津灣沿岸　近賞粉橘夕陽海

關鍵字： 糸莊（糸庄） 日本美食 富山美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

老台南人激推保安路宵夜！濃郁古早味杏仁茶＋脆口油條只要60元

老台南人激推保安路宵夜！濃郁古早味杏仁茶＋脆口油條只要60元

明治天皇也吃過！傳承八代「百年烏龍麵」玩秋田必朝聖

明治天皇也吃過！傳承八代「百年烏龍麵」玩秋田必朝聖

水源市場最會排隊炒燴攤！廣東菜大廚靠「鑊氣炒功」征服老饕

水源市場最會排隊炒燴攤！廣東菜大廚靠「鑊氣炒功」征服老饕

75元就能待整天擼貓！師大旁不限時咖啡廳　還有免費插座Wi-Fi

75元就能待整天擼貓！師大旁不限時咖啡廳　還有免費插座Wi-Fi

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

桃機「服務楷模」專業協助海外急難！

桃機「服務楷模」專業協助海外急難！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

北部露營車、溫泉飯店「指定日優惠」

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

中山站耶誕點燈「1km森林光廊」必逛

築間港點新品牌「喜辰」12/16試營運　

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

石二鍋豆腐沒印LOGO「網嘆少了靈魂」

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

手搖飲雙12限定優惠　珍奶買1送1

熱門行程

最新新聞更多

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

桃機「服務楷模」專業協助海外急難！

入口即化！米其林欽點高雄65年肉燥飯

超市量販巧克力買1送1、聖誕IP禮盒登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366