五度入選Tabelog烏龍麵百名店！燉內臟是招牌　離峰時段也要排隊

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

富山市這間「糸莊」，是曾入選富山米其林必比登推薦的超強美食，更五度被選進日本烏龍麵百名店中，Tabelog分數高達3.68分，絕對值得列入富山美食推薦清單中，菜單招牌為燉內臟烏龍麵，味道非常有自家特色，好吃到讓人吃上一口就留下深刻印象！

糸莊交通方式

距離JR富山車站約3公里，步行時間需40分鐘左右，可以轉乘富山路面電車至「西中野站」、「小泉町站」，下車後約步行750公尺、約10分鐘可抵達。

離峰時段也要排隊

營業時間平日分成午餐、晚餐兩段餐期，週末則是全天候營業，下午茶時段沒有休息，早已耳聞「糸莊」生意很好，所以刻意選在周末下午三點多的離峰時段前往，沒想到前面還是排了這麼多人，大約等了半小時才順利入座。

▲另一側有土產店，要直接買商品、伴手禮的人，可以去那邊買不用排隊。



▲店門口還有一台自動販賣機，這個在JR富山車站裡也有，就知道烏龍麵是人氣很高的富山伴手禮了。

▲曾入選富山米其林必比登推薦，更五度進榜Tabelog日本烏龍麵百名店。

▲店內座位數有41席，所以客滿時大多不會等上太久。

▲加上師傅煮烏龍麵的手完全沒停過，出餐速度算是蠻快的。

▲只是現煮出爐的烏龍麵非常燙，一般人都沒辦法吃太快，這才是影響排隊隊伍前進的主因。

糸莊菜單

初訪者建議點不動一番人氣商品「もつ煮込みうどん」，如果不敢吃內臟的人，可以點牛肉烏龍麵、蝦子烏龍麵、雞肉烏龍麵等其他選擇，想吃白飯、雞蛋、生啤酒可再額外加點。

もつ煮込みうどん－1,100円（約新台幣218元）

燉內臟烏龍麵有著滿滿腸子，搭配炸蝦天婦羅、雞蛋、魚板、大蔥，底層則為吸飽湯汁的冰見烏龍麵，份量差不多是吃完剛剛好的飽度，男生想吃飽一點的話可以加飯。基底高湯是以四種海鮮食材與昆布熬製而成，在烹煮過程中內臟的醬汁會融入其中。

▲內臟有先處理乾淨，再用特製醬料醃漬燉煮，不僅入味、口感更是軟嫩，沒有絲毫異味非常好吃。

▲炸蝦天婦羅在鍋中會越泡越軟，不喜歡軟爛口感的人可以先吃他，魚板是富山名物之一，口感彈脆、鮮度十足，與燉內臟烏龍麵的組合相當對味。

▲使用同為富山名物的冰見烏龍麵，純手工製作有著似麻糬般的彈牙口感。

整體心得

店家提醒吃的時候要邊攪拌，不然底層的烏龍麵可能會黏住，這樣就會燒焦，前往交通並不是非常方便，距離各大富山景點也有一小段距離，周末離峰時段門口依舊大排長龍，就知道人氣有多高，排隊的很多都是日本人。喜歡吃烏龍麵的人，很推薦這家富山美食名店，燉內臟烏龍麵相當有特色，好吃到想買回去當伴手禮。

糸莊（糸庄）

地址：1 Chome-7-6 Taromaruhonmachi, Toyama, 939-8272日本

營業時間：平日11：00－15：00、17：00－22：00／周末11：00－22：00（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

