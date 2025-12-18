台北「看飛機起降」首選！免預約免門票　開放時間長達12小時

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

「松山機場觀景台」全面整修完成，現在已經重新開放，是一個免門票的免費台北景點。台北看飛機起降的好地方，絕對要推薦這裡，無論情侶約會、親子旅遊、朋友出遊都很適合，捷運出口出來即到入口處，開放時間長達12小時，還有韓國咖啡店進駐，讓你可以舒適邊喝咖啡邊看飛機！

交通

前往松山機場的交通方式相當多元，無論是搭捷運、公車、客運都能抵達。開車、騎車來的話，可以直接把車子停在松山機場的停車場，停車費用請依照現場公告為主。

位置

觀景台位於台北松山機場第二航廈3樓，也就是「國內線」的位置。入口處在「18號柱子」旁邊，無論你是搭哪種交通工具、從哪個方向過來，都請先走到「18號柱子」，接著就會看到通往「觀景台」的指標。

開放了嗎？

觀景台已於2025年10月整修完畢，全面升級後重新開放（開放時間：09：00－21：00）進入觀景台不用提前預約、免門票，是一個交通方便的台北免費景點，觀景台部分區域有屋簷遮蔽，也能當作雨天備案的台北景點。

▲有電梯、樓梯兩種移動工具，看你想要選擇哪一種上下樓都可以。

觀景台介紹

▲電梯一出來，最先看到的是可愛的OPEN醬機長公仔。

拍照打卡點

這次觀景台全面升級的一大亮點，是規劃了很多適合拍照打卡的裝置品。吉祥物「綠澄澄」、「松桑」、「愛醬」，搭配背景充滿科技感的飛機彩繪，是大人小孩最愛的拍照打卡點。

觀賞位置

再往裡面走，就會來到觀賞位置，有一整片的透明玻璃，讓你可以近距離欣賞飛機的各個角度，畢竟觀景台就設在松山機場裡頭，所以觀賞的位置絕對是最近的啦！

觀景長廊

還有設置兩座觀景長廊，會像機場跑道位置做延伸，相對的人潮也會多一些。不知道為什麼這天去的時候，只有靠近出入口的那座有冷氣，另一座比較遠的沒有冷氣蠻悶的，若是天氣炎熱人又多的話，空氣中的味道就會比較複雜喔。

▲玻璃窗外看出去的飛機景色就是這麼近。

休息區

很貼心的一點是，觀景台設有很多可以休息的座位區，大家不用一直站著等飛機起降，可找個地方坐著等待，等到飛機快來時再站起來拍照攝影就好。

看飛機

松山機場每天的飛機航班時刻表，可至松山機場官網查詢，或是下載「Flightradar24」，這是一個免費App，會有很詳細的飛機起降資訊，想追飛機的人推薦必備。

班機相當密集

我們這天大約在這裡待一個小時，時間為周末16：00－17：00。松山機場國內線、國際線的班機蠻密集的，隨時都有飛機起降，等待時間大多不會太久。我用航空公司為分類，直接上照片讓大家看看觀景台能拍到的飛機照片，我的鏡頭是24-120mm，搭配後製稍微裁切後的效果，如果想要拍到背景更明顯的圓山飯店、美麗華摩天輪的話，鏡頭建議長焦200mm以上，拍攝的彈性和成品效果會更好。

長榮航空

立榮航空

中華航空

華信航空

觀景台咖啡廳

這裡有韓國咖啡品牌「Caffe Bene」進駐，皆是採用外帶模式供餐。櫃台區域的空間不大，若是周末假日人潮較多的時候，可能連進入點餐都有點困難，飲料也會等蠻久的。

菜單

價格並不會到非常貴，飲料有咖啡、茶飲、氣泡水、鮮奶茶、冰沙，搭配三明治、吐司、貝果、麵包、可頌鬆餅棒等輕食甜點。

心得

推薦這個全新開放的台北景點「松山機場觀景台」，不用門票、免費參觀、交通方便都是一大加分。松山機場的國內線、國際線航班相當密集，在觀景台上隔著玻璃窗，就能近距離欣賞飛機起降。跟我一樣的飛機迷一定要來朝聖，部分區域有屋簷遮蔽，即使是下雨天依舊可以來看飛機！

松山機場觀景台

地址：台北市松山區敦化北路340－9號

電話：02－87703430

開放時間：09：00－21：00

