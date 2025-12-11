花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍　近看慵懶店貓睡到翻肚

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

地址位在忠孝街、上海街轉角的「Caffe Fiore珈琲花」，是我私心最喜歡的花蓮咖啡店，獨棟老房子空間充滿植物、花草，還有兩隻可愛店貓，小小咖啡廳裡結合的所有元素都很討喜，菜單無論咖啡、甜點皆非常優秀，絕對是一間值得推薦的花蓮咖啡廳！

交通位置

地址位在花蓮縣花蓮市忠孝街79號，剛好是上海街的轉角處，距離花蓮火車站約2.6公里，無論開車騎車均是10分鐘左右的車程時間，附近有非常多花蓮美食和伴手禮商店。

花蓮必訪咖啡廳

八年前第一次造訪這裡就很喜歡這裡，多年來陸續來過幾次，建築物本身的老屋空間十分討喜，搭配滿滿植物、花草的裝飾，和兩隻可愛店貓，逐漸成為很多人心中的花蓮必訪咖啡廳。

內用需現場排隊

內用座位數不多，沒有提供訂位預約服務，空位全依照現場為主，即使是平日也有高機率會客滿，周末假日更是時常一位難求，想要有位子真的只能碰碰運氣；有兩個小時的用餐時間限制，所以並不是一家不限時花蓮咖啡廳。

貓咪店長

兩隻店貓分別有著不同個性，天氣好的時候會在戶外曬著太陽。黑色貓咪喜歡在桌上跳來跳去，客人可以摸摸或是拍屁屁；虎斑貓咪則喜歡往外跑，這天下午在樹叢裡睡得很香甜。

菜單

內用每人低消任一品項，甜點蛋糕種類非常多元，每天販售的品項不太一樣，有標價格的才有於當天供應，飲料類則有義式咖啡、風味咖啡、茶拿鐵、選茶、可可、咖啡花特調，和品項豐富的手沖單品豆單。

多款豆子可供選擇

較為特別的是，義式咖啡可以選擇要哪種豆子，除了基本款的深焙、中焙配方豆外，選擇今日單品S.O.E不用加價，這點老闆真的非常佛心。

美式咖啡－120元

今日單品S.O.E是哥斯大黎加百香蜜處理，剛好是我喜歡的豆子，冰美式有再均質過，所以風味呈現十分圓潤，喝得到似蘋果紅茶的香甜感，完全沒有多餘的苦澀感。

蔗香西西里咖啡－150元

▲朋友點的西西里咖啡，我沒有喝但他表示蠻好喝的，很適合夏天午後飲用。

提拉米蘇－120元

提拉米蘇口感似凍糕，不確定是未退冰完全，還是刻意呈現，但整體吃來是平衡的，馬茲卡彭起司香氣濃郁，與手指餅乾的組合極佳，小小一塊很快就被我們分食一空。

肉桂蘋果派－135元

肉桂和蘋果本來就是黃金拍檔，只要是喜歡這兩個元素的人，都會很愛這份甜點，派皮香酥不油膩，最後擠上的焦糖醬也很合拍，同樣是很快就被掃盤的高評價甜點。

用餐心得

時隔幾年再訪，依舊非常喜歡這裡的一切，舒適的空間、優秀的咖啡甜點，再加上有兩隻可愛貓咪，每個元素都把推薦指數一再加分上去，如果請我推薦一間花蓮咖啡店，「Caffe Fiore珈琲花」絕對是排行榜第一順位，希望這裡能一直都在。

Caffe Fiore珈琲花

地址：花蓮縣花蓮市忠孝街79號

電話：03－8325172

營業時間：平日13：00－18：00、假日09：30－15：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

