ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍　近看慵懶店貓睡到翻肚

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

地址位在忠孝街、上海街轉角的「Caffe Fiore珈琲花」，是我私心最喜歡的花蓮咖啡店，獨棟老房子空間充滿植物、花草，還有兩隻可愛店貓，小小咖啡廳裡結合的所有元素都很討喜，菜單無論咖啡、甜點皆非常優秀，絕對是一間值得推薦的花蓮咖啡廳！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置
地址位在花蓮縣花蓮市忠孝街79號，剛好是上海街的轉角處，距離花蓮火車站約2.6公里，無論開車騎車均是10分鐘左右的車程時間，附近有非常多花蓮美食和伴手禮商店。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

花蓮必訪咖啡廳
八年前第一次造訪這裡就很喜歡這裡，多年來陸續來過幾次，建築物本身的老屋空間十分討喜，搭配滿滿植物、花草的裝飾，和兩隻可愛店貓，逐漸成為很多人心中的花蓮必訪咖啡廳。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

內用需現場排隊
內用座位數不多，沒有提供訂位預約服務，空位全依照現場為主，即使是平日也有高機率會客滿，周末假日更是時常一位難求，想要有位子真的只能碰碰運氣；有兩個小時的用餐時間限制，所以並不是一家不限時花蓮咖啡廳。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

貓咪店長
兩隻店貓分別有著不同個性，天氣好的時候會在戶外曬著太陽。黑色貓咪喜歡在桌上跳來跳去，客人可以摸摸或是拍屁屁；虎斑貓咪則喜歡往外跑，這天下午在樹叢裡睡得很香甜。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
內用每人低消任一品項，甜點蛋糕種類非常多元，每天販售的品項不太一樣，有標價格的才有於當天供應，飲料類則有義式咖啡、風味咖啡、茶拿鐵、選茶、可可、咖啡花特調，和品項豐富的手沖單品豆單。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

多款豆子可供選擇
較為特別的是，義式咖啡可以選擇要哪種豆子，除了基本款的深焙、中焙配方豆外，選擇今日單品S.O.E不用加價，這點老闆真的非常佛心。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

美式咖啡－120元
今日單品S.O.E是哥斯大黎加百香蜜處理，剛好是我喜歡的豆子，冰美式有再均質過，所以風味呈現十分圓潤，喝得到似蘋果紅茶的香甜感，完全沒有多餘的苦澀感。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

蔗香西西里咖啡－150元

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲朋友點的西西里咖啡，我沒有喝但他表示蠻好喝的，很適合夏天午後飲用。

提拉米蘇－120元
提拉米蘇口感似凍糕，不確定是未退冰完全，還是刻意呈現，但整體吃來是平衡的，馬茲卡彭起司香氣濃郁，與手指餅乾的組合極佳，小小一塊很快就被我們分食一空。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

肉桂蘋果派－135元
肉桂和蘋果本來就是黃金拍檔，只要是喜歡這兩個元素的人，都會很愛這份甜點，派皮香酥不油膩，最後擠上的焦糖醬也很合拍，同樣是很快就被掃盤的高評價甜點。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

用餐心得
時隔幾年再訪，依舊非常喜歡這裡的一切，舒適的空間、優秀的咖啡甜點，再加上有兩隻可愛貓咪，每個元素都把推薦指數一再加分上去，如果請我推薦一間花蓮咖啡店，「Caffe Fiore珈琲花」絕對是排行榜第一順位，希望這裡能一直都在。

▲▼Caffe Fiore珈琲花。（圖／部落客周花花授權提供）

Caffe Fiore珈琲花

地址：花蓮縣花蓮市忠孝街79號
電話：03－8325172
營業時間：平日13：00－18：00、假日09：30－15：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►水源市場最會排隊炒燴攤！廣東菜大廚靠「鑊氣炒功」征服老饕
►花75元就能待整天！師大旁不限時貓咪咖啡廳　插座、Wi-Fi通通有
►日本三大佛「高岡大佛」免門票參觀　首座佛像起源於800年前

關鍵字： Caffe Fiore珈琲花 花蓮美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

推薦閱讀

古早味叭噗綿密Q黏、一球只賣25元！永和77年老冰菓室

古早味叭噗綿密Q黏、一球只賣25元！永和77年老冰菓室

499元調酒喝到飽！嘗鮮剝皮辣椒比司吉　八德夜市旁不限時咖啡吧

499元調酒喝到飽！嘗鮮剝皮辣椒比司吉　八德夜市旁不限時咖啡吧

延三夜市50年雞肉飯！飯粒緊咬醬香越吃越涮嘴　白菜魯饕客必點

延三夜市50年雞肉飯！飯粒緊咬醬香越吃越涮嘴　白菜魯饕客必點

角館療癒系「秋田犬民宿」開箱！50年古民家改建一晚2000有找

角館療癒系「秋田犬民宿」開箱！50年古民家改建一晚2000有找

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

星野「RISONARE下關」今開幕

星野「RISONARE下關」今開幕

雙月食品社竹北店趕春節前開幕

雙月食品社竹北店趕春節前開幕

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

老賴茶棧「烤糖奶蓋草莓」開賣　大茗也推2款限定新品

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

全台第3家「島語」12/29開幕

壽司郎新增30、50、70元價位

貴族世家mini首度插旗金門

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

熱門行程

最新新聞更多

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

星野「RISONARE下關」今開幕

雙月食品社竹北店趕春節前開幕

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍

亞尼克首賣「造型生乳捲」　還有草莓季5款新品

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366