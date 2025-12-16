板橋300元鐵板牛排還送海鮮自助吧！補菜超快魚蝦淡菜無限供應

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

板橋捷運府中站美食推薦這家，CP值超高的平價牛排店「一水創意牛排板橋店」，菜單排餐只要300元起，就能享用豐盛美味的自助吧吃到飽，真的非常划算。自助吧菜色精緻好吃，可以吃到蝦子、煎魚、雞翅等海鮮肉品大菜，菜會一直補老闆完全不怕客人吃。

位置

地址位在新北市板橋區館前東路23號，距離捷運府中站1號、2號出口約400公尺，步行時間6分鐘左右即可抵達；開車騎車前往可先在附近繞繞，尋找路邊停車位，或者直接停收費停車場也很方便。

▲營業時間為11：30～21：00，全天候營業、下午茶時段沒有休息。

▲中午12點一過整間店瞬間客滿，建議大家還是避開午餐、晚餐用餐尖峰時段，或者早點來吃比較不會碰到客滿需要現場排隊候位。

菜單

排餐價格已包含自助吧吃到飽，120公分以下（限孩童）享用沙拉吧酌收90元、120公分以上享用沙拉吧酌收280元；同行者需一半以上點排餐，其他人才能單點自助吧，用餐時間限時90分鐘，以第一人入場的時間為準，最基本款的牛排、豬排、雞排只要300元，即使選擇雙拼雙主餐也不會超過500元，價格真的是非常便宜。

自助吧

品項雖然不到超級豐富，但以排餐300元起的價格來說，絕對已經很夠誠意，而且從排餐到自助吧的內容皆有著不錯水準，整體而言表現極佳，無論精緻度、新鮮度、食材等級都有到位，絕對不是那種很粗飽、重量不重質的自助吧。而且餐檯的菜色會一直補充，不定時還會有新料理，店員親切的服務態度更是一大加分，有時出餐時還會大喊現在出的是什麼，完全不怕客人吃超級讚。

▲生菜沙拉都很新鮮，現在菜價可不便宜，愛吃青菜的我直接狂吃兩大盤。

▲這裡不會只用便宜的炸物充數，像是蝦子、炸雞翅、煎魚、排骨、淡菜等大菜都有。

▲我們邊吃邊想著，老闆這麼大方真的會賺錢嗎？最便宜的排餐只要300元，根本隨便吃幾盤就回本了。

▲麵包有吐司、全麥吐司、爆漿餐包幾種，很推薦可以自行塗抹大蒜醬。

▲店員有跟我介紹，這款大蒜醬是他們自製的，蒜香濃郁與吐司超級搭，配玉米濃湯也很棒。

▲飲料區有汽水機、冰沙、茶飲、果汁、咖啡，甚至還有馬玉山飲品，很適合當做飯後飲料。

▲才第一輪就如此豐富，之後還補了好幾道大菜，像是士林大香腸、排骨、海瓜子、蛤蜊蒸蛋等，CP值太高了。

沙朗牛排370元＋魷魚160元

這裡雖然是平價牛排，但肉品等級可一點都不馬虎，8oz沙朗牛排真材實料超大塊，排餐加點的魷魚也是巨無霸尺寸，上桌視覺效果非常驚人。大魷魚很新鮮，肉質Q嫩彈牙，吃得到鮮甜好滋味，很推薦可以加點一隻，大份量吃完超過癮；沙朗牛排熟度選擇5分熟，口感軟硬適中，大口吃肉的享受真的很棒，不會有平價牛排常見異常軟嫩的問題，也不會因為太厚而乾硬難咬，對應價格實在沒得挑剔。

豬排＋大比目魚490元

如果你是無肉不歡的人，來到這裡絕對可以吃得很開心，食材份量真的很敢給，像這個大比目魚就沒在跟你開玩笑，大到佔了將近半個鐵盤，吃得到比目魚的鮮甜味是最大加分，肉質細緻、大刺也很好挑掉，與蘑菇醬的組合很配。

豬排同樣不會有過分軟嫩的問題，帶著些許嚼勁、但不會難咬，能保有肉原始的味道跟口感相當重要，光這點就勝過很多平價牛排館了。

菲力牛排440元

喜歡瘦肉口感的人，推薦首選當然非油脂比例較少的菲力牛排莫屬，如果敢吃生一點的肉的話，點五分熟是個不錯選擇，或者像我這塊是七分熟，享受度也是蠻好的。

▲飯後水果新鮮度也很不錯，還有四種口味的冰淇淋可吃。

心得

大台北現在有很多主打自助吧吃到飽的牛排館，一水創意牛排板橋店絕對是我會推薦的一家，最便宜的排餐只要300元，就能享用大塊牛排和自助吧吃到飽，精緻度美味度都不錯，整體CP值非常高，我覺得非常有機會成為板橋府中人氣美食，快趁現在還沒有爆紅前來吃吧，之後肯定常客滿需要排隊了！

一水創意牛排板橋店

地址：新北市板橋區館前東路23號

電話：02－29580708

營業時間：11：30～20：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

