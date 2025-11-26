ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
跨越半世紀口味不變！宜蘭老麵攤麻醬濃郁順口　香菜捲也必點

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

宜蘭市區神農路「火生餛飩麵店」擁有50年歷史，營業時間從早上10點到晚上9點，下午沒休息，是宜蘭生意很好的人氣老字號麵店之一，菜單提供各種麵食，有麻醬麵、醬油麵還有餛飩湯、魚丸湯等都很受歡迎，品項豐富的黑白切小菜價格不貴，很多人都會點麵配好幾樣小菜。

營業資訊
地址在宜蘭市神農路，距離宜蘭火車站走路大約10多分鐘，開車建議停在Times宜蘭中華路停車場，附近還有老吳胡椒餅、弈順軒宜蘭店、涼心冰店、復興路炸醬麵等知名小吃，可以安排在宜蘭一日遊的行程。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

內用環境
這裡的內用環境很擠，沒有冷氣也沒電扇，但夏天還是很多觀光客來朝聖，有很多在地人也會來外帶，生意很好，尤其假日最多人。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲平日晚上比較少觀光客，來吃麵的都是一些在地人。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲麵條跟小菜放在餐台和很有歷史的木櫃。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲煮麵台旁邊擺放整齊壯觀的麵。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲手工現包的餛飩。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲這冒著熱氣的煮麵台，冬天來會很溫暖，夏天真的有夠熱。

菜單
有乾麵類、湯麵類、湯類跟小菜等品項，麵食的品項很豐富，其中麻醬麵、醬油麵、魚丸麵、餛飩麵都是比較多人會點的品項，也有綜合的選擇。黑白切小菜也是必點的，像是宜蘭粉腸、空心油豆腐、香菜捲等。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲麻醬麵、宜蘭粉腸、香菜捲跟皮蛋，總共只要110元，算是宜蘭蠻便宜的麵店，不過小菜的量都比較少，很適合一個人來吃。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

麻醬麵40元

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲麵條是細麵，跟碗底的麻醬拌開之後，滑順又帶點筋性，芝麻香氣濃郁不膩口。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

皮蛋20元、香菜捲30元

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲香菜捲外層是豆皮，裡面包著香菜還有一點點蘿蔔絲，味道還不錯，之前來吃點了很多人推薦的空心油豆腐，吃不太習慣，乾乾冷冷的。

宜蘭粉腸20元

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

▲是在地特有的黑白切小菜，天然腸衣灌進了蕃薯粉跟豬肉，粉腸彈牙的口感加上老店特製的辣椒醬，對觀光客來說非常新奇。

心得
宜蘭有很多麵店，「火生餛飩麵店」也是在地人氣老店，很多遊客或在地人都會特地來這用餐，冬天還蠻適合來這吃麵，夏天就必須忍受熱的酷刑。

▲▼宜蘭近50年美食推薦「火生餛飩麵店」。（圖／部落客陳小可提供）

火生餛飩麵店

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段3號
電話：03－9358140
營業時間：10：00～21：00（周二／三公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》

關鍵字： 火生餛飩麵店 宜蘭美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

