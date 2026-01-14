嘉義市親子飯店推「普發6千」優惠　每人每晚750元送早餐、宵夜

▲天成文旅繪日之丘響應嘉義市普發6000，推出住宿優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義市政府宣布加碼普發6000元，並於本月24、25日發放，旅宿業者「天成文旅繪日之丘」趁勢推出三天兩夜專案，從1月23日至6月30日期間，凡於周一至周四入住親子三人房或溫馨家庭房，即可享三天兩夜優惠價6000元，專案包含翌日豐盛早餐與嘉義在地特色消夜美食，平均每人每晚最低僅需750元。

▲飯店提供豐富宵夜。

天成文旅繪日之丘此次推出「嘉義市振興金6000元三天兩夜住房專案」，入住期間提供隔日早餐與消夜無限享用。消夜有16道融合傳統風味與嘉義特色的餐點，包括魯熟肉、古早味苦茶油雞、主廚嚴選砂鍋魚片、鮮甜虱目魚海產粥、手工爆漿包、古早味麵茶及多款精選飲品。

▲也有多種懷舊零食免費享用。

館內還規劃多項適合家庭旅客使用的公共設施，如每日下午三點至晚上六點於大廳提供迎賓茶聚活動，現烤鬆餅搭配阿里山高山茶與精緻茶點，為旅程增添溫暖而輕鬆的儀式感，入住期間亦可前往星空童樂室放鬆遊憩，空間內備有多達五十種古早味零食，並設置桌上足球、飛鏢機、SWITCH遊戲機及桌遊室等設施，讓大小旅人於三天兩夜的行程中自在享受館內休閒時光。

▲阿里山賓館。（圖／業者提供）

▲阿里山曙光。

位於阿里山森林遊樂園區的「阿里山賓館」搶攻過年商機，2月14日至2月21日入住，享自助式早、晚餐，及房客專屬大廳咖啡下午茶，再加贈新春限定「Win-Win森林密馬」福袋。即日起至1月31日止，預訂阿里山花季櫻花主題房指定房型享早鳥8折優惠，贈賞櫻隨行袋一個。

飯店也為即將到來的新年推薦山中景點。若想迎接馬年第一道曙光，莫過於祝山、小笠原山的日出景致，入住阿里山賓館的房客可以搭乘賓館安排的接駁車到阿里山車站，搭乘森林火車到全台最高鐵路祝山車站，再步行大約10分鐘，到360無死角、視野更開闊的小笠原山迎日出破曉的美景，也可在一旁的木棧道欣賞中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈壯麗景色。