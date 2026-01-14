ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
中藥慢滷8小時入味！鹹甜冰糖醬鴨傳承40年　隱身左營黃昏市場

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「天府醬鴨」位在左營自由黃昏市場，傳承40年的獨門手藝，老闆堅持選用溫體鴨與溫體雞，每天限量製作。來到這裡推薦試試招牌冰糖醬鴨，加入自家搭配的中藥材滷製6到8小時，肉質吃起來扎實不乾柴，吸滿了甜中帶鹹的滷汁，敢吃辣的話，一定要試試老闆的手工辣椒，香氣很足！

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

喜歡大口吃肉就點煙燻大雞腿，金黃外皮薄嫩，有濃厚的煙燻香氣。這裡也有麻辣鴨血豆腐，是使用四川大紅袍花椒製作，不含牛油，吃起來溫和微辣，附上的湯汁很適合買回家自己加料煮成麻辣鍋。另外還有煮到軟綿帶有蔥油香的鹹水米血，或是口味甜甜的冰糖醬滷豆乾和滷鳥蛋，都是很受歡迎的滷味點心。

每天新鮮製作

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲一整隻的溫體鴨加入冰糖與自家搭配的中藥材滷製6到8小時，吸滿了甜中帶鹹的滷汁。

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這裡的餐點都是使用透明盒裝，老闆會把肉切好排列整齊，買回家不用另外盛盤，打開蓋子就能直接吃，方便又乾淨。

冰糖醬鴨 半隻320元
冰糖醬鴨是招牌必吃！老闆每天細心拔毛處理，加上自家搭配的中藥材滷製6到8小時。肉質扎實不乾柴，吸飽滷汁後的風味甜中帶鹹，非常涮嘴。

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鴨肉很厚實，吃起來甜鹹順口。

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲敢吃辣的話，推薦搭配老闆的手工辣椒，香氣足且帶有辛辣感，吃起來更對味。

煙燻大雞腿 80元（可選切或不切）
喜歡大口吃肉的話，可以試試煙燻大雞腿。外皮呈現金黃色澤且薄嫩，最後刷上肉汁提味；雞肉厚實鮮嫩，每一口都有濃厚的煙燻香氣。

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

冰糖醬滷豆乾 50元／份、冰糖醬滷鳥蛋 60元／份

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲冰糖醬滷豆乾是很受歡迎的品項，方塊豆乾口感紮實吃得到豆香，加上甜甜的滷汁很夠味。

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲滷鳥蛋是解嘴饞的涮嘴小點心！鳥蛋滷得相當入味，口感軟Q充滿蛋黃香氣，味道甜甜的很順口。

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

麻辣鴨血豆腐 80元／份
麻辣鴨血豆腐推薦給想吃辣的朋友。老闆每天新鮮製作，不含牛油，是使用四川大紅袍花椒，帶出溫和微辣的麻辣香氣，會附上麻辣湯汁，買回家可以自己再加食材煮成麻辣鍋。

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲純鴨血滷製入味，口感軟嫩，豆腐吃起來飽滿多汁。

蔥油鹹水米血 60元

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲米血配上蔥油香氣，簡單卻最耐吃。米血煮到外層軟綿，口感扎實帶有米粒感，入口有淡淡蔥油香及鹹味。

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

菜單

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

攤位外觀

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼天府醬鴨。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

天府醬鴨 自由黃昏市場

地址：高雄市左營區自由三路261號（F區50號／汽車停車入口進來第一條左轉）
電話：0986－764321
營業時間：周二至周日14：00－19：00（售完即止，周一公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

