新聞訂閱
蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！滷肉飯韓式泡麵＋蔬菜吧無限供應

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

「啵仔旬鍋物蘆洲店」是蘆洲新開的火鍋店，除了新莊啵仔旬鍋物新泰店，現在也能在蘆洲吃到囉！內用點一份主鍋就能享有自助吧多種季節蔬菜、火鍋料、滷肉飯、咖哩飯和飲料無限吃到飽喝到飽，價錢358元起，想吃好一點的還有日本A5和牛999元套餐，價格最優惠的就是午間限定套餐299元。這裡是有包廂的餐廳，大包廂適合家庭聚餐、慶祝生日等，有需要可以先預約。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲附近就有汽車停車場，開車來吃火鍋很方便。

自助吧吃到飽

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店內環境相當氣派，很適合作為朋友聚餐、請客的餐廳選擇。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲多種飲料、汽水和冰淇淋自助吃到飽。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了白飯也有冬粉、王子麵、烏龍麵、鍋燒麵和韓國泡麵吃到飽，可以創意發揮吃法，把滷肉飯和咖哩飯換成麵食。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲身為一個澱粉控，一定要滷肉飯和咖哩飯都來一碗，好吃。

自助吧
自助吧提供多種新鮮蔬菜、菇類、豆腐、蓮藕、芋頭、玉米、鴨血、紅蘿蔔、白蘿蔔、南瓜和火鍋料，食材會因季節而有不同。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蘆洲火鍋很多間，可以說是火鍋戰區，新開幕的火鍋店就有許多在地人來朝聖，特地來吃建議先訂位。

蘆洲有包廂的餐廳

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐廳有包廂，可容納多人用餐，而且是一人一鍋，不用擔心共鍋問題。（包廂低消費用可電洽餐廳）

菜單價錢
湯底共有九種鍋底選擇，日式清香和素食淡香不需加價，主餐價位358元起即可享用自助吧吃到飽，用餐另收服務費。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲最優惠的是平日中午11：30－14：30限定套餐（培根牛 3oz／梅花豬 3oz／多利魚），299元還不收服務費。

餐點推薦

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲有提供網路讓客人使用，消費僅收現金。

日式清香免費、剝皮辣香＋80元、黃金蟲草藥膳＋88元、石頭爆香＋80元
這次和朋友都點了不同湯底，這次嘗試之前沒吃過的黃金蟲草藥膳，其他之前都吃過還不錯。日式清香不用另外加價，選用日本浜中特一等昆布熬製，很適合煮蔬菜和海鮮，還可以到自助區拿點蒜末來熬湯，更好喝；剝皮辣椒湯底辛香溫順，不會辣口刺激；黃金蟲草藥膳適合久煮，淡雅的中藥香氣還有點甜甜的，裡頭有藥材包，越煮越香。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

滷肉飯、咖哩飯
等肉上桌前，先拿了滷肉飯和咖哩飯，想吃多少滷汁和咖哩醬都可以。滷肉是我最愛的肥肉為主，膠質滿滿卻不會油膩，連白飯也煮得非常棒，要不是想保留食量吃麵，真的會再來一碗滷肉飯。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

三重豚肉盛合套餐 598元

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲可以吃到松阪豬、伊比利豬和梅花豬，一盤滿足多種豬肉，份量不少，朋友直呼這真超值。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲我最愛厚切松阪豬，煮完Q彈有嚼勁，梅花豬和伊比利豬肉嫩不柴，肉質香甜。

嫩羊肩 418元
粉嫩的羊肉片堆疊成小山，層層捲起的弧度像花瓣一樣，視覺效果滿分。油花分布剛好，紅白相間讓擺盤更有質感，肉片沒有羊羶味，嫩口不柴、軟彈帶細緻。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

小海陸1.0 478元
想吃肉又想吃海鮮就可點小海陸，也有2.0更豐富。我點了背肩牛＋蛤蠣，肉片切得夠大夠寬，視覺上乾淨漂亮又不會過度油膩。背肩牛本身的肉味比較濃，肉香厚實、帶一點彈性，越咀嚼越能感受到牛肉的自然甜味，油脂不會太多。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

透抽小時候小卷鍋 638元
取名很可愛的海鮮盤，有小卷、白蝦和蛤蠣三種。小卷視覺上最吸睛，表面透出斑點光澤閃亮亮，煮熟後口感嫩彈新鮮。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲蛤蠣大顆飽滿，肉質鮮甜，喜歡吃海鮮的可以試試，鍋底煮蛤蠣再加點蒜末熬煮更好喝。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲甜點還有冰淇淋吃到飽。

用餐心得
之前在新莊吃的「啵仔旬鍋物」火鍋店，現在也有「啵仔旬鍋物蘆洲店」，菜單價格、評價、自助吧食材等都很不錯，不用大節日也能來吃的火鍋店，有特殊節日或多人聚餐也可以預訂包廂吃火鍋。

▲▼啵仔旬鍋物蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

啵仔旬鍋物蘆洲店

地址：新北市蘆洲區集賢路227－1號
電話：02－82813388
營業時間：平日11：30－14：30、17：30－22：30；假日11：30－22：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

關鍵字： 啵仔旬鍋物蘆洲店 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【超級爸氣】3個孩子一起要抱抱　爸爸全部扛起還能走路！

