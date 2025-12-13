香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車　在地人激推蘿蔔糕更強

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

位在桃園中壢平鎮巷弄義興公園有名的臭豆腐餐車，新興路177巷、義興公園旁邊。菜單必點臭豆腐和蘿蔔糕，其他炸物也很多人推薦，瓶裝飲料有誠意可以搭配，最經典的就是臭豆腐的泡菜、小黃瓜和香菜份量豪邁，是在地人會來買的小吃下午茶。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

位置很隱密，攤位旁邊就是義興公園，第一次來看到彩虹帳篷很奇妙，下午有許多在地人來外帶，生意很好，義興臭豆腐有外送，有需要可以電洽。



▲有幾張座位可以內用，比較多在地人來外帶，旁邊的貨車很醒目。

▲車上貼滿許多新聞媒體和藝人來採訪的照片紀錄，是桃園中壢平鎮有名的臭豆腐。



▲老闆態度客氣親切，牆面貼滿很多可愛勵志的文字，等臭豆腐時可以看看。

▲看到好幾位在地人都買好多份臭豆腐外帶，炸甜不辣和瓶裝飲料也很多人買。



臭豆腐菜單

外帶和內用填寫不同顏色的菜單，品項豐富選擇多，臭豆腐和蘿蔔糕是招牌，之前吃過的朋友說蘿蔔糕比臭豆腐還強，有客製化選項記得勾選。



臭豆腐80元

滿滿的香菜、泡菜還有小黃瓜，這份量讓我這香菜控看了好開心，尤其泡菜的量真的豪邁，點了微辣會直接淋上辣椒。臭豆腐中間挖空灌入蒜泥，醬香濃郁、外層酥香不咬口，內裡柔軟多汁，可能醬汁偏多，會覺得有點鹹。





▲這爆量香菜真的光看就過癮。

泰式奶茶40元、蘿蔔糕60元

一般吃臭豆腐不會想點飲料，但「義興公園臭豆腐」瓶裝好可愛，喝不完也方便帶走，重點是味道還不錯呢！難怪看到在地人買了好幾瓶。之前吃過的朋友說蘿蔔糕比臭豆腐厲害，兩大塊蘿蔔糕外層酥脆，內裡柔軟，滿滿醬汁鹹香，霸氣的香菜依舊，比較特別的是還加了硬花生，整體味道真的很不錯。

▲蘿蔔糕切成長條狀，醬真的都給好多，怕太鹹的也可以劃菜單時勾選醬另外包。

義興公園臭豆腐

地址：桃園市平鎮區新興路177巷24弄2號

電話：0989－455846

營業時間：11：00－18：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►台北「20+肉類海鮮」吃到飽800元有找！牛舌、東石鮮蚵無限供應

►跨越半世紀口味不變！宜蘭老麵攤麻醬濃郁順口 香菜捲也必點

►新店深夜騎樓羊肉湯越晚越熱鬧！當歸香濃郁回甘、滷肉飯膠質黏嘴