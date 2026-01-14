首爾近郊3座親子滑雪場！搭地鐵就到、新手友善　旋轉餐廳看山景

▲洪川大明SONO維瓦爾第度假村。（圖／翻攝自洪川大明SONO維瓦爾第度假村官網）

記者蔡玟君／綜合報導

滑雪季節來臨，正是出國滑雪的最好時候！鄰近首爾就有3處適合大人、小孩一起玩的滑雪度假村，不僅有親子友善滑道，更有旋轉餐廳、豐富雪上遊樂設施，讓人盡情享受冬日限定體驗。

▲洪川大明SONO維瓦爾第度假村是首爾近郊最受歡迎的滑雪目的地。（圖／翻攝自洪川大明SONO維瓦爾第度假村官網）

洪川大明SONO維瓦爾第度假村

洪川大明SONO維瓦爾第度假村是首爾近郊最受歡迎的滑雪度假村之一了，這裡曾是韓劇《藍色海洋的傳說》取景地，也有許多韓粽特別來此取景，吸引許多粉絲前來朝聖。

度假村更是親子玩樂首選，設有號稱韓國最大的冰雪樂園，可以玩親子雪橇、冰球、雪上遊艇、雪上橡皮艇等，超豐富設施上大人小孩都能玩得過癮。

村內設有12條不同等級的滑雪道，最推薦旅客可以入住度假村內，報名滑雪課程，且所有裝備在度假村內都能租借或購買，一站式滿足每個人的滑雪體驗。在度假村內還設有超大美食街，從咖啡、餐廳、輕食、簡餐應有盡有，靠著Visa就能完成所有結帳，不僅方便，也讓整趟滑雪行程玩起來更划算！

▲▼High 1滑雪渡假村不僅能滑雪，還有旋轉餐廳能賞景。（上圖／取自High 1滑雪渡假村官方網站，下圖／ETtoday資料照）

High1度假村

High1滑雪度假村設有初、中、高級滑雪道，最特別地是，初學者也能從1345米的山頂一路滑到山下，略斜並幾乎呈直線的初級雪道安全性高，全長4.2公里的滑雪道絕對可以讓初雪者也滑得超過癮！當然，進階滑雪玩家也可以挑戰有國際滑雪聯盟認證的大迴轉標準雪道，各種難易度的雪道適合所有程度的滑雪玩家。

▲▼High1度假村可以滑雪、玩輪胎雪橇。（圖／ETtoday資料照）

除了滑雪，滑雪場裡也提供有趣又刺激的輪胎滑雪，旅客可以坐上充氣式輪胎狀的「雪橇」，從斜坡上一路往下滑，不論大人、小孩都能樂在其中，玩再多次也不膩。

除了動態活動，High1滑雪場也在山頂設有旋轉餐廳，每小時自轉1圈的速率，可以清楚看見山頂四面八方的景色，在超越1345公尺的頂峰邊喝杯咖啡邊欣賞風景，盡覽地藏山、白雲山和太白山脈的秀麗景色，讓人感受到悠閒和浪漫的氣氛。

▲▼伊利希安江村滑雪場。（圖／翻攝自伊利希安江村滑雪場官網）

伊利希安江村滑雪場

伊利希安江村滑雪場是首爾近郊唯一搭地鐵就能抵達的滑雪場，約1小時車程左右。旅客可以搭乘京春線地鐵或ITX-青春列車前往。該滑雪場最大另點之一，是10條滑雪道中有8條為初中級，難度較其他滑雪場低，甚至還有初學者練習用滑雪道與滑雪學校教學用滑雪道，對新手超友善。

度假村內也有完善的滑雪學校與多種設施，包括初級滑雪者至高級滑雪愛好者所需的各種滑雪課程，並設有6人座高速吊椅，實施高級票券預約制，能大幅減少等候時間；滑雪場更有救護員巡邏，以確保滑雪客的安全。

▲▼客房示意圖。（圖／翻攝自伊利希安江村滑雪場官網）

滑雪場的住宿也設計成公寓式酒店，適合親子入住，房內分成客房、餐廳與客廳，還有簡易廚房附電磁爐讓旅客回到房內可以烹煮；白天滑雪累了，度假村內也有桑拿供旅客使用，泡在浴池中放鬆身心。

