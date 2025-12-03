ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

礁溪超大雙人湯屋只要400元！爽泡50min美人湯+漫步清幽庭園

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

礁溪泡湯推薦「雅閣溫泉行館」地址在礁溪鄉忠孝路107號，位於熱鬧的礁溪市區，入口招牌醒目，開車來泡湯有免費停車場，這裡除了泡湯也有提供幾間住宿過夜的房間，有來礁溪溫泉旅遊過夜的人可以參考看看，住宿一晚可以線上訂房。收費方式：雙人湯屋50分鐘400元，多一位大人加收100元、小孩加收50元，空間比較大的家庭池收費為60分鐘600元，櫃台也有販售毛巾跟浴巾，毛巾50元、浴巾150元。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
溫泉行館位於礁溪市區，距離礁溪轉運站或礁溪火車站步行約10分鐘左右，門口有免費停車場供泡湯及住宿的客人使用。附近景點可安排跑馬古道、五峰旗瀑布、抹茶山、龍潭湖風景區等礁溪旅遊景點走走。

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲外觀有點像來到日本的溫泉旅館，門口設有免費停車位，開車來泡湯很方便。

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲很喜歡這裡的庭園，造景舒適愜意，泡完湯可以在這稍微欣賞放鬆。

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲中庭旁邊樓梯往上走，就是泡湯湯屋的位置。

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲第一次來泡湯會有工作人員帶路。

價格
櫃台工作人員展示湯屋給我們選（如價格有改，請依照店家為主）價格以平日為例，雙人湯屋50分鐘400元、家庭湯屋60分鐘600元，覺得時間不夠也能加長時間；超過規定的人數需另外加收費用，有需要毛巾跟浴巾也能在櫃台購買，毛巾每條50元、浴巾每條150元，以這邊的泡湯環境來，CP值還算高。

雙人湯屋 400元 50分鐘
這天選的是雙人湯屋，空間以石頭砌成的泡湯池為主，空氣流通不會很悶熱，打開溫泉水後的流聲潺潺，讓人有種置身山林的錯覺。

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲礁溪溫泉的泉水是著名的碳酸氫鈉泉，俗稱美人湯，浴池大，放水的速度很快，50分鐘對我來說很足夠。

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲湯屋裡面的警告標示跟注意事項，泡湯之前務必先看一下。

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡有提供吹風機跟鏡子，方便客人整理一下儀容。

總結
礁溪溫泉這間「雅閣溫泉行館」湯屋乾淨、便宜不貴，是來礁溪泡湯的不錯選擇。如果有住宿的需求可以線上訂房，但湯屋只能現場預約喔！

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼雅閣溫泉行館。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

雅閣溫泉行館

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路107號
電話：0918－525238（湯屋皆現場制，無電話預約）
營業時間：09：00－22：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►刀削麵師傅竟是機器人！天母排隊番茄牛肉麵　蔥油餅是隱藏招牌
►夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄　營業到凌晨4點
►沒電扇冷氣只有阿嬤獨自顧攤！卻是老三重人從小吃到大的在地回憶

關鍵字： 雅閣溫泉行館 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【吃薑母鴨都不揪】見媽要去吃好料哈士奇盧小小不讓她出門！

推薦閱讀

等到豬隻解禁卻碰上道路施工　必比登「蘇來傳」11/15才營業

等到豬隻解禁卻碰上道路施工　必比登「蘇來傳」11/15才營業

萬華深夜限定站食街景！40年羊肉羹魷魚羹凌晨4點前都能吃到

萬華深夜限定站食街景！40年羊肉羹魷魚羹凌晨4點前都能吃到

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足

遠遠就能聽到點餐吆喝聲！三重人愛吃無名麵攤、菜寮站步行10分鐘

遠遠就能聽到點餐吆喝聲！三重人愛吃無名麵攤、菜寮站步行10分鐘

巴黎羅浮宮明年1/14起外國人門票大漲45%

巴黎羅浮宮明年1/14起外國人門票大漲45%

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

出國3條高CP值航線　台北飛釜山奪冠

出國3條高CP值航線　台北飛釜山奪冠

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

「元旦登七星山」參加升旗！　3登山口領馬年紀念品

芯聚苑推港點吃到飽

十盛手搖飲快倒光「全台疑只剩2家」　官方社群也消失

CoCo小湯圓奶茶今天買1送1　TEA TOP推「2杯+1配料」特價99元

礁溪超大雙人湯屋只要400元！

傑克兄弟牛排全台3分店全收攤

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

熱門行程

最新新聞更多

巴黎羅浮宮明年1/14起外國人門票大漲45%

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

出國3條高CP值航線　台北飛釜山奪冠

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

法國冷門好逛景點！二戰時幾乎被夷為平地

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366