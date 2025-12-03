礁溪超大雙人湯屋只要400元！爽泡50min美人湯+漫步清幽庭園

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

礁溪泡湯推薦「雅閣溫泉行館」地址在礁溪鄉忠孝路107號，位於熱鬧的礁溪市區，入口招牌醒目，開車來泡湯有免費停車場，這裡除了泡湯也有提供幾間住宿過夜的房間，有來礁溪溫泉旅遊過夜的人可以參考看看，住宿一晚可以線上訂房。收費方式：雙人湯屋50分鐘400元，多一位大人加收100元、小孩加收50元，空間比較大的家庭池收費為60分鐘600元，櫃台也有販售毛巾跟浴巾，毛巾50元、浴巾150元。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

溫泉行館位於礁溪市區，距離礁溪轉運站或礁溪火車站步行約10分鐘左右，門口有免費停車場供泡湯及住宿的客人使用。附近景點可安排跑馬古道、五峰旗瀑布、抹茶山、龍潭湖風景區等礁溪旅遊景點走走。

環境

▲外觀有點像來到日本的溫泉旅館，門口設有免費停車位，開車來泡湯很方便。

▲很喜歡這裡的庭園，造景舒適愜意，泡完湯可以在這稍微欣賞放鬆。

▲中庭旁邊樓梯往上走，就是泡湯湯屋的位置。

▲第一次來泡湯會有工作人員帶路。

價格

櫃台工作人員展示湯屋給我們選（如價格有改，請依照店家為主）價格以平日為例，雙人湯屋50分鐘400元、家庭湯屋60分鐘600元，覺得時間不夠也能加長時間；超過規定的人數需另外加收費用，有需要毛巾跟浴巾也能在櫃台購買，毛巾每條50元、浴巾每條150元，以這邊的泡湯環境來，CP值還算高。

雙人湯屋 400元 50分鐘

這天選的是雙人湯屋，空間以石頭砌成的泡湯池為主，空氣流通不會很悶熱，打開溫泉水後的流聲潺潺，讓人有種置身山林的錯覺。

▲礁溪溫泉的泉水是著名的碳酸氫鈉泉，俗稱美人湯，浴池大，放水的速度很快，50分鐘對我來說很足夠。

▲湯屋裡面的警告標示跟注意事項，泡湯之前務必先看一下。

▲這裡有提供吹風機跟鏡子，方便客人整理一下儀容。

總結

礁溪溫泉這間「雅閣溫泉行館」湯屋乾淨、便宜不貴，是來礁溪泡湯的不錯選擇。如果有住宿的需求可以線上訂房，但湯屋只能現場預約喔！

雅閣溫泉行館



地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路107號

電話：0918－525238（湯屋皆現場制，無電話預約）

營業時間：09：00－22：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►刀削麵師傅竟是機器人！天母排隊番茄牛肉麵 蔥油餅是隱藏招牌

►夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄 營業到凌晨4點

►沒電扇冷氣只有阿嬤獨自顧攤！卻是老三重人從小吃到大的在地回憶