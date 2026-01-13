ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
飛韓國「單程450元起」明開搶！2韓籍航空優惠　再抽免費機票

▲▼易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

▲易斯達航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國觀光公社近日公布最新數據，2025年1至11月台灣人赴韓人次已突破172萬人次，相較於2024年同期大幅成長27.5%，韓籍航空業者為吸引台灣旅客，也紛紛推出優惠。易斯達航空宣布，從1月14日起推出優惠，全航線單程未稅價450元；濟州航空則推出夏季航班早鳥優惠，單程票500元起，完成指定社群活動還能抽機票。

易斯達航空從1月14日台灣時間早上9點起推出優惠，僅限於易斯達航空官網、手機版網頁及App會員適用，韓國全航線單程未稅價450元起，適用搭乘期間為2026年3月29日至2026年10月25日。

除了優惠價外，本次活動亦提供「更改日期時間手續費減免」的好康服務，只要為易斯達航空官網會員並於官網購買機票，訂票後至出發前14日內，如須更改航班日期時間，可免除手續費且無次數限制。

▲▼濟州航空。（圖／業者提供）

▲濟州航空。（圖／業者提供）

濟州航空則從1月20日台灣時間早上9點起至1月26日為止，推出夏季航班早鳥優惠，單程未稅價500元起。在優惠期間，於官網訂票輸入指定優惠碼最高可享21%優惠。購買BASIC票價旅客享10公斤手提行李額度，購買STANDARD票價的旅客，則享有10公斤手提行李與免費15公斤托運行李額度。

同時，濟州航空從1月13日至26日推出社群優惠，追蹤業者官方IG帳號並完成指定社群分享任務，即可抽台韓來回機票、J Point三萬點等好禮，得獎名單將於1月30日公布。

