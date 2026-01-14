麻辣鍋吃到飽南霸天草莓季登場　10多款甜點吃到飽

▲饗麻饗辣草莓季登場。（圖／饗麻饗辣提供）

記者黃士原／台北報導

有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號的饗麻饗辣，自助吧的甜點都會不定期更換主題，近期登場的是冬天限定的草莓季，除了10多款草莓甜點吃到飽外，還有與「冰塔職人雪花」聯名的草莓雪花冰限時限量供應。

▲雪莓娘。（圖／饗麻饗辣提供）

台南起家的饗麻饗辣有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前全台已擴展到6家分店，除了火鍋吃到飽，自助餐檯還有各種熟食、甜點無限取用，同時每季都會推出不同主題，目前正值草莓季，10多款草莓甜點輪替供應，包括草莓紅烏龍蛋糕、莓果伯爵生乳酪、雪莓娘、草莓Q捲、草莓小可頌、草莓奶酪、草莓泡芙、草莓生乳酪、草莓乳酪塔、草莓聖誕帽等等。

▲草莓雪花冰。（圖／饗麻饗辣提供）

此外，饗麻饗辣還與高雄冰品名店「冰塔職人雪花」聯名，在餐廳供應草莓雪花冰，將自製鮮果冰磚製成片片雪花，再搭配新鮮草莓，餐期間限時限量。除了草莓季，饗麻饗辣也推出限定湯頭「冬藏暖補薑母鴨」，在寒冷的冬季也能暖身補氣。

▲「12mini 快煮小火鍋」新推開運黃金雙鍋-金湯酸菜魚鍋（前）和黃金南瓜起司鍋。（圖／王品集團提供）

另外，王品旗下獨享鍋品牌「12mini快煮小火鍋」和日式豬排專門店「品田牧場」喜迎2026年，分別推出抽獎活動，1月15日至2月13日，到12mini消費新上市的開運黃金雙鍋-金湯酸菜魚鍋或黃金南瓜起司鍋，即贈限量刮刮卡，有機會抽中最大獎「999純金黃金豆」。1月15日至2月28日於品田牧場單筆消費滿額即贈馬上開運抽抽卡，有機會獲得免費招待松露蕈菇照燒雞腿排定食、炙燒明太子魷魚等開運好菜。