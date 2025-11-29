ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北「20+肉類海鮮」吃到飽800元有找！牛舌、東石鮮蚵無限供應

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

台北麻辣鍋推薦這間「椒心苑麻辣鍋」，消費以吃到飽為主，是台北有名的麻辣火鍋吃到飽餐廳，網路評價高也有許多食記推薦。位於台北中山區，餐廳旁邊就是雀客旅館台北南京住宿，晚餐時間會有許多觀光客，鄰近捷運松江南京站和南京復興站之間。

交通
招牌低調，深色門面看起來高級又帶點神祕，餐廳旁邊還有付費停車場，是台北熱鬧區域，交通便利，全天候營業，下午沒空班，睡到下午來吃還可以避開用餐尖峰時段。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

評價
這裡真的很讚，各種肉品、海鮮和精心挑選的食材都很推薦，我一個挑嘴朋友常常約同事在這聚餐，看他打卡還會標籤這間很推薦。搜尋Google評論2000多則，分數4.2分，網路評價非常不錯，但建議還是親自來吃過，要避開尖峰時段最好是平日中午來，晚餐和假日就需要先訂位。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲用餐環境就像高級餐廳，平日午餐時段也是不少人選在這聚餐。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲用餐限時2小時，建議提前訂位，熱門時段易客滿。

菜單食材
用餐時間兩小時，要注意最後點餐是前30分鐘，點餐方式採劃單再交給服務人員，推薦一定要試試新鮮青花椒，加在麻辣鍋真的讓味道提升很多，除了單子上的食材，還有部分飲料、冰品和醬料都是在自助區自行取用。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲自助區冰箱擺滿可樂、雪碧、芬達和果汁，也有零卡可樂。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲美粒果冰沙機有乳酸口味和柳橙口味冰沙，其他還有奶茶、檸檬茶和烏龍茶。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲紅黑配色的Julius Meinl義式咖啡機能現煮濃縮咖啡，旁邊的NESCAFÉ機器可以喝到摩卡、奶茶、抹茶等飲品。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲冰淇淋有Haagen-Dazs和莫凡彼，口味選擇不少，有提供甜筒和小碗。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲醬料區有蔥花、蒜苗、香菜、蒜末、辣椒、花生粉等10幾種醬料。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲劃好想吃的品項，很快就全都上桌，平日中午來用餐真的可以避開人潮。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲湯頭有柴魚湯、全素昆布湯、麻辣湯和雞白湯，雞白湯每人需加價49元，食材可以點湯頭限定的去骨雞腿，可以選一半麻辣鍋、一半雞白湯鍋，享用兩種湯頭的鴛鴦鍋。

雞白湯＋49元／人
雞白湯有加去骨雞腿肉，吃完還可以加點，上次來吃就很喜歡，湯底有中藥香和大骨的甘醇，比較特別的是還有蛤蠣和蒜香，味道超鮮。

招牌麻辣鍋
先選了小辣，店員還會貼心詢問是否要再加辣，愛吃重口味的可以隨時調整，整體湯頭走溫和路線，先是花椒的麻感，再慢慢浮現辣味，不苦不嗆，尾韻還帶著舒服的回甘，喝湯也毫不刺激。麻辣鍋的主角就是鴨血跟豆腐，椒心苑的鴨血嫩Q滑潤，豆腐吸飽湯汁超入味，吃完還可以無限續加，我每次來吃都點白飯還搭鴨血豆腐，罪惡又滿足。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

新鮮青花椒　加價58元
椒心苑麻辣鍋的另一種吃法，加價58元的新鮮青花椒，跟乾花椒的層次不同。把新鮮青花椒丟進湯裡，原本就很讚的麻辣湯頭味道再升級，麻味更明顯，又香又過癮。我自己最愛拌進沾醬，先是清新的花椒香撲鼻，再慢慢感受到後勁麻度，絕配！

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

798元吃到飽
朋友超愛這裡的牛肉，就算平日中午來，也都直接選798元吃到飽。各種肉品通通無限點吃到飽，朋友都說椒心苑的肉質太狂，我笑說不然我怎麼可能常回訪，尤其在台北火鍋吃到飽競爭那麼激烈，都不知道來吃幾回了。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲美國無骨牛小排，油花均勻、肉質軟嫩多汁，入口即化，吃起來實在過癮！

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲這裡的美國頂級上選牛每盤油花都很均勻、品質穩定，肉香十足，口感比牛小排更有嚼勁！

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲除了牛肉的部分，這個上選豬五花也很不錯！油脂豐厚入口滑嫩帶彈性，不會太膩，不管煮麻辣鍋或雞白湯都很適合。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲東石鮮蚵就點了好幾次，手打牛肉丸、手作蛋餃、手作魚餃、手作芋頭貢丸、基隆手工甜不辣、手作花枝滑、肥腸、牛筋和牛肚都很推薦一定要吃吃看。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲可以吸滿湯汁的腐皮和凍豆腐、外皮微酥內軟的黃金豆腐等多種豆製品，加入麻辣鍋最讚。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲各式手工丸餃，特選鴨肉丸、手打牛肉丸、芋頭貢丸、基隆手工甜不辣還有手作魚餃、手作燕餃跟台灣排骨酥，各種很受歡迎的火鍋料一次滿足。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲這盤是菇類大集合，有口感扎實的杏鮑菇切片、細長的鴻禧菇和爽脆木耳絲，多種菌菇各自吸湯入味，口感從脆到彈一應俱全。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲這盤是晶瑩剔透的白玉片捲，切得夠薄才能快速吸滿麻辣湯底的香氣，煮熟後依舊脆嫩，兼具解膩和增添清甜的雙重效果。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲煮白鍋或麻辣鍋都很可以的讚岐烏龍麵，麵條Q彈好吃。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲手作花枝滑，吃得到細緻花枝塊，手作蝦仁滑，蝦肉鮮甜彈牙。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲來自東石的生蚵，顆顆飽滿多汁，帶著一點海水的清甜味道，下鍋煮熟，肥美嫩滑。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲必點的滷三寶，香麻的牛肚、嚼勁十足的牛筋、脆中帶嚼勁的肥腸，加入麻辣鍋既能感受湯底香氣，也能享受多層次口感。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲麻辣鍋吃到飽只要海鮮新鮮就很夠力，白蝦肉質彈牙，蛤蜊顆顆飽滿，加入雞白湯底煮也很可以。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲麻辣鍋尬汽水最對味，無糖可樂、雪碧和蘋果汁都來試試看。

生日優惠壽星禮

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲同桌有壽星就會招待MELISSA蜂蜜氣泡飲，有著明顯的蜂蜜香甜，甜度清爽不會膩。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲吃完火鍋，愛吃冰的朋友吃了好幾球哈根達斯跟莫凡彼的冰淇淋，感覺吃冰又是另一個胃。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

▲飯後甜點除了冰淇淋，也點蛋糕，香草起司蛋糕綿密滑順，有著淡淡奶香；巧克力甘納許蛋糕鬆軟濕潤，上層苦甜帶點堅果脆感的。

心得
「椒心苑麻辣鍋」評價高，是台北麻辣火鍋吃到飽推薦。上次帶朋友來吃過很滿意，後來又帶他朋友來聚餐，餐廳的工作人員服務親切，還會主動補湯鴨血和豆腐，店內環境舒適還有沙發座椅，吃火鍋也很有儀式感。

▲▼台北中山區麻辣火鍋吃到飽推薦「椒心苑麻辣鍋」！（圖／部落客陳小可提供）

椒心苑麻辣鍋

地址：台北市中山區南京東路三段22號
電話：02－25019955
營業時間：11：30～00：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

