新店深夜騎樓羊肉湯越晚越熱鬧！當歸香濃郁回甘、滷肉飯膠質黏嘴

新店美食小吃「賴岡山羊肉」，是在地人很推薦的老字號人氣小吃店，營業時間至凌晨宵夜，也是台北人的深夜好去處。菜單主打羊肉湯和魯肉飯，肥肉偏多充滿膠質的滷肉飯是很多人排行前幾名的台北滷肉飯名單，只有騎樓座位，沒有冷氣依舊人潮滿滿，宵夜時間更多人，之前冬天經過的排隊人潮更長。

位置＆交通

這家是台北捷運七張站附近排隊美食，距離捷運七張站步行約8至10分鐘。汽車可停路邊停車格也能停在附近的來安停車場，吃飽還能順道前往碧潭風景區、陽光運動公園、新店裕隆城等走走，安排新店半日遊的輕旅行剛剛好。

內用外帶

▲提供內用和外帶，也有和外送平台合作，生意超好，是新店在地人也會來外帶的美食小吃。

▲宵夜時間人潮不少，晚上8點多抵達有小排隊，內用只有簡單的騎樓座位，沒有冷氣和電扇，翻桌很快。

▲立牌提醒消費方式，內用和外帶都需先填寫菜單並排隊。

▲這裡工作人員多，看起來都是自家人分工合作，出餐速度超快，真的是很賺錢的小吃店。

▲每天的供應的燙青菜種類也會掛在攤車前面。

▲熱滾滾的羊肉湯飄來陣陣香氣。

▲這一鍋滾燙的熱水用來煮麵跟燙青菜。

菜單價錢

羊肉湯可搭配羊腳筋、羊腱肉、帶皮羊肉、羊小排、羊肉片等，也可加意麵、麵線和米粉麵食，很多人來這都是點一碗羊肉湯配魯肉飯。

評價

▲帶皮羊肉湯加一碗魯肉飯剛好一套，另外單點了一顆滷蛋。

魯肉飯（小）35元＋滷蛋15元

▲我原本只點魯肉飯，看到很多人都點魯肉飯加一顆魯蛋，就跟上啦！

膠質豐富

滷肉以肥肉較多，膠質豐潤，油脂豐富卻不會膩，味道鹹香帶點甜味，米飯軟硬剛剛好，整體來說還不錯。

帶皮羊肉湯160元

這裡的人氣湯品：帶皮羊肉湯，湯頭以藥膳當歸熬煮，滋味濃厚且回甘，雖然價格不便宜，但帶皮羊肉塊份量不少。

羊肉湯＋滷肉飯

帶皮羊肉Q嫩有嚼感，沒有討厭的羊腥味。把羊肉鍋變成個人套餐的感覺，羊肉湯＋滷肉飯適合一個人享用，不管當正餐還是小吃宵夜都可以吃得飽。

用餐心得

每次搜尋新店美食都會出現「賴岡山羊肉」，有一次冬天開車經過，看到排隊超長的人龍，這次趁著天氣熱來品嚐宵夜，沒想到還是好多人啊！真的是小吃界的經濟奇蹟。

賴岡山羊肉

地址：231新北市新店區中正路244－4號1樓

電話：0922－579320

營業時間：16：00－00：00（周四公休）

